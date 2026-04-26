Faits Divers

Villeurbanne, Vénissieux, Décines : de nombreux tirs visent des habitations en pleine nuit, un homme arrêté

Villeurbanne, Vénissieux, Décines : de nombreux tirs visent des habitations en pleine nuit, un homme arrêté

Nouvelle nuit de violences dans la métropole de Lyon.

Selon nos informations, plusieurs fusillades ont été signalées entre 2h40 et 4h15 dans différentes communes. Tout d'abord à Vénissieux, les tirs dans le secteur de la rue Georges Lyvet dans le quartier des Minguettes.

À Décines-Charpieu, des coups de feu ont également été entendus rue Sully, où une mère de famille avait déjà été touchée par des tirs la nuit précédente. Enfin, à Villeurbanne, c’est rue Joliot Curie que des détonations ont été signalées.

Le mode opératoire inquiète : des tirs répétés visant directement des façades d’immeubles et des entrées d’habitations. Plusieurs projectiles ont traversé des appartements occupés. Aucun blessé n’est à déplorer.

À Villeurbanne, un équipage de la BAC Centre est intervenu rapidement. Une course-poursuite s’est engagée avec un individu circulant en trottinette électrique et porteur d’une arme longue et d'une arme de poing.

Le suspect a finalement été interpellé sans incident. La Préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué "leur sang-froid et leur réactivité."

"Il nous manque toujours 300 gardiens de la paix"

Face à la répétition de ces faits, le syndicat de police Alliance a réagi sur ses réseaux sociaux et tire la sonnette d’alarme et salue l’action des forces de l’ordre  "Engagement, réactivité et sang-froid : le professionnalisme des policiers a une nouvelle fois permis d’éviter le pire."

Mais le syndicat pointe par ailleurs  une situation de plus en plus tendue : "La répétition de ces faits souligne une réalité préoccupante. La police lyonnaise reste pleinement mobilisée, mais la question des moyens humains se pose avec acuité. Il nous manque toujours 300 gardiens de la paix dans l’agglomération lyonnaise !

Et d’insister :"M. le Ministre, des renforts pérennes apparaissent aujourd’hui indispensables pour répondre efficacement à cette situation."

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fusillade

tirs

15 commentaires
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VUE A LA TV le 26/04/2026 à 13:06

Apparemment ils l’on appréhender aux États-Unis 🤣😂😂

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Vive l'écologie, la priorité... le 26/04/2026 à 11:36

Et vive LFI qui ne veut pas trop faire de la sécurité des gens sa priorité non plus...

Les gens finiront-ils par réagir quand ils voient qu'ils peuvent désormais se faire toucher par des tirs de balles dans leurs propres appartements ?

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Quix le 26/04/2026 à 11:14

Il faudra aussi équiper nos forces de l'ordre en trottinettes rapides.
Les dealers se déploient parfois à grande vitesse sur la voie du tram et devant la mairie de Villeurbanne, par groupe de 3 ou 4 trottinettes, avec 1 ou 2 personnes sur chaque engin.
On imagine la force d'un groupe motorisé d'une quinzaine d'opérateurs armés d'armes longues ou même courtes par rapport aux forces de l'ordre à pieds.

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Ex Précisions le 26/04/2026 à 11:09

Luis Mariano :
.
"On oublie tout (avec la coke)
Sous le soleil de Mexico (M comme Métropole)
On devient fou (avec le proto)
Au son des rythmes tropicaux (de kalash)"

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affirmatif!!merci le 26/04/2026 à 11:04
oui-oui a écrit le 26/04/2026 à 10h53

Peu à peu nous sommes grignotés.
Mais l' essentiel c' est de bien continuer à faire barrage au RN.

c est vers l'ambiance mexicaine qu on s achemine gentiment...l orchestre joue ,et le navire sombre façon titanic

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oui-oui le 26/04/2026 à 10:53

Peu à peu nous sommes grignotés.
Mais l' essentiel c' est de bien continuer à faire barrage au RN.

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Monpays le 26/04/2026 à 10:42

Les maires des communes concernées devraient s indigner contre les violences policières antitrotinetistes ! Certainement un comportement fasciste !
'

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fatboy le 26/04/2026 à 10:36

Grâce à nos chances la France va devenir un état policier

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Solidarité 69 le 26/04/2026 à 10:33

La nouvelle France by LFI.

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Bellota le 26/04/2026 à 10:19

Contente de si bilan la préfète ?
Elle s’est barrée sans tambours ni trompettes

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 26/04/2026 à 10:18

Les soldats mobilisés dans opération Sentinelle ont une nouvelle mission.

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LFI 69 le 26/04/2026 à 09:58

LFI condamne l'intervention des policiers

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arkom le 26/04/2026 à 09:57

qu'est que l'on attend pour répondre à ces gens qui ne respecte pas la vie humaine oeil pour oeil vu que les élus sont justes capable de dire ont soutien les familles

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oui oh ben le 26/04/2026 à 09:38

A Villeurbanne on a l'habitude et apparemment cela ne dérange pas grand monde ? ? ? ?

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Le bien vivre ensemble le 26/04/2026 à 09:37

Le bien vivre ensemble, super !!

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