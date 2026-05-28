Jérôme Moroge : "La Métropole de Lyon a de grandes chances de récupérer l'intégralité des sports de glace pour les JO 2030"

Lyon parviendra-t-elle à récupérer les épreuves de glace des JO d'hiver 2030 ? Pour Jérôme Moroge, vice-président en charge des Sports à la Métropole de Lyon, y croit : "L'intérêt c'est de jouer en équipe. Tout le monde est d'accord pour se dire que Lyon doit être une des villes, des JO 2030. Le hockey, le short track, le patinage artistique, le curling, nous sommes en capacité de répondre présent aussi bien en capacité hôtelière qu'en installation sportive".

Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite se félicite que tous les acteurs sont alignés : "On va dans le même sens".

"Nous sommes très optimistes, la présidente Véronique Sarselli met un point d'honneur à ce que la Métropole de Lyon rayonne, notamment via des événements sportifs comme les Jeux Olympiques. On sera très vite fixés courant du mois de juin, mais quelque chose me dit que nous avons vraiment de grandes chances de pouvoir récupérer l'intégralité du sport de glace", prophétise-t-il.

Quelle feuille de route pour le mandat ? "Nous sommes à la traîne au niveau de toutes les agglomérations françaises en matière d'équipements sportifs et on sait très bien que si on veut développer la pratique, il faut le faire dans de bonnes conditions, donc nous aiderons les communes", conclut Jérôme Moroge.

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