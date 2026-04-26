Villeurbanne, Vénissieux, Décines : de nombreux tirs visent des habitations en pleine nuit, un homme arrêté

Selon nos informations, plusieurs fusillades ont été signalées entre 2h40 et 4h15 dans différentes communes. Tout d'abord à Vénissieux, les tirs dans le secteur de la rue Georges Lyvet dans le quartier des Minguettes.

À Décines-Charpieu, des coups de feu ont également été entendus rue Sully, où une mère de famille avait déjà été touchée par des tirs la nuit précédente. Enfin, à Villeurbanne, c’est rue Joliot Curie que des détonations ont été signalées.

Le mode opératoire inquiète : des tirs répétés visant directement des façades d’immeubles et des entrées d’habitations. Plusieurs projectiles ont traversé des appartements occupés. Aucun blessé n’est à déplorer.

À Villeurbanne, un équipage de la BAC Centre est intervenu rapidement. Une course-poursuite s’est engagée avec un individu circulant en trottinette électrique et porteur d’une arme longue et d'une arme de poing.

Le suspect a finalement été interpellé sans incident. La Préfète du Rhône Fabienne Buccio a salué "leur sang-froid et leur réactivité."

"Il nous manque toujours 300 gardiens de la paix"

Face à la répétition de ces faits, le syndicat de police Alliance a réagi sur ses réseaux sociaux et tire la sonnette d’alarme et salue l’action des forces de l’ordre "Engagement, réactivité et sang-froid : le professionnalisme des policiers a une nouvelle fois permis d’éviter le pire."

Mais le syndicat pointe par ailleurs une situation de plus en plus tendue : "La répétition de ces faits souligne une réalité préoccupante. La police lyonnaise reste pleinement mobilisée, mais la question des moyens humains se pose avec acuité. Il nous manque toujours 300 gardiens de la paix dans l’agglomération lyonnaise !

Et d’insister :"M. le Ministre, des renforts pérennes apparaissent aujourd’hui indispensables pour répondre efficacement à cette situation."