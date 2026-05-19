Le groupe RN-UDR demande la diffusion du film sur Samuel Paty dans les lycées de la région

Le groupe Rassemblement National – UDR du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes appelle à une diffusion large du film L’Abandon, consacré à l’assassinat du professeur Samuel Paty, dans les établissements scolaires de la région.

Dans un communiqué publié ce mardi 19 mai, les élus demandent au président de Région, Fabrice Pannekoucke, ainsi qu’aux autorités éducatives, de soutenir la projection du film dans les lycées "dans le cadre d’actions pédagogiques autour de la laïcité et de la liberté d’expression".

Sorti la semaine dernière en salles et au festival de Cannes, L’Abandon retrace les onze derniers jours de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020, après une campagne de diffamation liée à un cours sur la liberté d’expression.

Le groupe RN-UDR considère que le film pourrait constituer un support pédagogique pour aborder plusieurs thématiques en milieu scolaire, notamment la laïcité, la manipulation, les réseaux sociaux, l’emprise idéologique et les valeurs républicaines.

Dans leur texte, les élus jugent par ailleurs que l’enseignement moral et civique demeure aujourd’hui "insuffisamment approfondi face aux défis contemporains" et estiment que la diffusion du film permettrait aux élèves de mieux comprendre les circonstances ayant conduit à l’assassinat du professeur.