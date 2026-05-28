Le festival Les Grands Bleus veut sensibiliser les Lyonnais aux enjeux de l’eau

Un mois entier pour plonger dans les enjeux de l’eau.

L’association Le Maquis, lieu dédié aux questions écologiques amarré au 40 quai Rambaud, dans le quartier de Confluence à Lyon, organise du 4 au 28 juin 2026 un nouveau festival baptisé Les Grands Bleus.

Durant plusieurs semaines, l'idée est de proposer aux Lyonnais une immersion autour des enjeux liés à l’eau, entre art, science, écologie et culture.

Installé sur une ancienne barge réhabilitée, le lieu promet une programmation conçue comme un voyage "du grand large jusqu’aux rives du Rhône et de la Saône", mêlant réflexions environnementales et expériences artistiques.

Le retour de la baleine géante de la Fête des Lumières

Parmi les temps forts annoncés, les visiteurs pourront retrouver AURORA, la baleine monumentale imaginée par l’artiste Thomas Monin, déjà remarquée lors de la Fête des Lumières 2022.

L’œuvre fera son retour sur le toit de la barge du Maquis, présentée comme un symbole de la fragilité du vivant et des écosystèmes aquatiques. C'est le premier "fil rouge" de l'évènement selon la présidente de Le Maquis, Stéphanie Commandeur.

Le second, c'est cette exposition inédite du photographe Pierre Suchet, consacrée aux rivières urbaines et au retour du désir de baignade en ville.

PFAS, baignade en ville et littérature au programme

Côté débats, plusieurs conférences sont programmées, notamment autour des PFAS avec le chimiste Louis Delon, membre du collectif Ozon l’eau saine, ou encore une rencontre avec l’autrice Wendy Delorme autour de son ouvrage Le Parlement de l’eau.

Les Grands Bleus feront forcément écho au festival de la Ville de Lyon Entre Rhône et Saône, et intègrent ainsi les offs de l'événement. Ainsi le 27 juin, une « Fresque de l’Eau » participative sera proposée au public sur la barge. Le lendemain, le 28 juin, l’artiste Spone réalisera une œuvre de street art participative, inspirée des échanges menés durant le festival.

L’événement se déroulera sur la barge du Maquis, une ancienne embarcation des années 1960 transformée en bâtiment à énergie positive. "Un site qui rayonne sur tout le territoire lyonnais en tant que lieu d'accueil culturel proposant des événements hybrides autour des enjeux liés à l'écologie, on veut garder cet ADN-là", réagit Stéphanie Commandeur.

Le festival sera accessible à prix libre, avec une inscription en ligne préalable recommandée pour certaines activités.