Philippe Prieto : "Mon adversaire, c'est l'insécurité à Lyon"

Nouvel adjoint au maire de Lyon en charge de la Sécurité, Philippe Prieto portera-t-il une autre voix que son prédécesseur Mohamed Chihi, tancé au point de ne pas être reconduit par Grégory Doucet ?
Il a en tout cas déjà été attaqué par le maire LR du 2e arrondissement, qui l'accuse de ne pas intervenir pour faire retirer les tags. "Je ne suis pas le spécialiste du tweet comme l'est Pierre Oliver, rétorque Philippe Prieto. Pierre Oliver n'est pas mon adversaire, mon adversaire c'est l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité et comment on fait pour que les Lyonnais se sentent plus en sécurité. (...) Donc moi, les enfantillages, ce n'est pas mon sujet, je suis plutôt quelqu'un qui travaille à la fois sur le fond et la forme."
La mairie de Lyon parviendra-t-elle enfin à travailler efficacement sur tous les sujets avec la Région, la préfecture et désormais la Métropole ? "Je travaille avec tous ceux qui ont envie de travailler", promet le socialiste.
Toutefois, pas sûr que le dossier épineux du déport actif des caméras de vidéosurveillance de la mairie avance finalement. Pour rappel, la préfecture réclame le droit de pouvoir piloter à distance ces caméras municipales, plutôt que de devoir appeler un agent. "On a un moyen humain en permanence à la police nationale qui envoie les ordres et ça peut mériter une amélioration. Et on est en train de négocier entre nous la nouvelle convention police municipale-police nationale. Je crois qu'il est important que chaque partie fasse remonter son point de vue, qu'on confronte les points de vue", conclut Philippe Prieto.
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Hop hop hop ! Allez au boulot. t'es déjà en retard Prieto !Signaler Répondre
"la préfecture réclame le droit de pouvoir piloter à distance ces caméras municipales,"Signaler Répondre
La police nationale doit probablement avoir un sentiment de caméra de vidéosurveillance...
Laissez moi rire , mais laissez moi rire !Signaler Répondre
une association avec la jeune gardeSignaler Répondre
Donc beaucoup d’argent seront consacré à la communication pour expliquer aux lyonnais que l’insécurité n’est qu’un sentiment d’insécurité...Signaler Répondre
Tout est dit, il a bien été choisi par Doucet : les Lyonnais ne se font pas agresser, voler, blesser, tuer, ce n'est que "sentiments"...Signaler Répondre
Quelle absence de responsabilité pour justement les responsables de la sécurité des gens...
Evidemment il ne veut pas non plus vraiment permettre à la police nationale de voir ce qui se passe en direct avec les caméras dans les rues de Lyon, de voir en direct les habitants se faire attaquer, les vols se commettre, la délinquance opérer...
A aucun moment l'Adjoint à la sécurité ne justifie clairement pourquoi la Mairie de Lyon refuse que la Police Nationale accède directement aux caméras de surveillance de la ville !Signaler Répondre
Quand vous constatez une agression , l'accès en direct des caméras peut permettre de suivre le parcours de l'agresseur et essayer de l'arrêter en ville ...bien entendu une autre équipe vient au secours de la victime...
Il semble louvoyer par idéologie...et seulement vouloir lutter "contre le sentiment d'insécurité" et "rassurer la victime"
Ça ne sera pas difficile de faire mieux que Chihi, ce dernier n'ayant absolument rien fichu de tout son mandat.Signaler Répondre
On verra bien si il fait mieux que son prédécesseur brasseur de vent, ou si il rejoint lui aussi la grande famille des éoliennes...Signaler Répondre
Socialiste comme son copain Porcinet le scootériste qui déclarait : "Mon ennemi, c'est la finance"Signaler Répondre
Finis les lanceurs de soupe , les tagueurs , ceux qui incendient les mairies et aussi les petits trafiquants du parc de la montée de la grande côte ? Quand je passe , ça sent toujours le shit ( traduction: merde) ! J’attends pour voirSignaler Répondre
"""""mon adversaire c'est l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité """""Signaler Répondre
C'est bien un socialiste celui là !!
Dupont Moretti , sors de ce corps !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!