Orages à Lyon : rafales à 102 km/h, arbres et branches à terre dans la métropole

Le passage orageux de dimanche après-midi a laissé quelques traces dans l’agglomération lyonnaise.

À Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon, un arbre est notamment tombé sur deux véhicules en stationnement rue Roger-Salengro. Aucun blessé n’est signalé.

Les sapeurs-pompiers ont également recensé des dégâts dans les 4e et 6e arrondissements de Lyon ainsi qu’à Feyzin, Charly, Champagne-au-Mont-d’Or, Givors, Quincieux, Brignais, Écully et Vénissieux. Il s’agissait principalement de branches tombées et de tuiles arrachées.

Plus de 100 km/h relevés dans le Rhône

Les bourrasques ont parfois été particulièrement puissantes. Le vent a atteint jusqu’à 102 km/h par endroits.

L’orage s’est également accompagné d’une chute spectaculaire des températures. À la station de Lyon-Bron, le thermomètre affichait encore 35,8°C à 16 heures, avant de tomber à 22,1°C une heure plus tard, soit près de 14 degrés de moins.

Selon Météociel, plus de 500 impacts de foudre ont par ailleurs été détectés dans le Lyonnais en l’espace de deux heures.

Face à la vigilance jaune pour orages déclenchée dans le Rhône, les Villes de Lyon et Villeurbanne avaient décidé de fermer leurs parcs, jardins et cimetières. Leur réouverture était prévue lundi matin aux horaires habituels.

Le Rhône restait parallèlement placé en vigilance orange canicule dimanche, après une journée marquée par de très fortes chaleurs avant l’arrivée des orages.