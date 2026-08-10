Sécheresse dans le Rhône : la moitié ouest du département passe en crise, les restrictions se durcissent

La sécheresse franchit un nouveau cap dans le Rhône.

Par un arrêté pris ce lundi 10 août, le préfet Étienne Guyot a décidé de placer en situation de crise les bassins versants de la moitié ouest du département. Les communes situées le long de la Saône sont, de leur côté, placées en alerte renforcée.

La préfecture évoque un été marqué par des canicules à répétition, un déficit de pluie depuis le printemps et un assèchement des sols atteignant des niveaux historiques. Aucune amélioration rapide n’est attendue compte tenu des températures élevées annoncées et de précipitations faibles ou très localisées.

Arrosage des pelouses et remplissage des piscines interdits en zone de crise

Dans les secteurs placés au niveau le plus élevé, les eaux superficielles doivent désormais être réservées en priorité à l’alimentation en eau potable, aux usages sanitaires et à la sécurité.

L’arrosage des espaces verts publics ou privés et des terrains sportifs est interdit, tout comme le remplissage ou la remise à niveau des piscines privées.

Les potagers domestiques ne peuvent plus être arrosés entre 9h et 20h. Sont également interdits le lavage des véhicules à domicile, le nettoyage privé des façades, toitures et voiries, ainsi que l’utilisation des stations de lavage ne disposant pas d’un système de recyclage des eaux.

Les fontaines à circuit ouvert doivent être arrêtées, tout comme les brumisateurs, à l’exception de ceux installés par les collectivités.

Les prélèvements dans les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement sont également interdits pour les usages domestiques.

Des règles un peu moins strictes le long de la Saône

Dans les communes placées en alerte renforcée, plusieurs restrictions s’appliquent également.

L’arrosage des espaces verts est interdit et celui des potagers ne peut intervenir entre 11h et 18h. Cette même plage horaire s’applique aux terrains sportifs ainsi qu’à une partie de l’irrigation agricole.

Le premier remplissage des piscines privées est interdit, sauf lorsque les travaux avaient commencé avant le passage en alerte.

Le lavage des voitures à domicile reste prohibé. Dans les stations, seuls les équipements haute pression ou dotés d’un système de recyclage peuvent continuer à fonctionner.

Certaines exceptions subsistent.

Les agriculteurs qui irriguent avec de l’eau prélevée directement dans le Rhône ne sont pas concernés par ces restrictions. Même chose pour ceux qui utilisent des plans d’eau autorisés et conformes à la réglementation.

La situation des nappes du Garon et de l’Est lyonnais reste par ailleurs jugée satisfaisante pour la saison, mais seuls les prélèvements destinés aux activités professionnelles peuvent s’y poursuivre sans restriction.

L’abreuvement des animaux domestiques et d’élevage reste, lui, considéré comme un usage prioritaire.

Les agents de l’Office français de la biodiversité doivent multiplier les contrôles. Les infractions peuvent être sanctionnées d’une contravention de 5e classe, soit jusqu’à 1 500 euros pour un particulier et 7 500 euros pour une personne morale.