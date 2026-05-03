Sécurité

Insécurité à Lyon : un syndicat de police alerte sur une situation "critique" et réclame des renforts

Insécurité à Lyon : un syndicat de police alerte sur une situation "critique" et réclame des renforts

Dans une lettre ouverte à la préfète du Rhône, Alliance Police nationale évoque une montée de la violence et un manque de moyens humains dans l'agglomération lyonnaise.

Nouvelle alerte sur la sécurité. À Lyon, le syndicat Alliance Police nationale interpelle directement la préfète Fabienne Buccio dans une lettre ouverte publiée ce week-end.

Signé par le secrétaire régional Alain Barberis, le courrier évoque une "crise sécuritaire" dans l’agglomération lyonnaise et appelle à des renforts "pérennes". "La situation […] est devenue critique", affirme le syndicat.

Alliance évoque une augmentation des crimes et délits, avec des faits jugés particulièrement préoccupants comme les fusillades en zones habitées qui se multiplient, des incendies criminels, des homicides et même des blessés parmi des passants.

Le syndicat évoque également une évolution des modes opératoires, liée selon lui au narcobanditisme. "La violence franchit un cap", alerte-t-il.

Un manque d’effectifs dénoncé

Au cœur du message : le manque de policiers. Le syndicat estime que le Rhône souffre d’un déficit de "centaines de gardiens de la paix", entraînant des services saturés et des zones difficiles à contrôler.

Il appelle ainsi à une intervention rapide du ministère de l’Intérieur, dans un contexte d’arbitrages à venir sur les affectations.

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alliance police

21 commentaires
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Jeanlaville le 03/05/2026 à 16:11

Tout va bien à Lyon Tout le monde est en sécurité mise à part les victimes qui raze les mûre arête dinquetait la population lyonnaise Lyon est une ville géniale où il fait bon d'y vivre bonne journée à tous

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Gladys le 03/05/2026 à 13:50

Villeurbanne de gauche pourrait appeler la jeune garde à l’aide comme le maire de Lyon

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Archivedelibérté le 03/05/2026 à 13:02

lorsqu'on voit des personnes en poste comme Raphaël Arnault LFI , OQTF faut pas être étonner.

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hollywood le 03/05/2026 à 13:00

avec leurs caméra ça rire tout le monde car a part faire des constatations, cela ne sert pas a grand choses, l'insécurité a explosé. des patrouille physiquement présentes serait bien plus efficace, faut pas être étonner.

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80 90 le 03/05/2026 à 12:38

La France des années 80–90 paraît bien loin, et c’est triste. À force de vouloir aider tout le monde à tout prix, on en subit aussi les dérives. Aujourd’hui, beaucoup de parents semblent dépassés : voir des enfants de 10 ans dehors un dimanche à 21h, alors que l’école les attend le lendemain, ça interroge sur les repères et l’encadrement.

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Prise de conscience le 03/05/2026 à 12:27

faudra peut-être des années pour que la France retrouve son calme. Une partie de la génération actuelle est trop influencée par les réseaux sociaux et les films violents, avec une vision centrée sur l’argent facile, les marques et les grosses voitures sans effort. Le vrai enjeu, c’est de remettre du cadre et des repères, sinon les mêmes schémas risquent de se reproduire dans les générations suivantes

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Impossible ............ le 03/05/2026 à 12:19

Le Doucet et le Styvendel se sont copieusement augmentés, il n'y a plus du tout de pognon ..................

Demandez aux ânes lyonnais et villeurbannais qui ont voté pour eux de sortir le chéquier !!!!!!

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AntiLFI le 03/05/2026 à 12:00
L'intelligence du droitardé... a écrit le 03/05/2026 à 11h09

... c'est répéter la même chose tous les jours en faisant un copier-coller d'une même phrase.
Allez, patron, une autre, c’est pour moi !

Un peu comme le "sentiment d'insécurité" de la gauche, depuis 30 ans, avec statistiques à l'appui. La délinquance diminue les chiffres le prouvent ! Ahahaj

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Soutien total à l'ordre Républicain le 03/05/2026 à 11:38

Mais j'aimerai tout de même une vraie présence policière, pas simplement passer à plus de 100 cour Albert Thomas,descendez de vos voitures des fois, et des réponses plus rapide et cencées, pas du style on peut rien faire, les citoyens ne sont pas tous des délinquants
Au boulot la Municipale, et du sérieux à la Nationnale, pas des cow boys

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Une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse le 03/05/2026 à 11:27
LFI 69 a écrit le 03/05/2026 à 11h00

Non, il faut simplement :
Des aides aux OQTF
Des pistes cyclables non genrées
Des formations pour parler aux arbres
Une vingtaine de chargés de mission supplémentaire pour la ville

Pourquoi le terme "dégenré" te met dans un tel état ?
Une réponse argumentée, avec des phrases ayant du sens serait appréciée et nous changerait des habituelles saillies droitardées.

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L'intelligence du droitardé... le 03/05/2026 à 11:09
Solidarité 69 a écrit le 03/05/2026 à 09h06

La nouvelle France by LFI.

... c'est répéter la même chose tous les jours en faisant un copier-coller d'une même phrase.
Allez, patron, une autre, c’est pour moi !

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LFI 69 le 03/05/2026 à 11:00

Non, il faut simplement :
Des aides aux OQTF
Des pistes cyclables non genrées
Des formations pour parler aux arbres
Une vingtaine de chargés de mission supplémentaire pour la ville

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Parponnes le 03/05/2026 à 10:48

Très content d'avoir quitté Lyon 3

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zolvan le 03/05/2026 à 10:39
J6 a écrit le 03/05/2026 à 09h16

Ce qu'il manque : des sections de police avec possibilité de tirer (impunité totale), restauration de la peine capitale, OQTF dans les 3 mois avec possibilité d'apatridie et valise ou cercueil a l'issue des 3 mois. Sans ça point de salut

+1000

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simplementcitoyen le 03/05/2026 à 10:32

comme cela était nouveaux sérieusement, les élus il faut ouvrir les yeux... et depuis plusieurs années il laisse faire, faut pas être étonner. Les élus n'ont pas la réflexion poussée et abouti.

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Constat le 03/05/2026 à 09:58

Pas besoins d'effectifs de police supplémentaires mais d'une justice applicant à la lettre les peins inscrites dans les codes ayant cours dans ce pays.

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Joubs69 le 03/05/2026 à 09:26

Les lyonnais ont votés pour Doucet et LFI
Ils ont voté pour cette violence !

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Ex Précisions le 03/05/2026 à 09:23

Ça fait des années qu'ils réclament et rien, avec des promesses de ministres de l'intérieur qui se succèdent tous les 6 mois.
De temps en temps on envoie une compagnie de CRS pour sécuriser un secteur pendant 2 semaines, et après ça recommence ou le problème est déplacé un peu plus loin.
Pas assez d'effectifs de police, plus de places en prison et derrière une justice "laxiste", pour l'instant le chemin est long pour retrouver une sécurité relative...

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J6 le 03/05/2026 à 09:16

Ce qu'il manque : des sections de police avec possibilité de tirer (impunité totale), restauration de la peine capitale, OQTF dans les 3 mois avec possibilité d'apatridie et valise ou cercueil a l'issue des 3 mois. Sans ça point de salut

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Cmoi le 03/05/2026 à 09:13

Il y a assez de policiers,il suffirait qu’ils aient le droit de faire leur travail!

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Solidarité 69 le 03/05/2026 à 09:06

La nouvelle France by LFI.

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