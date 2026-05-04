Lyon : un enfant de 4 ans grièvement blessé après avoir été renversé rue Marietton

Un grave accident s’est produit ce dimanche en fin de journée à Lyon. Vers 18h30, un enfant de 4 ans a été renversé par une voiture alors qu’il se trouvait rue Marietton, dans le 9e arrondissement.
Rapidement alertés, les secours sont intervenus pour prendre en charge la victime sur place. Le jeune garçon présentait un traumatisme crânien nécessitant une évacuation en urgence absolue.
Il a été transporté vers l’Hôpital Femme Mère Enfant, où il a été pris en charge par les équipes médicales.
Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.
La rue Marietton ne doit plus être une frontière que l'on traverse avec angoisse. En transformant nos axes de transit en zones de rencontre intelligentes, nous rendons aux parents leur sérénité et aux conducteurs leur rôle de citoyens responsables.Signaler Répondre
Éduquer les enfants est nécessaire, responsabiliser les conducteurs est indispensable, mais adapter la ville est le seul remède durable. Car si l'erreur est humaine, laisser l'aménagement urbain l'ignorer est un choix politique que nous ne pouvons plus nous permettre.
Faire cohabiter la voiture et le piéton, ce n'est pas simplement poser des barrières de fer qui enclavent les trottoirs. C'est repenser l'architecture même de nos quartiers :Signaler Répondre
La voiture comme invitée : En supprimant les lignes droites infinies et en relevant le niveau de la chaussée à celui du trottoir, on change la psychologie du conducteur. Il ne traverse plus un "tunnel de bitume", mais un espace de vie. Sa vitesse chute naturellement, non par peur de l'amende, mais par respect de l'environnement.
La technologie au service de l'œil : Des passages piétons qui s'illuminent au rythme des pas, des signaux qui dialoguent avec les véhicules... la ville de demain utilise ses données pour protéger les plus fragiles.
Le mobilier comme protection : Pourquoi mettre des barrières grises quand on peut installer des jardinières, des bancs ou des arbres qui protègent physiquement les enfants tout en rendant la ville respirable ?
L'accident survenu rue Marietton nous rappelle une dure réalité : nos rues sont encore des champs de bataille où la moindre erreur humaine peut coûter une vie. Face à ce constat, le débat s'enlise souvent dans une opposition stérile entre "tout voiture" et "tout piéton". Pourtant, une troisième voie existe : celle d'une ville qui ne demande plus l'impossible aux parents ni l'infaillibilité aux conducteurs.Signaler Répondre
Rue Marietton (un axe très passant du 9ème arrondissement), la vigilance doit être maximale. Un conducteur doit être capable d'anticiper l'imprévisible, surtout dans des zones denses. Le Code de la Route rappelle que le conducteur doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances.Signaler Répondre
À 4 ans, le développement cognitif d'un enfant ne lui permet pas encore d'évaluer correctement la distance et la vitesse d'un véhicule. Même avec la meilleure éducation du monde, un enfant reste un enfant.
Le rôle des parents : La surveillance est cruciale, mais le risque "zéro" n'existe pas, même pour les parents les plus attentifs (une main qui lâche, une seconde d'inattention)
Si une rue est conçue de manière à ce qu'une erreur humaine (du parent ou du conducteur) soit fatale, c'est que l'aménagement peut être amélioré (barrières, passages piétons surélevés, limitation à 30 km/h).
La rue Marietton un axe historiquement pensé pour le flux automobile, ce qui rend la cohabitation avec les piétons particulièrement complexe et dangereuse.
C'est souvent un cocktail tragique de ces trois facteurs (comportement du conducteur, vigilance des parents et configuration de la rue). Blâmer uniquement l'un ou l'autre occulte parfois une partie du problème, car l'objectif final reste d'éviter qu'une seconde d'inattention ne se transforme en drame.
