Faits Divers

Lyon : les six mineurs reconnus coupables après le passage à tabac de Théo

Lyon : les six mineurs reconnus coupables après le passage à tabac de Théo
Lyon : les six mineurs reconnus coupables après le passage à tabac de Théo

La violence des faits avait suscité une forte émotion.

Premier tournant judiciaire dans l’affaire qui avait profondément marqué le quartier des Girondins, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce mardi 19 mai, après plusieurs heures d’audience devant le tribunal pour enfants de Lyon, les six adolescents poursuivis pour l’agression de Théo ont été reconnus coupables.

Les faits remontent au 31 janvier dernier. Ce soir-là, l’étudiant lyonnais de 19 ans avait été violemment agressé dans le hall de son immeuble. L’affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vive émotion à Lyon.

Âgés de 14 à 17 ans au moment des faits, les prévenus étaient poursuivis pour différents chefs. Quatre d’entre eux ont été reconnus coupables de vols avec violences. Un autre a été condamné pour non-assistance à personne en danger, tandis qu’un sixième a été reconnu coupable de recel.

Les magistrats ont également prononcé des mesures éducatives à l’encontre des mineurs. En revanche, les peines définitives ne seront connues que lors d’une nouvelle audience fixée au 15 décembre prochain. Les mineurs encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

Au cours de cette audience, la tension a été particulièrement forte. Selon le Progrès, la mère de l’un des adolescents poursuivis a notamment fait un malaise pendant les débats consacrés aux faits reprochés à son fils.

Les jeunes mis en cause devaient aussi comparaitre pour d’autres violences commises ces derniers mois dans le secteur des Girondins, où plus d'une dizaine d'agressions similaires avaient été signalées depuis la fin de l’année 2025.

L’affaire avait provoqué plusieurs mobilisations dans le quartier. Une première marche avait notamment réuni environ 200 personnes à Gerland en février dernier, entre Debourg et Jean-Macé, pour dénoncer les violences répétées dans le secteur et soutenir la victime.

Tags :

théo

affaire Théo

19 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ben bien sûr le 20/05/2026 à 17:37
Racailles de m... a écrit le 20/05/2026 à 15h58

Et aussi les jeux vidéo où ils passent leur temps à tuer des gens...

Et toi t'interdite internet tout court

Signaler Répondre
avatar
Footeux le 20/05/2026 à 17:17

Vous tapez directement dans la tête voir vous sautez sur la tête de la victime... et pour les magistrat ce n'est pas une tentative de meurtre en bande organisée.
Étonnant non?

Par contre cela aurait été le gamin d'une grosse famille bourgeoise lyonnaise... peut être que oui. Encore plus si les magistrats sont amis avec les parents.

Signaler Répondre
avatar
123456 le 20/05/2026 à 16:58

Une agression opportuniste sans doute. Ça n'a rien d'un gang organisé. Heureusement pour Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 20/05/2026 à 16:34

Il faut URGEMMENT supprimer l’ordonnance de 1945 et décréter la majorité pénale à 14-15 ans . il ne s'agit plus aujourd'hui de protéger les mineurs de la société mais de protéger la société de certains mineurs (ou pseudo mineurs) .

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 20/05/2026 à 16:29

Excuse de minorité c'est comme pour les politicards.
Le système judiciaire français n'est plus compatible avec ces barbares endoctrinés et quelque soit leurs âges.
Ces quelques dizaines de racailles pourrissent la vie de milliers de gens qui s'efforcent de respecter les lois de la république.
Il serait temps de les retirer de la circulation jusqu'à ce que leurs rééducations soient effectives.
Les chiens enragés sont abattus.

Signaler Répondre
avatar
Calagwer le 20/05/2026 à 16:29

Et ils n'auront rien car la justice n’est pas islamophobe...

Signaler Répondre
avatar
renvoi de familles de france le 20/05/2026 à 16:10
Racailles de m... a écrit le 20/05/2026 à 15h58

Et aussi les jeux vidéo où ils passent leur temps à tuer des gens...

ah mince j'ai joué à mario mais je ne suis pas devenu plombier j'ai également joué à sonic mais je n'arrive pas a me deplacer en roulant

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 20/05/2026 à 15:58
Aquenacon a écrit le 20/05/2026 à 14h43

Mesdames, surveillez bien vos gamins et évitez les d'écouter du rap, c'est une musique qui rend con et envoie en taule.

Et aussi les jeux vidéo où ils passent leur temps à tuer des gens...

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 20/05/2026 à 15:56

Tout le monde sait qu'ils vont prendre du sursis et qu'ils ne mettront pas les pieds en prison, les parents ne seront pas sanctionnés et la victime ne sera jamais indemnisée et restera traumatisée toute sa vie.

Justice ? Tu parles !

Signaler Répondre
avatar
pas de perte de temps le 20/05/2026 à 15:51

Mettez moi tout ça au trou !

Signaler Répondre
avatar
Libriste le bel le 20/05/2026 à 15:50

Ben voilà quand ils veulent ils retrouvent les personnes !
Cest pas comme le petit Emile qui à certainement été victime d'un patrick bruel!

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/05/2026 à 15:36

Vite, une marche blanche ce samedi !

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 20/05/2026 à 15:27

De futurs électeurs LFI qui seront majeurs en 2027.

Signaler Répondre
avatar
Romulus le 20/05/2026 à 15:15

ils risquent un bel avertissement !

Signaler Répondre
avatar
mdr le 20/05/2026 à 15:08
Ex Précisions a écrit le 20/05/2026 à 14h50

La mère qui a fait un malaise, pourquoi ?
Qu'elle attende la condamnation elle sera réjouie de voir son fils à la maison le soir même. Il faut qu'il lui ramène de l'argent...

oui c’est vrai ça ? ils n’ont pas supprimé les allocations, pourtant pourquoi ce malaise vraiment incompréhensible? du cinéma tout ça!! a toujours victimisée alors que c’est des grosses merdes

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 20/05/2026 à 14:59

Faudrai les enfermer tous ensembles et créer une hyper proximité type hall d'entrée. Ainsi, ils pourront se bouffer les uns les autres en cellule 🫡

Signaler Répondre
avatar
Rolland42 le 20/05/2026 à 14:58
Aquenacon a écrit le 20/05/2026 à 14h43

Mesdames, surveillez bien vos gamins et évitez les d'écouter du rap, c'est une musique qui rend con et envoie en taule.

Tu veux dire le rap français ou 90 % des artistes sont musulmans oui tu a raison.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/05/2026 à 14:50

La mère qui a fait un malaise, pourquoi ?
Qu'elle attende la condamnation elle sera réjouie de voir son fils à la maison le soir même. Il faut qu'il lui ramène de l'argent...

Signaler Répondre
avatar
Aquenacon le 20/05/2026 à 14:43

Mesdames, surveillez bien vos gamins et évitez les d'écouter du rap, c'est une musique qui rend con et envoie en taule.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.