Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, des détonations ont réveillé plusieurs habitants du secteur de la route de Vienne, dans le 8e arrondissement.
Selon nos confrères d'Actu.fr, les faits se sont produits aux alentours de 2h du matin. Deux jeunes hommes, âgés de 19 et 20 ans, ont été touchés par des tirs. Les victimes seraient deux frères.
L’un d’eux aurait reçu plusieurs impacts de balle. Malgré leurs blessures, leur état de santé n’inspirait toutefois pas d’inquiétude majeure au moment de leur prise en charge par les secours. Leur pronostic vital n’était pas engagé.
À l’arrivée des policiers et des secours, le ou les auteurs avaient déjà quitté les lieux. Les circonstances précises de cette fusillade restent encore à déterminer.
Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police afin d’identifier et d’interpeller le ou les tireurs.
Il y a deux France, la France éternelle des bouchons lyonnais, de belmondo, de Audiard, de Bruel,du travail et il y a la France des wokes, des quentin deranque, des tasty krousty, du rap, des extremes.Signaler Répondre
Rêve ou illusion copain ?Signaler Répondre
C est de pire en pire dans cette ville lyon et devenu en ce début 2026 la plus criminogene de France avec un taux de 141% au dessus de la moyenne, quelques chose à dire le doucetSignaler Répondre
Travail non fini correctement...pensez au trou de la Sécu et au 3500 milliards de dettes les mecsSignaler Répondre
Au pire il sera toujours possible de demander l'asile sécuritaire au MexiqueSignaler Répondre
Tout de suite plus de commentaires que quand c’est Nicolas qui tue sa femme… On se demande bien pourquoi…Signaler Répondre
Avec tout l'argent qu'il touche, il serait temps que la sécurité sociale se fasse rembourser les frais... Puisqu'ils vivent au crochet de la société en gagnant beaucoup d'argent... Net d'impôtsSignaler Répondre
Pour les fleurs, des chrysanthèmes…Signaler Répondre
Pas d’angoisses tu pourras bientôt les voir gagner la présidentielle 2027 . Par contre après tu pourras préparer les mouchoirs pour la faillite inévitable qui nous attends TOUS..Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Encore une œuvre de l'extrême droite !Signaler Répondre
Je plains votre entourage sincèrement. Vous avez grand besoin de soins psychiatriques.Signaler Répondre
Vite, il faut aménager une piste cyclable en plantant plein de jolies fleurs et des arbres.Signaler Répondre
Franchement on n’en peut plus de ces cafards armés. S’ils aiment autant les armes, l’argent facile et la drogue, qu’ils aillent voir ce qu’est réellement la violence des cartels en Colombie au lieu de pourrir la vie des honnêtes gens ici.Signaler Répondre
Je suppose qu'ils sont gentils, qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment, qu'ils n'ont rien à voir avec le traffic.Signaler Répondre
Du moins c'est le discours que l'on entend ces derniers jours...
Ça fait longtempsSignaler Répondre