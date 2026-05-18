Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, des détonations ont réveillé plusieurs habitants du secteur de la route de Vienne, dans le 8e arrondissement.

Selon nos confrères d'Actu.fr, les faits se sont produits aux alentours de 2h du matin. Deux jeunes hommes, âgés de 19 et 20 ans, ont été touchés par des tirs. Les victimes seraient deux frères.

L’un d’eux aurait reçu plusieurs impacts de balle. Malgré leurs blessures, leur état de santé n’inspirait toutefois pas d’inquiétude majeure au moment de leur prise en charge par les secours. Leur pronostic vital n’était pas engagé.

À l’arrivée des policiers et des secours, le ou les auteurs avaient déjà quitté les lieux. Les circonstances précises de cette fusillade restent encore à déterminer.

Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police afin d’identifier et d’interpeller le ou les tireurs.