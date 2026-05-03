Judiciaire

Meurtre non résolu : des lettres anonymes relancent l’enquête sur Christiane Commeau plus de 20 ans après

Meurtre non résolu : des lettres anonymes relancent l’enquête sur Christiane Commeau plus de 20 ans après
Le corps de Christiane Commeau avait été retrouvé dans l'Ain - DR

Une série de messages anonymes envoyés en 2025 ravive une affaire criminelle de la région, vieille de deux décennies et désormais reprise par le pôle cold case.

Plus de vingt ans après l’assassinat de Christiane Commeau, une habitante de Chassieu tuée en 2004, de nouveaux éléments troublants ont conduit à la réouverture du dossier par le pôle spécialisé de Nanterre, comme l’a révélé Le Monde.

Le 22 octobre 2004, Christiane Commeau disparaît avant son travail, laissant derrière elle des effets personnels suspects. Son corps est retrouvé enterré quatre mois plus tard à Niévroz dans l'Ain. Après plus de dix ans d’enquête et un non-lieu en 2015, le dossier a été rouvert en 2022 par le pôle cold case de Nanterre.

L’affaire connaît un rebondissement inattendu avec l’apparition de courriers anonymes reçus à l’automne 2025 par deux jeunes femmes vivant près de Voiron, à environ 70 kilomètres des lieux du crime.

Ces envois prennent une forme singulière : des pages arrachées à des romans, notamment issus de la série policière San-Antonio ou d’ouvrages sentimentaux, comportant des annotations manuscrites. Les textes font référence à une certaine "Chris" et décrivent des éléments temporels et contextuels susceptibles de correspondre à la victime. 

Certains passages sont soulignés, accompagnés de commentaires intimes et parfois vulgaires, tandis que des détails personnels sont évoqués, selon les informations rapportées par Le Monde. Un lieu est également mentionné, la tour pentagonale de Clermont-Ferrand, sans que les enquêteurs n’aient pour l’instant pu établir de lien précis.

Des messages anonymes annotés, évoquant notamment une date antérieure au meurtre, ont inquiété une destinataire qui a alerté les gendarmes après avoir fait le lien avec l’affaire Commeau et contacté la famille de la victime. Selon Le Monde, ces courriers constituent une nouvelle piste, orientant vers un proche au comportement obsessionnel susceptible d’être impliqué.

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Christiane Commeau

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