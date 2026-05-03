Aïd-el-Kébir : transport et vente d’animaux interdits dans l’Ain jusqu’au 8 juin

Restrictions renforcées dans le département. Dans l’Ain, le préfet Louis-Xavier Thirode annonce une interdiction temporaire du transport et de la cession d’animaux (ovins, caprins et bovins) à l’approche de l’Aïd-el-Kébir.

Ces mesures s’appliquent du 4 mai au 8 juin, période durant laquelle de nombreux animaux sont habituellement acheminés pour être abattus.

Il est ainsi interdit de détenir ou céder ces animaux pour toute personne non déclarée et de transporter des animaux vivants dans le département, sauf exceptions (abattoirs agréés, vétérinaires ou exploitations déclarées).

Ces décisions visent à lutter contre les abattages clandestins et à garantir le respect des règles sanitaires. Les mesures sont prises pour "assurer la protection sanitaire de la population" et éviter la propagation de maladies animales.

Le préfet rappelle que l’abattage rituel est strictement interdit en dehors des abattoirs agréés, au nombre de trois dans l’Ain, notamment à Bourg-en-Bresse et Valserhône. Toute infraction expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 15 000 euros d’amende.