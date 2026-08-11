Matinée compliquée pour les usagers de la ligne D du métro lyonnais.
Depuis 5h08 ce mardi 11 août, les métros ne circulent plus normalement en raison d’un défaut du pilotage automatique.
La ligne fonctionne uniquement entre Gare de Vénissieux et Gorge de Loup.
Vaise et Valmy non desservies
Les stations situées entre Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont plus desservies par le métro.
Pour assurer la continuité du service, TCL met en place des bus relais entre Gare de Vaise et Gorge de Loup, avec desserte des stations concernées.
Reprise estimée à 13h
Selon les informations communiquées par TCL, un retour à la normale est pour l’instant estimé à 13h.
Les voyageurs empruntant le nord de la ligne D sont donc invités à anticiper un temps de trajet rallongé pendant toute la matinée.
et nos voituresSignaler Répondre
Et ben alors Mme Salsifis & RATP il va falloir passer la 2nd sur la maintenance des métros.Signaler Répondre
Mais je pense que c'est quand même une panne imprévisible, ce n'est comme les pannes d'alimentation à répétition pendant 6 ans de Bernard...
Metro b en galère à 5h le D ensuite ça fait beaucoup. Mais sinon l'abonnement augmente.. tout-va bien. !Signaler Répondre
Le système a été conçu il y a 40 ans et mis en service il y a plus de 35 ans. Tu en connais des systèmes électroniques qui durent aussi longtemps ?Signaler Répondre
Ton téléphone au bout de trois ans tu le changes !
L'obsolescence programmée c'est toi qui l'entretiens en achetant tout et n'importe quoi.
Partie en vacances avec son salaire doublé et ses voitures de fonction !Signaler Répondre
Depuis hier 18h 😅Signaler Répondre
Il devait reprendre à 20h00 puis fin de service.
Maintenant 13h aujourd'hui.
Un petit effort et on atteint les 24h.
Bravo Véro !Signaler Répondre
Quel système robuste ! Rassurez-vous, Lyonnais, certaines entreprises doivent s'en mettre plein les poches. C'est la nouvelle mode du commerce en France : Faire peur, lancer sciemment des pénuries, vendre des systèmes étudiés pour être défaillants. Entre ça et profiter des interdits pour créer des économies souterraines, le plumage et l'exploitation des concitoyens deviennent systématiques.Signaler Répondre
Une société saine marche exclusivement à la confiance, sans aucune pénurie et sans publicité... Elle demande force, fiabilité, honnêteté, intelligence et partage du travail : nous nous en éloignons tous les jours un peu plus...