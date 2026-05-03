Aïd-el-Kébir : transport et vente d’animaux interdits dans l’Ain jusqu’au 8 juin

Restrictions renforcées dans le département. Dans l’Ain, le préfet Louis-Xavier Thirode annonce une interdiction temporaire du transport et de la cession d’animaux (ovins, caprins et bovins) à l’approche de l’Aïd-el-Kébir.
Ces mesures s’appliquent du 4 mai au 8 juin, période durant laquelle de nombreux animaux sont habituellement acheminés pour être abattus.
Il est ainsi interdit de détenir ou céder ces animaux pour toute personne non déclarée et de transporter des animaux vivants dans le département, sauf exceptions (abattoirs agréés, vétérinaires ou exploitations déclarées).
Ces décisions visent à lutter contre les abattages clandestins et à garantir le respect des règles sanitaires. Les mesures sont prises pour "assurer la protection sanitaire de la population" et éviter la propagation de maladies animales.
Le préfet rappelle que l’abattage rituel est strictement interdit en dehors des abattoirs agréés, au nombre de trois dans l’Ain, notamment à Bourg-en-Bresse et Valserhône. Toute infraction expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 15 000 euros d’amende.
Parlons un peu de l’abattage cruel de ces animaux ? On entend pas les courageux L214 ou autres associations écolos ?Signaler Répondre
Quand je lis , seulement 3 abattoirs agréés pour un département de la surface de l'ain ?Signaler Répondre
C'est nettement insuffisant...je ne sais pas si on peut toujours aménager des lieux d'abattages provisoires ?
Dans la tradition , la famille choisit son mouton vivant et c'est un très bon revenu pour les éleveurs.
Le préfet se donne bonne conscience avec un décret inapplicable ?
On arrive déjà pas à renvoyer les OQTF en Algérie...on ne va pas s'amuser à contrôler les coffres de voitures ou les baignoires des appartements...!!!Signaler Répondre
Non mais franchement !
Va voir sur leur site, tu auras la réponse, rigolo.Signaler Répondre
On va entendre les excités de L214 ?Signaler Répondre
Non, c'est trop dangereux, il y a des souffrances animales devant lesquelles ils tournent la tête.
C'est pourtant marrant on entendait bêler et taper dans les coffres de certaines voitures, il ne faut pas l'interdire ;-)Signaler Répondre
Pas pour le Rhône cette interdiction qui existe déjà dans la loi ?