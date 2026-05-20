Premier tournant judiciaire dans l’affaire qui avait profondément marqué le quartier des Girondins, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce mardi 19 mai, après plusieurs heures d’audience devant le tribunal pour enfants de Lyon, les six adolescents poursuivis pour l’agression de Théo ont été reconnus coupables.

Les faits remontent au 31 janvier dernier. Ce soir-là, l’étudiant lyonnais de 19 ans avait été violemment agressé dans le hall de son immeuble. L’affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vive émotion à Lyon.

Âgés de 14 à 17 ans au moment des faits, les prévenus étaient poursuivis pour différents chefs. Quatre d’entre eux ont été reconnus coupables de vols avec violences. Un autre a été condamné pour non-assistance à personne en danger, tandis qu’un sixième a été reconnu coupable de recel.

Les magistrats ont également prononcé des mesures éducatives à l’encontre des mineurs. En revanche, les peines définitives ne seront connues que lors d’une nouvelle audience fixée au 15 décembre prochain. Les mineurs encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Au cours de cette audience, la tension a été particulièrement forte. Selon le Progrès, la mère de l’un des adolescents poursuivis a notamment fait un malaise pendant les débats consacrés aux faits reprochés à son fils.

Les jeunes mis en cause devaient aussi comparaitre pour d’autres violences commises ces derniers mois dans le secteur des Girondins, où plus d'une dizaine d'agressions similaires avaient été signalées depuis la fin de l’année 2025.

L’affaire avait provoqué plusieurs mobilisations dans le quartier. Une première marche avait notamment réuni environ 200 personnes à Gerland en février dernier, entre Debourg et Jean-Macé, pour dénoncer les violences répétées dans le secteur et soutenir la victime.