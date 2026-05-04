Mehdi Coly : "Permettre à chacun de s'impliquer dans l'écologie sans perdre ses amis et sa famille"

Co-fondateur de Team for the Planet, Mehdi Coly signe le livre Ecolo mais pas relou aux éditions Leduc S., un guide pratique pour éviter de faire ce qu'ont fait Grégory Doucet et Bruno Bernard ces six dernières années.

"Aujourd'hui, l'écologie, c'est devenu un sujet qui crée énormément non seulement de débats, mais surtout d'émotions négatives, de l'énervement, ça peut aller jusqu'à la rage sur les réseaux sociaux, de la culpabilisation. Et donc j'ai voulu essayer de détendre tout ça pour permettre ensuite à chacun de s'impliquer dans l'écologie, mais sans perdre ses amis et sa famille, sans se prendre la tête avec tout le monde autour de soi", indique-t-il.

Selon Mehdi Coly, "tout le monde a envie de prendre l'avion, de mettre de la clim l'été et de manger une magnifique entrecôte. Si les écolos ont décidé de renoncer à ça, c'est parce qu'ils ont vu à quel point ça avait un impact positif sur la planète de faire ces choix-là. (...) Simplement, le problème, c'est que quand on communique mal, au lieu d'arriver à fédérer autour d'un sujet qui nous concerne tous, on crée au contraire des tranchées avec des guerres, Et c'est ça qu'il faut arriver à changer".

Mehdi Coly s'attarde notamment sur les repas de Noël, sources de conflits notamment lorsque la politique est abordée. Mais aussi le sujet de l'écologie, quand la belle-fille refuse qu'on serve de la dinde.

"Il ne faut pas que l'écologie soit associée à des mauvais moments. Donc si on a envie de proposer du végétarisme autour de soi, ce n'est pas du tout le bon moment de le faire autour de la dinde de Noël. À ce moment-là, il vaut mieux la fermer, il vaut mieux passer un bon moment. (...) Parfois, renoncer à convaincre, c'est la meilleure façon de convaincre. Il ne faut pas, entre guillemets, prendre en otage un moment collectif où Noël, c'est la famille, la famille, on ne la choisit pas", conclut-il.

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