Tirs en pleine nuit à Lyon 9e : un homme touché, le tireur en fuite

Dimanche 12 avril, peu après 22h30, des tirs ont retenti dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, à hauteur de la rue Albert Falsan, non loin des quais de Saône.
Selon Actu Lyon, les faits se sont produits sur un parking où un individu a été pris pour cible. Touché à plusieurs reprises, notamment à une jambe, le jeune homme – âgé d’environ 19 ans – a été pris en charge par les secours.
Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour lui prodiguer les premiers soins avant son évacuation vers un établissement hospitalier. Au moment de sa prise en charge, son pronostic vital n’était pas engagé.
Sur place, un important dispositif policier a été déployé. Malgré l’intervention rapide des forces de l’ordre, le ou les auteurs des tirs avaient déjà quitté les lieux.
Des investigations ont été menées dans la foulée, avec notamment des constatations techniques et la récupération de douilles sur la zone des faits.
Toi tu ne votes pas et tu en es fier alors chut !Signaler Répondre
C'est un point de deal cet endroit ? Je croyais que la commune de st cyr au mont d or était la plus riche du département du RhôneSignaler Répondre
La poudre de perlimpinpin ravage la FranceSignaler Répondre
Tu es simplement un bobo bisounoursSignaler Répondre
Aucun raison de paniquer, on a des pistes cyclables, des vélos et des trottinettes... Tout va bien...Signaler Répondre
Un boulanger qui allait chercher de la farine ?Signaler Répondre
Ah ouai et du coup selon vous avec Aulas il y'aurait eu des brigades d'interventions de la police municipal de nuit qui aurait empêché ce règlement de compte hein?Signaler Répondre
J'ai bon?
Pas de secours pour des règlements de comptes, la secu s'en portera mieux et la dette aussi.Signaler Répondre
Secourez les honnêtes gens
Pourquoi paniquer ? La ville est apaisée, on vous l'a dit et répété, et vous l'avez cru.Signaler Répondre
Ne vous plaignez pas, vous avez ce que vous avez voulu.
Pas la peine d'aller faire un voyage au Mexique on a tout sauf les sombreros ;-)Signaler Répondre