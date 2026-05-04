Lyon : un enfant de 4 ans grièvement blessé après avoir été renversé rue Marietton

Un grave accident s’est produit ce dimanche en fin de journée à Lyon. Vers 18h30, un enfant de 4 ans a été renversé par une voiture alors qu’il se trouvait rue Marietton, dans le 9e arrondissement.

Rapidement alertés, les secours sont intervenus pour prendre en charge la victime sur place. Le jeune garçon présentait un traumatisme crânien nécessitant une évacuation en urgence absolue.

Il a été transporté vers l’Hôpital Femme Mère Enfant, où il a été pris en charge par les équipes médicales.

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.