Matinée compliquée pour les usagers de la ligne D du métro lyonnais.

Depuis 5h08 ce mardi 11 août, les métros ne circulent plus normalement en raison d’un défaut du pilotage automatique.

La ligne fonctionne uniquement entre Gare de Vénissieux et Gorge de Loup.

Vaise et Valmy non desservies

Les stations situées entre Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont plus desservies par le métro.

Pour assurer la continuité du service, TCL met en place des bus relais entre Gare de Vaise et Gorge de Loup, avec desserte des stations concernées.

Reprise estimée à 13h

Selon les informations communiquées par TCL, un retour à la normale est pour l’instant estimé à 13h.

Les voyageurs empruntant le nord de la ligne D sont donc invités à anticiper un temps de trajet rallongé pendant toute la matinée.