Insécurité à Lyon : un syndicat de police alerte sur une situation "critique" et réclame des renforts

Nouvelle alerte sur la sécurité. À Lyon, le syndicat Alliance Police nationale interpelle directement la préfète Fabienne Buccio dans une lettre ouverte publiée ce week-end.
Signé par le secrétaire régional Alain Barberis, le courrier évoque une "crise sécuritaire" dans l’agglomération lyonnaise et appelle à des renforts "pérennes". "La situation […] est devenue critique", affirme le syndicat.
Alliance évoque une augmentation des crimes et délits, avec des faits jugés particulièrement préoccupants comme les fusillades en zones habitées qui se multiplient, des incendies criminels, des homicides et même des blessés parmi des passants.
Le syndicat évoque également une évolution des modes opératoires, liée selon lui au narcobanditisme. "La violence franchit un cap", alerte-t-il.
Un manque d’effectifs dénoncé
Au cœur du message : le manque de policiers. Le syndicat estime que le Rhône souffre d’un déficit de "centaines de gardiens de la paix", entraînant des services saturés et des zones difficiles à contrôler.
Il appelle ainsi à une intervention rapide du ministère de l’Intérieur, dans un contexte d’arbitrages à venir sur les affectations.
Tout va bien à Lyon Tout le monde est en sécurité mise à part les victimes qui raze les mûre arête dinquetait la population lyonnaise Lyon est une ville géniale où il fait bon d'y vivre bonne journée à tousSignaler Répondre
Villeurbanne de gauche pourrait appeler la jeune garde à l’aide comme le maire de LyonSignaler Répondre
lorsqu'on voit des personnes en poste comme Raphaël Arnault LFI , OQTF faut pas être étonner.Signaler Répondre
avec leurs caméra ça rire tout le monde car a part faire des constatations, cela ne sert pas a grand choses, l'insécurité a explosé. des patrouille physiquement présentes serait bien plus efficace, faut pas être étonner.Signaler Répondre
La France des années 80–90 paraît bien loin, et c’est triste. À force de vouloir aider tout le monde à tout prix, on en subit aussi les dérives. Aujourd’hui, beaucoup de parents semblent dépassés : voir des enfants de 10 ans dehors un dimanche à 21h, alors que l’école les attend le lendemain, ça interroge sur les repères et l’encadrement.Signaler Répondre
faudra peut-être des années pour que la France retrouve son calme. Une partie de la génération actuelle est trop influencée par les réseaux sociaux et les films violents, avec une vision centrée sur l’argent facile, les marques et les grosses voitures sans effort. Le vrai enjeu, c’est de remettre du cadre et des repères, sinon les mêmes schémas risquent de se reproduire dans les générations suivantesSignaler Répondre
Le Doucet et le Styvendel se sont copieusement augmentés, il n'y a plus du tout de pognon ..................Signaler Répondre
Demandez aux ânes lyonnais et villeurbannais qui ont voté pour eux de sortir le chéquier !!!!!!
Un peu comme le "sentiment d'insécurité" de la gauche, depuis 30 ans, avec statistiques à l'appui. La délinquance diminue les chiffres le prouvent ! AhahajSignaler Répondre
Mais j'aimerai tout de même une vraie présence policière, pas simplement passer à plus de 100 cour Albert Thomas,descendez de vos voitures des fois, et des réponses plus rapide et cencées, pas du style on peut rien faire, les citoyens ne sont pas tous des délinquantsSignaler Répondre
Au boulot la Municipale, et du sérieux à la Nationnale, pas des cow boys
Pourquoi le terme "dégenré" te met dans un tel état ?Signaler Répondre
Une réponse argumentée, avec des phrases ayant du sens serait appréciée et nous changerait des habituelles saillies droitardées.
... c'est répéter la même chose tous les jours en faisant un copier-coller d'une même phrase.Signaler Répondre
Allez, patron, une autre, c’est pour moi !
Non, il faut simplement :Signaler Répondre
Des aides aux OQTF
Des pistes cyclables non genrées
Des formations pour parler aux arbres
Une vingtaine de chargés de mission supplémentaire pour la ville
Très content d'avoir quitté Lyon 3Signaler Répondre
+1000Signaler Répondre
comme cela était nouveaux sérieusement, les élus il faut ouvrir les yeux... et depuis plusieurs années il laisse faire, faut pas être étonner. Les élus n'ont pas la réflexion poussée et abouti.Signaler Répondre
Pas besoins d'effectifs de police supplémentaires mais d'une justice applicant à la lettre les peins inscrites dans les codes ayant cours dans ce pays.Signaler Répondre
Les lyonnais ont votés pour Doucet et LFISignaler Répondre
Ils ont voté pour cette violence !
Ça fait des années qu'ils réclament et rien, avec des promesses de ministres de l'intérieur qui se succèdent tous les 6 mois.Signaler Répondre
De temps en temps on envoie une compagnie de CRS pour sécuriser un secteur pendant 2 semaines, et après ça recommence ou le problème est déplacé un peu plus loin.
Pas assez d'effectifs de police, plus de places en prison et derrière une justice "laxiste", pour l'instant le chemin est long pour retrouver une sécurité relative...
Ce qu'il manque : des sections de police avec possibilité de tirer (impunité totale), restauration de la peine capitale, OQTF dans les 3 mois avec possibilité d'apatridie et valise ou cercueil a l'issue des 3 mois. Sans ça point de salutSignaler Répondre
Il y a assez de policiers,il suffirait qu’ils aient le droit de faire leur travail!Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre