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Lyon : des coups de feu en pleine nuit, deux frères touchés

Lyon : des coups de feu en pleine nuit, deux frères touchés
Lyon : des coups de feu en pleine nuit, deux frères touchés - LyonMag

Nouvel épisode de violences armées à Lyon.

Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, des détonations ont réveillé plusieurs habitants du secteur de la route de Vienne, dans le 8e arrondissement.

Selon nos confrères d'Actu.fr, les faits se sont produits aux alentours de 2h du matin. Deux jeunes hommes, âgés de 19 et 20 ans, ont été touchés par des tirs. Les victimes seraient deux frères.

L’un d’eux aurait reçu plusieurs impacts de balle. Malgré leurs blessures, leur état de santé n’inspirait toutefois pas d’inquiétude majeure au moment de leur prise en charge par les secours. Leur pronostic vital n’était pas engagé.

À l’arrivée des policiers et des secours, le ou les auteurs avaient déjà quitté les lieux. Les circonstances précises de cette fusillade restent encore à déterminer.

Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police afin d’identifier et d’interpeller le ou les tireurs.

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fusillade

lyon 8

16 commentaires
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il y a deux frances le 18/05/2026 à 19:42

Il y a deux France, la France éternelle des bouchons lyonnais, de belmondo, de Audiard, de Bruel,du travail et il y a la France des wokes, des quentin deranque, des tasty krousty, du rap, des extremes.

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Calahann le 18/05/2026 à 19:22
Panic a écrit le 18/05/2026 à 18h41

Pas d’angoisses tu pourras bientôt les voir gagner la présidentielle 2027 . Par contre après tu pourras préparer les mouchoirs pour la faillite inévitable qui nous attends TOUS..

Rêve ou illusion copain ?

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Bobby 69 le 18/05/2026 à 19:20

C est de pire en pire dans cette ville lyon et devenu en ce début 2026 la plus criminogene de France avec un taux de 141% au dessus de la moyenne, quelques chose à dire le doucet

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J6 le 18/05/2026 à 19:04

Travail non fini correctement...pensez au trou de la Sécu et au 3500 milliards de dettes les mecs

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odiodeskription le 18/05/2026 à 18:51

Au pire il sera toujours possible de demander l'asile sécuritaire au Mexique

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Looool le 18/05/2026 à 18:51

Tout de suite plus de commentaires que quand c’est Nicolas qui tue sa femme… On se demande bien pourquoi…

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Pilou69 le 18/05/2026 à 18:49

Avec tout l'argent qu'il touche, il serait temps que la sécurité sociale se fasse rembourser les frais... Puisqu'ils vivent au crochet de la société en gagnant beaucoup d'argent... Net d'impôts

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Lejustiacier le 18/05/2026 à 18:43
Un médoc a écrit le 18/05/2026 à 18h13

Je plains votre entourage sincèrement. Vous avez grand besoin de soins psychiatriques.

Pour les fleurs, des chrysanthèmes…

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Panic le 18/05/2026 à 18:41
Calahann a écrit le 18/05/2026 à 18h17

Encore une œuvre de l'extrême droite !

Pas d’angoisses tu pourras bientôt les voir gagner la présidentielle 2027 . Par contre après tu pourras préparer les mouchoirs pour la faillite inévitable qui nous attends TOUS..

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Chris25 le 18/05/2026 à 18:23

Ville apaisée...

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Calahann le 18/05/2026 à 18:17

Encore une œuvre de l'extrême droite !

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Un médoc le 18/05/2026 à 18:13
Anti verts chiasse a écrit le 18/05/2026 à 18h04

Vite, il faut aménager une piste cyclable en plantant plein de jolies fleurs et des arbres.

Je plains votre entourage sincèrement. Vous avez grand besoin de soins psychiatriques.

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Anti verts chiasse le 18/05/2026 à 18:04

Vite, il faut aménager une piste cyclable en plantant plein de jolies fleurs et des arbres.

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Mauvaise graine le 18/05/2026 à 17:55

Franchement on n’en peut plus de ces cafards armés. S’ils aiment autant les armes, l’argent facile et la drogue, qu’ils aillent voir ce qu’est réellement la violence des cartels en Colombie au lieu de pourrir la vie des honnêtes gens ici.

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Ex Précisions le 18/05/2026 à 17:55

Je suppose qu'ils sont gentils, qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, qu'ils n'ont rien à voir avec le traffic.
Du moins c'est le discours que l'on entend ces derniers jours...

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Je me disais aussi le 18/05/2026 à 17:50

Ça fait longtemps

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