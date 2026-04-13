Tirs en pleine nuit à Lyon 9e : un homme touché, le tireur en fuite

Dimanche 12 avril, peu après 22h30, des tirs ont retenti dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, à hauteur de la rue Albert Falsan, non loin des quais de Saône.

Selon Actu Lyon, les faits se sont produits sur un parking où un individu a été pris pour cible. Touché à plusieurs reprises, notamment à une jambe, le jeune homme – âgé d’environ 19 ans – a été pris en charge par les secours.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour lui prodiguer les premiers soins avant son évacuation vers un établissement hospitalier. Au moment de sa prise en charge, son pronostic vital n’était pas engagé.

Sur place, un important dispositif policier a été déployé. Malgré l’intervention rapide des forces de l’ordre, le ou les auteurs des tirs avaient déjà quitté les lieux.

Des investigations ont été menées dans la foulée, avec notamment des constatations techniques et la récupération de douilles sur la zone des faits.