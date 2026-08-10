Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : 781 appels à son ex-compagne depuis sa cellule, 18 mois de prison supplémentaires

Villefranche-sur-Saône : 781 appels à son ex-compagne depuis sa cellule, 18 mois de prison supplémentaires

Déjà détenu à Villefranche-sur-Saône et interdit d’entrer en contact avec son ex-compagne, un trentenaire a été condamné à 18 mois de prison pour des appels téléphoniques malveillants répétés. En quatre mois, 781 appels auraient été passés à la mère de ses enfants.

Même la prison n’avait pas mis fin aux appels.

Lundi 3 août, un homme d’une trentaine d’années a de nouveau comparu devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône alors qu’il était déjà incarcéré pour des faits similaires visant son ancienne compagne.

Malgré une interdiction de contact et une ordonnance de protection, il aurait multiplié les appels depuis sa cellule. Le dossier en recense 781 sur une période de quatre mois. Le dossier faisait également état de propos particulièrement inquiétants attribués au prévenu, dont des menaces visant la mère et les enfants.

L’homme avait déjà été condamné le 8 janvier pour des faits similaires. À la suite de cette précédente décision, il avait perdu l’autorité parentale.

Le prévenu a contesté l’ensemble des faits au cours de l’audience.

Le tribunal caladois l’a finalement reconnu coupable des appels téléphoniques malveillants réitérés. Il a en revanche été relaxé concernant les menaces de mort, la juridiction estimant que les dates auxquelles elles auraient été prononcées étaient trop incertaines pour permettre une condamnation.

Le trentenaire a écopé de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.

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Villefranche-sur-Saône

8 commentaires
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Calahann le 10/08/2026 à 17:22

Le harcèlement ne se justifie pas, la tranquillité ce mérite dans ces conditions.
18 mois de plus se mérite aussiiiiii.

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Réponse a Chris le 10/08/2026 à 16:36
Catalan a écrit le 10/08/2026 à 10h17

A Villefranche on dirait que les juges craignent leurs clients

Apprenez a respecter les institutions

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surement le 10/08/2026 à 13:01

Il faut lui donner une permission comme pour un certain OQTF ! c'est la nouvelle justice !

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Solidarité 69 le 10/08/2026 à 12:44

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI où toutes ces chances emprisonnées aujourd'hui seront libérées.

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si je comprends bien le 10/08/2026 à 11:56

le tel portable fait partie du paquetage de base du taulard ; c'est désormais officiellement ' toléré ' ; merci madame Taubira ( entre autre )

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Réforme totale des prisons le 10/08/2026 à 11:05

Insupportable que des personnes qui ont été jugées pour être mises à l'écart de la société puissent accéder sans grande difficulté au téléphone et à internet.

Un pas salutaire sera la mise aux mêmes normes que les toutes récentes prisons de haute sécurité.

Ça au moins ce sera de la décision politique pertinente, intelligente, et surtout de nécessité publique !

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Gabin69 le 10/08/2026 à 11:01

"Il a en revanche été relaxé concernant les menaces de mort"
Le contraire m'aurait étonné

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Catalan le 10/08/2026 à 10:17

A Villefranche on dirait que les juges craignent leurs clients

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