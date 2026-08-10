Faits Divers

Rhône : un sexagénaire retrouvé mort dans son logement, des projections de sang constatées

Rhône : un sexagénaire retrouvé mort dans son logement, des projections de sang constatées

 Le corps sans vie d’un homme a été découvert samedi 8 août dans son logement à Fleurieu-sur-Saône, au nord de Lyon. Si la piste criminelle n’est pas privilégiée à ce stade, le parquet de Lyon a ordonné un examen du corps.

C’est son frère qui a fait la découverte samedi soir, vers 18 heures.

Inquiet de ne pas avoir de nouvelles, il aurait forcé une fenêtre pour pénétrer dans le logement de ce sexagénaire à Fleurieu-sur-Saône.

À l’intérieur, il a retrouvé son proche mort, dénudé, à proximité de son lit. Des projections de sang ont également été constatées autour du corps.

L’habitation se trouvait par ailleurs dans un état d’insalubrité avancé. Des déchets jonchaient notamment le sol, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool vides selon le Progrès.

Le parquet de Lyon a demandé qu’un examen du corps soit réalisé afin d’apporter davantage d’éléments sur les circonstances du décès. Toutefois, selon les premiers éléments, aucune hypothèse criminelle n’est privilégiée à ce stade. Les investigations doivent désormais permettre de déterminer précisément l’origine de la mort.

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