Votre idéologie tue des enfants, Laurent.Signaler Répondre
« Vaise se dégrade clairement : insécurité, trafics, vols, et des automobilistes qui roulent comme des fous. »Signaler Répondre
* « Faut arrêter de minimiser : à Vaise, l’insécurité est réelle, et la route est devenue un danger. »
« Place Valmy, ce n’est plus tranquille : ça deal, ça vole, et certains roulent n’importe comment. »
« Entre les trafics et les voitures lancées à toute vitesse, les habitants subissent au quotidien. »
« Vaise n’est plus le quartier calme d’avant : insécurité et conduite dangereuse deviennent la norme. »
« Les incivilités ne sont pas que dans la rue, elles sont aussi sur la route. »« À force de laisser faire, on banalise autant les trafics que les comportements dangereux au volant. »
Aujourd’hui, à Vaise, on doit faire attention autant aux vols qu’aux voitures. »
Une réalité qui mérite pas la censure
Vaise devient clairement un secteur à problèmes, pour les piétons comme pour les automobilistes. On verra ce que dira l’enquête, mais entre le manque de vigilance et le non-respect des règles, les drames finissent par arriver. Bon rétablissement à l’enfant. Et pour rappel, la rue Marietton est limitée à 30 km/h encore faudrait-il que ce soit respecté.Signaler Répondre
la voiture est dangereuse...il faut l'interdire Manger des champignons peut être mortel...il faut interdire la vente Un avion peut tomber...il faut les interdire un train peut dérailler...il faut les interdire etc etc ce qui est arrivé à cet enfant est dramatique il ne convient pas dans le minimiser par contre si on pouvait éviter les réflexions ridicules... ça serait une bonne choseSignaler Répondre
Fut un temps où les automobilistes respectaient la priorité pietonSignaler Répondre
N'a t'il pas échappé à la vigilance de l'adulte responsable à ses côtés ? Dans le cas contraire, les 2 auraient été touchés. Peut-être pas la faute à la vitesse....Signaler Répondre
C'est affreux, ce qui montre bien que ce qui est dangereux, ce sont les voitures; La voiture est dangereuse à tous les niveaux. Elle tue directement, d’abord en France, près de dix personnes meurent chaque jour sur les routes. À cela s’ajoutent des centaines de milliers de blessés, des vies brisées, des séquelles durables, des familles détruites. On parle souvent d'accidzents, comme si ces morts relevaient de la fatalité ; mais il s’agit aussi d’un choix collectif d’organisation de l’espace, des mobilités et des priorités publiques.Signaler Répondre
La voiture est également dangereuse parce qu’elle rend l’espace public hostile. Elle impose le bruit, la vitesse, la peur, l’encombrement, l’agressivité ordinaire. Elle réduit la place des enfants, des personnes âgées, des piétons, des cyclistes, des habitants. Elle transforme la rue, qui devrait être un lieu de vie, de rencontre et de respiration, en couloir de circulation.
La vitesse tue partout !Signaler Répondre
Je suis bien de votre avis, d'autant plus qu'il existe la possibilité de construire des passages piétons surélevés qui permettent de réduire la vitesse, et il est aussi possible de les agrémenter d'un éclairage spécifique à large rayon de diffusion.Signaler Répondre
Il fut un temps où les passages piétons étaient protégés par un feu ou un cédez le passage. Puis vint ce mandat écologiste et leur lubie des passages piétons dangereux et de la suppression des feux tricolores. Au niveau du 51 rue Marietton, un passage piéton dangereux a ainsi vu le jour par surprise, un matin. J'espère juste que l'accident terrible n'a pas eu lieu à cet endroit ci. Tous mes voeux de bon rétablissement à ce petit.Signaler Répondre
Tous les arrondissements ont leurs bons et mauvais coins. Je suis du 8ème, pas très bien réputé mais si tu vas à Monplaisir ce ne sont pas les "bas-fonds". Idem pour le 9ème que je connais assez bien y ayant travaillé en déplacements, si vous allez à la Duchère, OK mais Marietton n'a rien de compliqué, par contre ça circule.Signaler Répondre
Encore ce matin dans une petite ville dans la rue centrale (donc avec les arrêts de bus pour les écoles), un petit camion de livraison à fond ...Signaler Répondre
Non l'éducation ne marche pas car pour être sensible à l'éducation il faut en avoir la capacité.
La seule solution c'est la répression.
Long débat lors de la campagne municipale avec un candidat (dont le métier est prof). Sa vision pour sécurité était de mettre des "radars éducatifs"... tout le monde lui a dit que c'était de la foutaise car personne ne respecte, alors qu'un bon vieux dos d'âne bien haut cela a un effet immédiat.
Si : 7ème, 8ème, 1er, voire 4ème, Bron, Rilleux, Vénissieux, Vaulx en Velin, Décines, Meyzieu, Saint Priest, Villeurbanne, etc, etc….Signaler Répondre
Ne savais-tu pas que les voitures savaient conduire?Signaler Répondre
Neuvième arrondissement. Plus rien à ajouter.Signaler Répondre