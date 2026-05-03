3,4 tonnes de viande cuisinées et servies : à Oullins, le record du plus long barbecue largement battu !

Où s'arrêtera Maxime Balouzat ? Le fantasque Oullinois a encore réalisé un évènement bigger than life, en l'occurence le record du plus long barbecue du monde.

De jeudi midi à dimanche 14h au parc Chabrières d'Oullins-Pierre-Bénite, sans pause, le plus long barbecue du monde a été réalisé. Et si 1,5 tonne de viande avait été initialement prévue, ce sont au final 3,4 tonnes qui ont été cuisinées, vendues et servies. "Tout était parti dès vendredi soir", explique Maxime Balouzat, parti se ravitailler en catastrophe pour la suite du week-end, et exténué après cet évènement haletant, mais aussi inclusif et généreux.

Inclusif car il rassemblait tout le monde autour de tables et de bonne bouffe, avec des options vegan et un barbecue halal. Généreux car les bénéfices étaient reversés à DNA Association de Cédric Barbiero, qui sensibilise sur le handicap.

L'humoriste Jason Chicandier est passé samedi sur place pour encourager les équipes.

Et à 14h30 ce dimanche était venu le temps d'officialiser l'exploit conduit par les bénévoles et les équipes du double champion de France de barbecue Cyril Leroy. Il revenait à Marlène Bontemps, adjointe au maire d'Oullins-Pierre-Bénite mais surtout huissière de justice, d'officialiser le record.

Record du monde du plus long barbecue battu à Oullins-Pierre-Bénite ! De jeudi à dimanche, ce sont 3,4 tonnes de viande qui ont été cuisinées et servies aux milliers de participants pic.twitter.com/JVgIDG9RJs — Lyon Mag (@lyonmag) May 3, 2026

Un nouvel exploit au tableau de chasse de Maxime Balouzat, avant le prochain. Et d'ailleurs, a-t-il déjà des idées loufoques pour le prochain évènement ? Oui, mais on ne publiera pas ce qu'il nous a confiés, de peur de devoir fermé le site pour cause de censure !