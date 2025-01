Abattage illégal de moutons pour l’Aïd : un retraité condamné à Lyon

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu son verdict, ce vendredi 10 janvier 2025, dans une affaire qui avait provoqué l’indignation des défenseurs des animaux. Un retraité de 71 ans, habitant de Civrieux-d’Azergues, a été reconnu coupable d’avoir permis un abattage illégal de moutons sur son terrain, en dehors des règles sanitaires et légales.

L’affaire avait débuté en juin dernier, lorsque des voisins avaient signalé une activité inhabituelle sur une parcelle du retraité, rapporte PressPepper. Alertées, les forces de l’ordre avaient découvert plusieurs carcasses de moutons fraîchement abattus, certains suspendus à un arbre, ainsi qu’une quarantaine d’animaux parqués sans eau ni nourriture. Les intervenants avaient également trouvé des personnes en pleine action d’abattage, ce qui avait conduit à l’arrestation du propriétaire.

Selon les constats des services de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), l’élevage présentait par ailleurs de nombreux manquements réglementaires, avec des moutons non identifiés et des documents d’élevage non conformes.

Le septuagénaire avait procédé à cet abattage illégal de moutons dans le cadre des célébrations de l’Aïd. Le prévenu a expliqué avoir voulu permettre à des habitants des environs de pratiquer un abattage rituel, mais les conditions constatées par les autorités s’éloignaient des règles strictes prévues par la loi.

Outre une peine de six mois de prison avec sursis, il a été condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans. Les moutons survivants ont été confiés à la SPA et à une association de protection animale.

Le retraité devra également verser plus de 4 000 € de dommages et intérêts à la SPA et s’acquitter d’une amende de 700 €.