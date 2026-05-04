Judiciaire

"Une répression disproportionnée" : quatre militants jugés à Lyon après une action antipublicitaire

"Une répression disproportionnée" : quatre militants jugés à Lyon après une action antipublicitaire

Quatre activistes seront jugés ce lundi 4 mai au tribunal correctionnel de Lyon après une action de détournement d’affiches. Plusieurs organisations appellent à un rassemblement de soutien.

Un procès sous tension en perspective. À Lyon, quatre militants du collectif Résistance à l’Agression Publicitaire Lyon seront jugés ce lundi 4 mai à 14h au tribunal correctionnel.

Ils sont poursuivis pour "dégradation en réunion" après une action menée le 27 septembre dernier, au cours de laquelle ils ont recouvert et remplacé des affiches publicitaires dans la capitale des Gaules.

Selon les organisations qui les soutiennent, une vingtaine d’affiches avaient été posées, certaines critiquant la publicité et ses effets, d’autres portant des messages politiques, notamment en soutien au peuple palestinien et visant le pouvoir israélien de Benjamin Netanyahou.

Les faits avaient conduit à leur interpellation et à plus de 40 heures de garde à vue, une durée jugée excessive par leurs soutiens. "Cette répression disproportionnée pour une action non violente […] est une entrave à la liberté d’expression", dénoncent plusieurs associations mobilisées.

Les quatre prévenus encourent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, même si leurs soutiens assurent qu’aucun panneau n’a été dégradé.

Une mobilisation est prévue le jour du procès. Un rassemblement est annoncé à 12h30 place Guichard, avant un départ vers le tribunal situé rue Servient. Deux personnalités doivent également intervenir comme témoins de moralité : Mehdi Khamassi et David Cormand.

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18 commentaires
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Faja69 le 04/05/2026 à 12:32
Palar a écrit le 04/05/2026 à 11h59

Pas marre de mentir??

où est le mensonge ?

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David Cro le 04/05/2026 à 12:04
Chris6969699 a écrit le 04/05/2026 à 11h29

Manifestement, beaucoup moins risqué que de s'attaquer aux financements de l'audiovisuel public et à ses apparatchiks...

C'est très facile de s'y attaquer.
Par contre, quand on le fait de manière illégale, il faut s'attendre à des répercussions, et c'est tant mieux.

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Palar le 04/05/2026 à 11:59
maarrianne a écrit le 04/05/2026 à 07h58

Tiens c'est bizarre quand même....Ils auraient pu mettre la tête du guide suprême iranien qui massacre sa propre population et surtout sa jeunesse....

Pas marre de mentir??

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La Meute le 04/05/2026 à 11:43

La disproportion, c'est aussi peu d'intelligence dans un cerveau qui pourrait en contenir beaucoup.

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Chris6969699 le 04/05/2026 à 11:29
ainesse décapée a écrit le 04/05/2026 à 07h00

S'attaquer au lobby juif est très risqué!

Manifestement, beaucoup moins risqué que de s'attaquer aux financements de l'audiovisuel public et à ses apparatchiks...

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Bidule le 04/05/2026 à 11:15

Des témoins de moralité .....

Amusant !

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Indicateur idéologique le 04/05/2026 à 09:22
Stalino a écrit le 04/05/2026 à 07h24

Ça aurait été des droitards qui auraient fait cela ça aurait fait moins de bruit...

Comment cela pourrait faire du bruit ? Comment des droitards feraient ce type d'action alors que c'est typique des gauchistes dans leurs postures et actions de militants dans leur inquisition idéologique totalitaire.

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Chris6969699 le 04/05/2026 à 09:02

"notamment en soutien au peuple palestinien et visant le pouvoir israélien de Benjamin Netanyahou."

Au RN on colle uniquement sur les panneaux réglementaires les affiches du parti...

Je n'irai pas à cette manifestation destinée à faire pression sur des magistrats dans l'exercice de leur fonction, car ce sont des procédés fascistes....

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Samlion le 04/05/2026 à 08:17
ainesse décapée a écrit le 04/05/2026 à 07h00

S'attaquer au lobby juif est très risqué!

S attaquer au racisme et l antisémite aussi.

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Pas de prison ! le 04/05/2026 à 07:59

La sanction la plus efficace : Il faut les faire payer le coût de leurs dégradations !

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maarrianne le 04/05/2026 à 07:58

Tiens c'est bizarre quand même....Ils auraient pu mettre la tête du guide suprême iranien qui massacre sa propre population et surtout sa jeunesse....

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phil 6 le 04/05/2026 à 07:56

il faut punir toutes ces personnes qui dégradent, cassent sévèrement il n y a pas de raison que ça soit toujours ceux qui travaillent paient leurs imbécilités

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David Cro le 04/05/2026 à 07:47
ainesse décapée a écrit le 04/05/2026 à 07h00

S'attaquer au lobby juif est très risqué!

C'est surtout que dénoncer les pubs en posant des messages politiques est juste ridicule.

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SuperTonton le 04/05/2026 à 07:39

2 ans de prison pour avoir détourné un panneau publicitaire... Dans ce pays, toucher à la pub est plus grave que de frapper sa femme

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s attaquer à le 04/05/2026 à 07:34
ainesse décapée a écrit le 04/05/2026 à 07h00

S'attaquer au lobby juif est très risqué!

ta betise aussi

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Watt le 04/05/2026 à 07:28
ainesse décapée a écrit le 04/05/2026 à 07h00

S'attaquer au lobby juif est très risqué!

Rien à voir.

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Stalino le 04/05/2026 à 07:24
ainesse décapée a écrit le 04/05/2026 à 07h00

S'attaquer au lobby juif est très risqué!

Ça aurait été des droitards qui auraient fait cela ça aurait fait moins de bruit...

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ainesse décapée le 04/05/2026 à 07:00

S'attaquer au lobby juif est très risqué!

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