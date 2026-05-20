Premier tournant judiciaire dans l’affaire qui avait profondément marqué le quartier des Girondins, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce mardi 19 mai, après plusieurs heures d’audience devant le tribunal pour enfants de Lyon, les six adolescents poursuivis pour l’agression de Théo ont été reconnus coupables.
Les faits remontent au 31 janvier dernier. Ce soir-là, l’étudiant lyonnais de 19 ans avait été violemment agressé dans le hall de son immeuble. L’affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vive émotion à Lyon.
Âgés de 14 à 17 ans au moment des faits, les prévenus étaient poursuivis pour différents chefs. Quatre d’entre eux ont été reconnus coupables de vols avec violences. Un autre a été condamné pour non-assistance à personne en danger, tandis qu’un sixième a été reconnu coupable de recel.
Les magistrats ont également prononcé des mesures éducatives à l’encontre des mineurs. En revanche, les peines définitives ne seront connues que lors d’une nouvelle audience fixée au 15 décembre prochain. Les mineurs encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
Au cours de cette audience, la tension a été particulièrement forte. Selon le Progrès, la mère de l’un des adolescents poursuivis a notamment fait un malaise pendant les débats consacrés aux faits reprochés à son fils.
Les jeunes mis en cause devaient aussi comparaitre pour d’autres violences commises ces derniers mois dans le secteur des Girondins, où plus d'une dizaine d'agressions similaires avaient été signalées depuis la fin de l’année 2025.
L’affaire avait provoqué plusieurs mobilisations dans le quartier. Une première marche avait notamment réuni environ 200 personnes à Gerland en février dernier, entre Debourg et Jean-Macé, pour dénoncer les violences répétées dans le secteur et soutenir la victime.
Et toi t'interdite internet tout courtSignaler Répondre
Vous tapez directement dans la tête voir vous sautez sur la tête de la victime... et pour les magistrat ce n'est pas une tentative de meurtre en bande organisée.Signaler Répondre
Étonnant non?
Par contre cela aurait été le gamin d'une grosse famille bourgeoise lyonnaise... peut être que oui. Encore plus si les magistrats sont amis avec les parents.
Une agression opportuniste sans doute. Ça n'a rien d'un gang organisé. Heureusement pour Lyon.Signaler Répondre
Il faut URGEMMENT supprimer l’ordonnance de 1945 et décréter la majorité pénale à 14-15 ans . il ne s'agit plus aujourd'hui de protéger les mineurs de la société mais de protéger la société de certains mineurs (ou pseudo mineurs) .Signaler Répondre
Excuse de minorité c'est comme pour les politicards.Signaler Répondre
Le système judiciaire français n'est plus compatible avec ces barbares endoctrinés et quelque soit leurs âges.
Ces quelques dizaines de racailles pourrissent la vie de milliers de gens qui s'efforcent de respecter les lois de la république.
Il serait temps de les retirer de la circulation jusqu'à ce que leurs rééducations soient effectives.
Les chiens enragés sont abattus.
Et ils n'auront rien car la justice n’est pas islamophobe...Signaler Répondre
ah mince j'ai joué à mario mais je ne suis pas devenu plombier j'ai également joué à sonic mais je n'arrive pas a me deplacer en roulantSignaler Répondre
Et aussi les jeux vidéo où ils passent leur temps à tuer des gens...Signaler Répondre
Tout le monde sait qu'ils vont prendre du sursis et qu'ils ne mettront pas les pieds en prison, les parents ne seront pas sanctionnés et la victime ne sera jamais indemnisée et restera traumatisée toute sa vie.Signaler Répondre
Justice ? Tu parles !
Mettez moi tout ça au trou !Signaler Répondre
Ben voilà quand ils veulent ils retrouvent les personnes !Signaler Répondre
Cest pas comme le petit Emile qui à certainement été victime d'un patrick bruel!
Vite, une marche blanche ce samedi !Signaler Répondre
De futurs électeurs LFI qui seront majeurs en 2027.Signaler Répondre
ils risquent un bel avertissement !Signaler Répondre
oui c’est vrai ça ? ils n’ont pas supprimé les allocations, pourtant pourquoi ce malaise vraiment incompréhensible? du cinéma tout ça!! a toujours victimisée alors que c’est des grosses merdesSignaler Répondre
Faudrai les enfermer tous ensembles et créer une hyper proximité type hall d'entrée. Ainsi, ils pourront se bouffer les uns les autres en cellule 🫡Signaler Répondre
Tu veux dire le rap français ou 90 % des artistes sont musulmans oui tu a raison.Signaler Répondre
La mère qui a fait un malaise, pourquoi ?Signaler Répondre
Qu'elle attende la condamnation elle sera réjouie de voir son fils à la maison le soir même. Il faut qu'il lui ramène de l'argent...
Mesdames, surveillez bien vos gamins et évitez les d'écouter du rap, c'est une musique qui rend con et envoie en taule.Signaler Répondre