La situation météorologique se dégrade ce dimanche 5 avril dans la région lyonnaise. Selon la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône ainsi que la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune pour risque d’orages à partir de 16h. Les autorités régionales signalent une dégradation progressive des conditions en cours d’après-midi.

Les perturbations devraient se maintenir jusqu’en début de soirée avant une amélioration attendue plus tard dans la journée.

D’après les informations communiquées par la préfecture, cette vigilance concerne également plusieurs territoires voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la Loire, l’Ain, l’Isère et la Haute-Savoie, eux aussi placés en alerte jaune pour des phénomènes orageux.

🟡 Le département du Rhône et la métropole de Lyon sont placés en #vigilancejaune #orage à partir de 16h00, ce 5 avril 2026, jusqu’au début de la soirée.



➕d’information ⤵️

https://t.co/maqYVy8KWg pic.twitter.com/jv684zK6GE — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 5, 2026

La prudence est recommandée tout au long de l’épisode.