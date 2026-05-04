Mehdi Coly : "Permettre à chacun de s'impliquer dans l'écologie sans perdre ses amis et sa famille"

Co-fondateur de Team for the Planet, Mehdi Coly signe le livre Ecolo mais pas relou aux éditions Leduc S., un guide pratique pour éviter de faire ce qu'ont fait Grégory Doucet et Bruno Bernard ces six dernières années.
"Aujourd'hui, l'écologie, c'est devenu un sujet qui crée énormément non seulement de débats, mais surtout d'émotions négatives, de l'énervement, ça peut aller jusqu'à la rage sur les réseaux sociaux, de la culpabilisation. Et donc j'ai voulu essayer de détendre tout ça pour permettre ensuite à chacun de s'impliquer dans l'écologie, mais sans perdre ses amis et sa famille, sans se prendre la tête avec tout le monde autour de soi", indique-t-il.
Selon Mehdi Coly, "tout le monde a envie de prendre l'avion, de mettre de la clim l'été et de manger une magnifique entrecôte. Si les écolos ont décidé de renoncer à ça, c'est parce qu'ils ont vu à quel point ça avait un impact positif sur la planète de faire ces choix-là. (...) Simplement, le problème, c'est que quand on communique mal, au lieu d'arriver à fédérer autour d'un sujet qui nous concerne tous, on crée au contraire des tranchées avec des guerres, Et c'est ça qu'il faut arriver à changer".
Mehdi Coly s'attarde notamment sur les repas de Noël, sources de conflits notamment lorsque la politique est abordée. Mais aussi le sujet de l'écologie, quand la belle-fille refuse qu'on serve de la dinde.
"Il ne faut pas que l'écologie soit associée à des mauvais moments. Donc si on a envie de proposer du végétarisme autour de soi, ce n'est pas du tout le bon moment de le faire autour de la dinde de Noël. À ce moment-là, il vaut mieux la fermer, il vaut mieux passer un bon moment. (...) Parfois, renoncer à convaincre, c'est la meilleure façon de convaincre. Il ne faut pas, entre guillemets, prendre en otage un moment collectif où Noël, c'est la famille, la famille, on ne la choisit pas", conclut-il.
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3 sources importantes de pollutionSignaler Répondre
”Il ne faut pas que l'écologie soit associée à des mauvais moments. Donc si on a envie de proposer du végétarisme autour de soi…..”Signaler Répondre
Tout le problème est là , cette espèce de prosélytisme obligé de ceux qui se pensent dans le camp du bien devant rééduquer les masses ignares ……
Soyez vegan si ça vous chante et foutez la paix aux autres !
La majorité des écologistes sont des jusqueboutistes, absolument fermés à tout dialogue, arguant d'être le candidat du bien et diabolisant voiture, avion, viande, etc... Il n'y qu'à voir leurs représentants et leurs militants.Signaler Répondre
L’ouvrage de Mehdi Coly « Ecolo mais pas relou » est fédérateur, très bien documenté, et il tisse des arguments, des idées pour dialoguer sans s’affronter. En plus il est drôle ! Merci pour cet interview rafraîchissant !Signaler Répondre
L’ouvrage de Mehdi Coly « Ecolo mais pas relou » est vraiment très intéressant il donne des arguments et rassure. Bien documenté et apaisant ! Merci pour cet interview !Signaler Répondre
Les écolos dogmatiques m’ont dégouté de l’ecologie. Lorsqu'on confond écologie, racialisme, haine de sa culture de ses tradition, racisme, antisémitisme, violence il n’est plus possible d’adherer a une belle cause qu’ils ont dévoyé, ils salissent tout, détruisent et méprisent. Ils nous gavent ces mangeurs de graines moralisateurs. Aujourd’hui j’entends écologie ça me crispe et je n’ai même plus envie de faire le moindre effort.Signaler Répondre
L écologie trop loin des besoins du quotidien et une vision si réductriceSignaler Répondre
En fait c'est fondé juridiquement en "Société en commandite par actions"Signaler Répondre
Vous achetez des actions...
qui ne verseront jamais de dividendes...
Qui n'ont pas de droits de vote...(c'est le système de la commandite, les "commanditaires" dirigent...)
société avec un fort déficit...
Devait falloir qu'il monte sous ce système juridique pour gérer , mais l'actionnaire ne doit se faire aucune illusion , c'est un "donateur"
"Simplement, le problème, c'est que quand on communique mal, au lieu d'arriver à fédérer autour d'un sujet qui nous concerne tous, on crée au contraire des tranchées avec des guerres, Et c'est ça qu'il faut arriver à changer".Signaler Répondre
Et oui ! Communiquer, ça s'apprend !
Enfin un discours fédérateurSignaler Répondre
On a le droit de rigoler pour les fêtes, entre deux sanglots ????Signaler Répondre
il nous coûte combien en subventions ce nouveau bricolo ?Signaler Répondre
Enfin un discours intelligent sur l'écologie.Signaler Répondre