Insécurité à Lyon : un syndicat de police alerte sur une situation "critique" et réclame des renforts

Nouvelle alerte sur la sécurité. À Lyon, le syndicat Alliance Police nationale interpelle directement la préfète Fabienne Buccio dans une lettre ouverte publiée ce week-end.

Signé par le secrétaire régional Alain Barberis, le courrier évoque une "crise sécuritaire" dans l’agglomération lyonnaise et appelle à des renforts "pérennes". "La situation […] est devenue critique", affirme le syndicat.

Alliance évoque une augmentation des crimes et délits, avec des faits jugés particulièrement préoccupants comme les fusillades en zones habitées qui se multiplient, des incendies criminels, des homicides et même des blessés parmi des passants.

Le syndicat évoque également une évolution des modes opératoires, liée selon lui au narcobanditisme. "La violence franchit un cap", alerte-t-il.

Un manque d’effectifs dénoncé

Au cœur du message : le manque de policiers. Le syndicat estime que le Rhône souffre d’un déficit de "centaines de gardiens de la paix", entraînant des services saturés et des zones difficiles à contrôler.

Il appelle ainsi à une intervention rapide du ministère de l’Intérieur, dans un contexte d’arbitrages à venir sur les affectations.