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Orages à Lyon et dans le Rhône : alerte météo et vigilance jaune activée ce dimanche

Orages à Lyon et dans le Rhône : alerte météo et vigilance jaune activée ce dimanche
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Un épisode orageux est attendu dans le Rhône et à Lyon ce dimanche après-midi, avec une vigilance jaune déclenchée par les autorités.

La situation météorologique se dégrade ce dimanche 5 avril dans la région lyonnaise. Selon la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône ainsi que la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune pour risque d’orages à partir de 16h. Les autorités régionales signalent une dégradation progressive des conditions en cours d’après-midi.

Les perturbations devraient se maintenir jusqu’en début de soirée avant une amélioration attendue plus tard dans la journée.

D’après les informations communiquées par la préfecture, cette vigilance concerne également plusieurs territoires voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la Loire, l’Ain, l’Isère et la Haute-Savoie, eux aussi placés en alerte jaune pour des phénomènes orageux.

La prudence est recommandée tout au long de l’épisode.

Tags :

orages

1 commentaire
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Sortez le 05/04/2026 à 19:25

Laissez faire la nature, il n'y a aucune vigilance à adopter. Lyon abrite 50% d'écologiste, il faut que la foudre réduise ce chiffre. Sortez au contraire !

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