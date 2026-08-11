Transports

Métro D à Lyon : circulation interrompue entre Vaise et Gorge de Loup ce mardi matin

Métro D à Lyon : circulation interrompue entre Vaise et Gorge de Loup ce mardi matin
Le métro D perturbé ce mardi 11 août, les voyageurs doivent anticiper leurs déplacements - LyonMag

La ligne D du métro lyonnais est perturbée ce mardi 11 août en raison d’un défaut du pilotage automatique. Les rames circulent uniquement entre Gare de Vénissieux et Gorge de Loup, tandis que des bus relais sont déployés entre Vaise et Gorge de Loup.

Matinée compliquée pour les usagers de la ligne D du métro lyonnais.

Depuis 5h08 ce mardi 11 août, les métros ne circulent plus normalement en raison d’un défaut du pilotage automatique.

La ligne fonctionne uniquement entre Gare de Vénissieux et Gorge de Loup.

Vaise et Valmy non desservies

Les stations situées entre Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont plus desservies par le métro.

Pour assurer la continuité du service, TCL met en place des bus relais entre Gare de Vaise et Gorge de Loup, avec desserte des stations concernées.

Reprise estimée à 13h

Selon les informations communiquées par TCL, un retour à la normale est pour l’instant estimé à 13h.

Les voyageurs empruntant le nord de la ligne D sont donc invités à anticiper un temps de trajet rallongé pendant toute la matinée.

Tags :

métro D

Lyon

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panne de métro

8 commentaires
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dripoux le 11/08/2026 à 12:33
Etbenouiouioui a écrit le 11/08/2026 à 10h28

Partie en vacances avec son salaire doublé et ses voitures de fonction !

et nos voitures

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Ex Précisions le 11/08/2026 à 12:21

Et ben alors Mme Salsifis & RATP il va falloir passer la 2nd sur la maintenance des métros.
Mais je pense que c'est quand même une panne imprévisible, ce n'est comme les pannes d'alimentation à répétition pendant 6 ans de Bernard...

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Mairdier le 11/08/2026 à 12:21

Metro b en galère à 5h le D ensuite ça fait beaucoup. Mais sinon l'abonnement augmente.. tout-va bien. !

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Ray Flechirunpeu le 11/08/2026 à 10:37

Le système a été conçu il y a 40 ans et mis en service il y a plus de 35 ans. Tu en connais des systèmes électroniques qui durent aussi longtemps ?
Ton téléphone au bout de trois ans tu le changes !
L'obsolescence programmée c'est toi qui l'entretiens en achetant tout et n'importe quoi.

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Etbenouiouioui le 11/08/2026 à 10:28
merci qui ? a écrit le 11/08/2026 à 09h46

Bravo Véro !

Partie en vacances avec son salaire doublé et ses voitures de fonction !

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Cycy69 le 11/08/2026 à 10:14

Depuis hier 18h 😅
Il devait reprendre à 20h00 puis fin de service.
Maintenant 13h aujourd'hui.

Un petit effort et on atteint les 24h.

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merci qui ? le 11/08/2026 à 09:46

Bravo Véro !

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Alak le 11/08/2026 à 08:54

Quel système robuste ! Rassurez-vous, Lyonnais, certaines entreprises doivent s'en mettre plein les poches. C'est la nouvelle mode du commerce en France : Faire peur, lancer sciemment des pénuries, vendre des systèmes étudiés pour être défaillants. Entre ça et profiter des interdits pour créer des économies souterraines, le plumage et l'exploitation des concitoyens deviennent systématiques.

Une société saine marche exclusivement à la confiance, sans aucune pénurie et sans publicité... Elle demande force, fiabilité, honnêteté, intelligence et partage du travail : nous nous en éloignons tous les jours un peu plus...

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