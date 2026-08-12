Un samedi particulièrement compliqué se prépare sur les routes autour de Lyon.

À l’occasion du week-end du 15 août, Bison Futé prévoit une importante vague de circulation, avec cette fois des retours qui vont progressivement prendre le dessus sur les départs. Et l’Auvergne-Rhône-Alpes sera l’un des principaux points noirs du pays.

Samedi 15 août est classé noir dans le sens des départs dans la région, alors que le reste de la France sera rouge.

Dans le sens des retours, la journée sera rouge partout en France.

A7, A43 et contournement Est : samedi s’annonce compliqué

Plusieurs axes très fréquentés par les Lyonnais sont directement concernés.

Samedi dans le sens des départs, Bison Futé recommande d’éviter l’A43 entre Lyon et Chambéry de 11h à 17h.

Le contournement Est de Lyon, via l’A46 et la RN346, devrait également être chargé entre 10h et 12h.

Plus au sud, l’A7 sera particulièrement difficile entre Valence et Orange de 7h à 18h, puis entre Orange et Marseille de 11h à 20h.

Pour ceux qui rentreront vers Lyon, les difficultés seront tout aussi importantes. L’A7 entre Orange et Lyon est à éviter de 8h à 18h, tandis que l’A43 entre Chambéry et Lyon devrait être compliquée de 11h à 13h. Sur l’A46 et la RN346, Bison Futé conseille d’éviter le secteur entre 12h et 17h.

Vendredi déjà rouge dans le sens des retours

Il ne faudra pas attendre samedi pour rencontrer les premiers gros bouchons.

Vendredi 14 août, l’Auvergne-Rhône-Alpes sera orange dans le sens des départs et rouge dans celui des retours.

Autour de Lyon, le contournement Est par l’A46 et la RN346 sera à éviter de 10h à 20h dans le sens des départs, tandis que l’A43 entre Lyon et Chambéry devrait être chargée de 16h à 20h.

Pour les retours, Bison Futé déconseille l’A7 entre Orange et Lyon pendant une très large plage horaire, de 10h à 22h. L’A46 et la RN346 pourraient également être difficiles entre 11h et 18h.

Dimanche : l’A7 à éviter jusqu’à 23h dans le sens des retours

La circulation restera dense dimanche 16 août.

La région sera classée orange dans les deux sens. Pour partir de Lyon vers le Sud, l’A7 entre Lyon et Orange est à éviter entre 11h et 18h.

Les retours seront encore plus étalés : Bison Futé recommande d’éviter l’A7 entre Marseille et Lyon de 11h à 23h.

Le contournement Est de Lyon devrait également connaître des ralentissements, notamment entre 10h et 12h.

Des retours encore chargés lundi

La vague de retour se prolongera lundi 17 août. Au niveau national, la journée sera orange dans le sens des retours.

Pour rejoindre Lyon depuis le Sud, l’A7 entre Orange et Lyon est annoncée difficile entre 11h et 17h. L’A46 et la RN346 seront également à éviter entre 10h et 20h.

Bison Futé conseille donc aux automobilistes lyonnais qui le peuvent de décaler leur départ ou leur retour, particulièrement samedi, qui s’annonce comme la journée la plus difficile du week-end sur les routes de la région.