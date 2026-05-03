Sécurité

Aïd-el-Kébir : transport et vente d’animaux interdits dans l’Ain jusqu’au 8 juin

Aïd-el-Kébir : transport et vente d’animaux interdits dans l’Ain jusqu’au 8 juin
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Le préfet de l'Ain prend des mesures strictes pour encadrer l’abattage et prévenir les risques sanitaires à l’approche de la fête musulmane.

Restrictions renforcées dans le département. Dans l’Ain, le préfet Louis-Xavier Thirode annonce une interdiction temporaire du transport et de la cession d’animaux (ovins, caprins et bovins) à l’approche de l’Aïd-el-Kébir.

Ces mesures s’appliquent du 4 mai au 8 juin, période durant laquelle de nombreux animaux sont habituellement acheminés pour être abattus.

Il est ainsi interdit de détenir ou céder ces animaux pour toute personne non déclarée et de transporter des animaux vivants dans le département, sauf exceptions (abattoirs agréés, vétérinaires ou exploitations déclarées).

Ces décisions visent à lutter contre les abattages clandestins et à garantir le respect des règles sanitaires. Les mesures sont prises pour "assurer la protection sanitaire de la population" et éviter la propagation de maladies animales.

Le préfet rappelle que l’abattage rituel est strictement interdit en dehors des abattoirs agréés, au nombre de trois dans l’Ain, notamment à Bourg-en-Bresse et Valserhône. Toute infraction expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 15 000 euros d’amende.

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aïd

6 commentaires
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Courageux mais pas téméraire le 04/05/2026 à 15:12

Parlons un peu de l’abattage cruel de ces animaux ? On entend pas les courageux L214 ou autres associations écolos ?

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ancien caviste le 04/05/2026 à 08:09

Quand je lis , seulement 3 abattoirs agréés pour un département de la surface de l'ain ?

C'est nettement insuffisant...je ne sais pas si on peut toujours aménager des lieux d'abattages provisoires ?

Dans la tradition , la famille choisit son mouton vivant et c'est un très bon revenu pour les éleveurs.

Le préfet se donne bonne conscience avec un décret inapplicable ?

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Bienvenue en Absurdie le 04/05/2026 à 00:11

On arrive déjà pas à renvoyer les OQTF en Algérie...on ne va pas s'amuser à contrôler les coffres de voitures ou les baignoires des appartements...!!!
Non mais franchement !

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Hi han le 03/05/2026 à 22:48
En même temps a écrit le 03/05/2026 à 18h41

On va entendre les excités de L214 ?
Non, c'est trop dangereux, il y a des souffrances animales devant lesquelles ils tournent la tête.

Va voir sur leur site, tu auras la réponse, rigolo.

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En même temps le 03/05/2026 à 18:41

On va entendre les excités de L214 ?
Non, c'est trop dangereux, il y a des souffrances animales devant lesquelles ils tournent la tête.

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Ex Précisions le 03/05/2026 à 17:55

C'est pourtant marrant on entendait bêler et taper dans les coffres de certaines voitures, il ne faut pas l'interdire ;-)
Pas pour le Rhône cette interdiction qui existe déjà dans la loi ?

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