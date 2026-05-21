Philippe Prieto : "Mon adversaire, c'est l'insécurité à Lyon"

Nouvel adjoint au maire de Lyon en charge de la Sécurité, Philippe Prieto portera-t-il une autre voix que son prédécesseur Mohamed Chihi, tancé au point de ne pas être reconduit par Grégory Doucet ?

Il a en tout cas déjà été attaqué par le maire LR du 2e arrondissement, qui l'accuse de ne pas intervenir pour faire retirer les tags. "Je ne suis pas le spécialiste du tweet comme l'est Pierre Oliver, rétorque Philippe Prieto. Pierre Oliver n'est pas mon adversaire, mon adversaire c'est l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité et comment on fait pour que les Lyonnais se sentent plus en sécurité. (...) Donc moi, les enfantillages, ce n'est pas mon sujet, je suis plutôt quelqu'un qui travaille à la fois sur le fond et la forme."

La mairie de Lyon parviendra-t-elle enfin à travailler efficacement sur tous les sujets avec la Région, la préfecture et désormais la Métropole ? "Je travaille avec tous ceux qui ont envie de travailler", promet le socialiste.

Toutefois, pas sûr que le dossier épineux du déport actif des caméras de vidéosurveillance de la mairie avance finalement. Pour rappel, la préfecture réclame le droit de pouvoir piloter à distance ces caméras municipales, plutôt que de devoir appeler un agent. "On a un moyen humain en permanence à la police nationale qui envoie les ordres et ça peut mériter une amélioration. Et on est en train de négocier entre nous la nouvelle convention police municipale-police nationale. Je crois qu'il est important que chaque partie fasse remonter son point de vue, qu'on confronte les points de vue", conclut Philippe Prieto.

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