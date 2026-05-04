"Une répression disproportionnée" : quatre militants jugés à Lyon après une action antipublicitaire

Un procès sous tension en perspective. À Lyon, quatre militants du collectif Résistance à l’Agression Publicitaire Lyon seront jugés ce lundi 4 mai à 14h au tribunal correctionnel.
Ils sont poursuivis pour "dégradation en réunion" après une action menée le 27 septembre dernier, au cours de laquelle ils ont recouvert et remplacé des affiches publicitaires dans la capitale des Gaules.
Selon les organisations qui les soutiennent, une vingtaine d’affiches avaient été posées, certaines critiquant la publicité et ses effets, d’autres portant des messages politiques, notamment en soutien au peuple palestinien et visant le pouvoir israélien de Benjamin Netanyahou.
Les faits avaient conduit à leur interpellation et à plus de 40 heures de garde à vue, une durée jugée excessive par leurs soutiens. "Cette répression disproportionnée pour une action non violente […] est une entrave à la liberté d’expression", dénoncent plusieurs associations mobilisées.
Les quatre prévenus encourent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, même si leurs soutiens assurent qu’aucun panneau n’a été dégradé.
Une mobilisation est prévue le jour du procès. Un rassemblement est annoncé à 12h30 place Guichard, avant un départ vers le tribunal situé rue Servient. Deux personnalités doivent également intervenir comme témoins de moralité : Mehdi Khamassi et David Cormand.
où est le mensonge ?Signaler Répondre
C'est très facile de s'y attaquer.Signaler Répondre
Par contre, quand on le fait de manière illégale, il faut s'attendre à des répercussions, et c'est tant mieux.
Pas marre de mentir??Signaler Répondre
La disproportion, c'est aussi peu d'intelligence dans un cerveau qui pourrait en contenir beaucoup.Signaler Répondre
Manifestement, beaucoup moins risqué que de s'attaquer aux financements de l'audiovisuel public et à ses apparatchiks...Signaler Répondre
Des témoins de moralité .....Signaler Répondre
Amusant !
Comment cela pourrait faire du bruit ? Comment des droitards feraient ce type d'action alors que c'est typique des gauchistes dans leurs postures et actions de militants dans leur inquisition idéologique totalitaire.Signaler Répondre
"notamment en soutien au peuple palestinien et visant le pouvoir israélien de Benjamin Netanyahou."Signaler Répondre
Au RN on colle uniquement sur les panneaux réglementaires les affiches du parti...
Je n'irai pas à cette manifestation destinée à faire pression sur des magistrats dans l'exercice de leur fonction, car ce sont des procédés fascistes....
S attaquer au racisme et l antisémite aussi.Signaler Répondre
La sanction la plus efficace : Il faut les faire payer le coût de leurs dégradations !Signaler Répondre
Tiens c'est bizarre quand même....Ils auraient pu mettre la tête du guide suprême iranien qui massacre sa propre population et surtout sa jeunesse....Signaler Répondre
il faut punir toutes ces personnes qui dégradent, cassent sévèrement il n y a pas de raison que ça soit toujours ceux qui travaillent paient leurs imbécilitésSignaler Répondre
C'est surtout que dénoncer les pubs en posant des messages politiques est juste ridicule.Signaler Répondre
2 ans de prison pour avoir détourné un panneau publicitaire... Dans ce pays, toucher à la pub est plus grave que de frapper sa femmeSignaler Répondre
ta betise aussiSignaler Répondre
Rien à voir.Signaler Répondre
Ça aurait été des droitards qui auraient fait cela ça aurait fait moins de bruit...Signaler Répondre
S'attaquer au lobby juif est très risqué!Signaler Répondre