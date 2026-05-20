Judiciaire

Près de Lyon : il envoie un SMS avec une photo de fusil et des menaces, un marginal condamné

Près de Lyon : il envoie un SMS avec une photo de fusil et des menaces, un marginal condamné

Un homme de 45 ans a été condamné à 20 mois de prison ferme à Villefranche-sur-Saône après des menaces de mort par SMS et plusieurs vols commis en récidive.

Une photo d’un fusil accompagnée de deux cartouches, envoyée par SMS avec une menace explicite. C’est ce qu’a reçu un habitant de Villefranche-sur-Saône le 25 mars dernier, sur fond de conflit sentimental lié à une ancienne compagne.

L’auteur présumé de cette menace, un homme de 45 ans, comparaissait récemment devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Dépressif depuis l’adolescence, le prévenu vit habituellement sous une tente et fait l’objet d’une curatelle renforcée.

Son casier judiciaire chargé, marqué par de nombreuses condamnations pour vols, ainsi que l’absence de garanties de réinsertion ont pesé dans la décision du tribunal caladois.

Alors que le parquet avait requis 3 ans de prison, le tribunal a préféré condamner le quadragénaire à 14 mois d’emprisonnement, auxquels s’ajoute la révocation d’un sursis de six mois, portant la peine totale à 20 mois ferme, avec maintien en détention.

4 commentaires
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Ras-le-bol le 20/05/2026 à 14:15

Par rapport aux autres peines à Villefranche, celle-ci est "dure".
Peut-être un prénom pour comprendre par rapport à d'habitude ??

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Kassos le 20/05/2026 à 13:16

Il lui a envoyé une photo de son gros calibre ?

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Jacques20 le 20/05/2026 à 12:56
un boulet a écrit le 20/05/2026 à 12h15

Il y en a beaucoup comme lui en France ?

C'en est plein !

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un boulet le 20/05/2026 à 12:15

Il y en a beaucoup comme lui en France ?

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