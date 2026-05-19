Le groupe RN-UDR demande la diffusion du film sur Samuel Paty dans les lycées de la région

Le groupe Rassemblement National – UDR du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes appelle à une diffusion large du film L’Abandon, consacré à l’assassinat du professeur Samuel Paty, dans les établissements scolaires de la région.
Dans un communiqué publié ce mardi 19 mai, les élus demandent au président de Région, Fabrice Pannekoucke, ainsi qu’aux autorités éducatives, de soutenir la projection du film dans les lycées "dans le cadre d’actions pédagogiques autour de la laïcité et de la liberté d’expression".
Sorti la semaine dernière en salles et au festival de Cannes, L’Abandon retrace les onze derniers jours de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020, après une campagne de diffamation liée à un cours sur la liberté d’expression.
Le groupe RN-UDR considère que le film pourrait constituer un support pédagogique pour aborder plusieurs thématiques en milieu scolaire, notamment la laïcité, la manipulation, les réseaux sociaux, l’emprise idéologique et les valeurs républicaines.
Dans leur texte, les élus jugent par ailleurs que l’enseignement moral et civique demeure aujourd’hui "insuffisamment approfondi face aux défis contemporains" et estiment que la diffusion du film permettrait aux élèves de mieux comprendre les circonstances ayant conduit à l’assassinat du professeur.
Le RN est devenu le meilleur défenseur de l'école publique laïque. Savoureux!Signaler Répondre
Excellente idéeSignaler Répondre
ils ont déjà netflix et compagnie pour la propagande wokiste, que l'école reste un lieu pour apprendre. Cette histoire n'a rien à faire dans une écoleSignaler Répondre
grosse erreur je ne suis pas électeur d extrême droite ! mais factuellement ce sont bien les penseurs de gauche et notamment l extrême gauche LFI et les verdâtres qui ont divisé le pays. pour la gauche sont objectif n est pas d améliorer les conditions de vie des citoyens mais uniquement bouffer de la droite quelle qu elle soit. a tel point que leur vocabulaire favori le "fascisme" est devenu une caractéristique de cette gauche abétifiée. je suis pour qu on montre ce film.Signaler Répondre
Chuiiii pas sûr et certain que cela va vraiment intéresser les lycéens. Y a le BAC qui arrive en plus et les vacances après.Signaler Répondre
Ils ont pas que çà à faire en vrai.
on peut dire la même chose pour les autres religions Israël qui commis un génocide à Gaza car c’est leur terre promise et les chrétiens on massacre les juifs car ils ont tue le Christ les chinois qui ont massacre les musulmans donc ne faite pas porter à la religion se que l’homme génère comme folieSignaler Répondre
Quelle manipulation de l’information ? Que voulez vous dire ? Samuel Paty a été assassiné et décapité par un terroriste islamiste qui a été motivé pour passer à l'acte par d'autres intégristes islamistes, point.Signaler Répondre
Si c'est comme dans le lycée Arnault Beltrame à Meyzieu où ils ont choisi Imane Khelif pour représenter leur salle polyvalente, ils ne vont pas être très réceptifs...Signaler Répondre
Quelle propagande exactement ? C'est possible de développer votre point de vue ou raisonnement avec des arguments ?Signaler Répondre
Ce drame est quand même dû aux dérives d'une religion et l'extrême droite n'y est pour rien ! Mais bien à cause d'individus incapables d'ouvrir leur esprit à autre chose que des blabla d'un autre tempsSignaler Répondre
Toi, tu devais aller faire ta propagande a 2 balles ailleurs!!!!!Signaler Répondre
Propagande? Tous les collèges et lycéens devraient voir ce film pour qu'ils prennent conscience des dégâts dus aux réseaux sociaux, ainsi que les mensonges et les manipulations des illuminés.Signaler Répondre
ce drame a été mal géré car on a tout mélanger et même surfer sur le drame l’extrême droite a divisé la société française et des médias proches d’eux manipulés l’information un drame est devenu une affaire politique avant même de traiter le sujet on vérifie la couleur de peau la religion l’origine le sex de la personne l’extrême droite a détruit la France avant même d’être aux pouvoir selon bien sûr les sondagesSignaler Répondre
Devoir d'éducation civique minimum.Signaler Répondre
Propagande quand tu nous tiens!!Signaler Répondre