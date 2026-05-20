Près de Lyon : il envoie un SMS avec une photo de fusil et des menaces, un marginal condamné

Une photo d’un fusil accompagnée de deux cartouches, envoyée par SMS avec une menace explicite. C’est ce qu’a reçu un habitant de Villefranche-sur-Saône le 25 mars dernier, sur fond de conflit sentimental lié à une ancienne compagne.

L’auteur présumé de cette menace, un homme de 45 ans, comparaissait récemment devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Dépressif depuis l’adolescence, le prévenu vit habituellement sous une tente et fait l’objet d’une curatelle renforcée.

Son casier judiciaire chargé, marqué par de nombreuses condamnations pour vols, ainsi que l’absence de garanties de réinsertion ont pesé dans la décision du tribunal caladois.

Alors que le parquet avait requis 3 ans de prison, le tribunal a préféré condamner le quadragénaire à 14 mois d’emprisonnement, auxquels s’ajoute la révocation d’un sursis de six mois, portant la peine totale à 20 mois ferme, avec maintien en détention.