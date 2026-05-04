"Une répression disproportionnée" : quatre militants jugés à Lyon après une action antipublicitaire

Un procès sous tension en perspective. À Lyon, quatre militants du collectif Résistance à l’Agression Publicitaire Lyon seront jugés ce lundi 4 mai à 14h au tribunal correctionnel.

Ils sont poursuivis pour "dégradation en réunion" après une action menée le 27 septembre dernier, au cours de laquelle ils ont recouvert et remplacé des affiches publicitaires dans la capitale des Gaules.

Selon les organisations qui les soutiennent, une vingtaine d’affiches avaient été posées, certaines critiquant la publicité et ses effets, d’autres portant des messages politiques, notamment en soutien au peuple palestinien et visant le pouvoir israélien de Benjamin Netanyahou.

Les faits avaient conduit à leur interpellation et à plus de 40 heures de garde à vue, une durée jugée excessive par leurs soutiens. "Cette répression disproportionnée pour une action non violente […] est une entrave à la liberté d’expression", dénoncent plusieurs associations mobilisées.

Les quatre prévenus encourent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, même si leurs soutiens assurent qu’aucun panneau n’a été dégradé.

Une mobilisation est prévue le jour du procès. Un rassemblement est annoncé à 12h30 place Guichard, avant un départ vers le tribunal situé rue Servient. Deux personnalités doivent également intervenir comme témoins de moralité : Mehdi Khamassi et David Cormand.