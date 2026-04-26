Villeurbanne, Vénissieux, Décines : de nombreux tirs visent des habitations en pleine nuit, un homme arrêté

Selon nos informations, plusieurs fusillades ont été signalées entre 2h40 et 4h15 dans différentes communes. Tout d'abord à Vénissieux, les tirs dans le secteur de la rue Georges Lyvet dans le quartier des Minguettes.
À Décines-Charpieu, des coups de feu ont également été entendus rue Sully, où une mère de famille avait déjà été touchée par des tirs la nuit précédente. Enfin, à Villeurbanne, c’est rue Joliot Curie que des détonations ont été signalées.
Le mode opératoire inquiète : des tirs répétés visant directement des façades d’immeubles et des entrées d’habitations. Plusieurs projectiles ont traversé des appartements occupés. Aucun blessé n’est à déplorer.
À Villeurbanne, un équipage de la BAC Centre est intervenu rapidement. Une course-poursuite s’est engagée avec un individu circulant en trottinette électrique et porteur d’une arme longue et d'une arme de poing.
Le suspect a finalement été interpellé sans incident. La Préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué "leur sang-froid et leur réactivité."
"Il nous manque toujours 300 gardiens de la paix"
Face à la répétition de ces faits, le syndicat de police Alliance a réagi sur ses réseaux sociaux et tire la sonnette d’alarme et salue l’action des forces de l’ordre "Engagement, réactivité et sang-froid : le professionnalisme des policiers a une nouvelle fois permis d’éviter le pire."
Mais le syndicat pointe par ailleurs une situation de plus en plus tendue : "La répétition de ces faits souligne une réalité préoccupante. La police lyonnaise reste pleinement mobilisée, mais la question des moyens humains se pose avec acuité. Il nous manque toujours 300 gardiens de la paix dans l’agglomération lyonnaise !
Et d’insister :"M. le Ministre, des renforts pérennes apparaissent aujourd’hui indispensables pour répondre efficacement à cette situation."
Apparemment ils l’on appréhender aux États-Unis 🤣😂😂Signaler Répondre
Et vive LFI qui ne veut pas trop faire de la sécurité des gens sa priorité non plus...Signaler Répondre
Les gens finiront-ils par réagir quand ils voient qu'ils peuvent désormais se faire toucher par des tirs de balles dans leurs propres appartements ?
Il faudra aussi équiper nos forces de l'ordre en trottinettes rapides.Signaler Répondre
Les dealers se déploient parfois à grande vitesse sur la voie du tram et devant la mairie de Villeurbanne, par groupe de 3 ou 4 trottinettes, avec 1 ou 2 personnes sur chaque engin.
On imagine la force d'un groupe motorisé d'une quinzaine d'opérateurs armés d'armes longues ou même courtes par rapport aux forces de l'ordre à pieds.
Luis Mariano :Signaler Répondre
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"On oublie tout (avec la coke)
Sous le soleil de Mexico (M comme Métropole)
On devient fou (avec le proto)
Au son des rythmes tropicaux (de kalash)"
c est vers l'ambiance mexicaine qu on s achemine gentiment...l orchestre joue ,et le navire sombre façon titanicSignaler Répondre
Peu à peu nous sommes grignotés.Signaler Répondre
Mais l' essentiel c' est de bien continuer à faire barrage au RN.
Les maires des communes concernées devraient s indigner contre les violences policières antitrotinetistes ! Certainement un comportement fasciste !Signaler Répondre
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Grâce à nos chances la France va devenir un état policierSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Contente de si bilan la préfète ?Signaler Répondre
Elle s’est barrée sans tambours ni trompettes
Les soldats mobilisés dans opération Sentinelle ont une nouvelle mission.Signaler Répondre
LFI condamne l'intervention des policiersSignaler Répondre
qu'est que l'on attend pour répondre à ces gens qui ne respecte pas la vie humaine oeil pour oeil vu que les élus sont justes capable de dire ont soutien les famillesSignaler Répondre
A Villeurbanne on a l'habitude et apparemment cela ne dérange pas grand monde ? ? ? ?Signaler Répondre
Le bien vivre ensemble, super !!Signaler Répondre