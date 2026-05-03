Près de Lyon : ivre, il menace son ex et tire au sol devant son enfant

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné, lundi 27 avril, un homme de 44 ans à douze mois d’emprisonnement, dont quatre mois ferme aménagés sous bracelet électronique, pour des faits survenus à Chazay-d’Azergues, le 31 janvier dernier.
Après avoir ramené leurs enfants chez son ex-compagne dans l’après-midi, l’homme repartait puis envoyait des messages insultants et inquiétants.
Peu avant 21h, il forçait le portail, menaçait le nouveau compagnon de son ex, bousculait cette dernière, puis sortait un pistolet avec lequel il proférait des menaces et tirait deux fois au sol.
La scène se déroulait sous les yeux de l’un de ses enfants, qui assistait à l’agression depuis une fenêtre avant d’être mis en sécurité par une voisine.
Placé en garde à vue, le suspect reconnaissait avoir consommé de l’alcool dans la journée. Le lendemain, 40 grammes de cannabis étaient aussi découverts à son domicile.
Le tribunal caladois l'a condamné à une peine assortie d'un sursis probatoire de deux ans, d’un suivi, d’obligations de travail et de formation, d’une indemnisation des victimes, ainsi que d’une interdiction d’arme et de la perte de son autorité parentale.
Encore un avec une belle éducation exemplaire surtout devant des enfants, la faiblesse de l'homme lorsqu'il n'arrive pas à s’exprimer, c'est bien triste. Madame il faut quitter cette homme pour vous et les enfants.Signaler Répondre
Tu peux me rappeler quel est le premier groupe par le nombre de députés à l'Assemblée ? Parce que beugler et promettre de raser gratis, c’est bien, mais agir, c’est mieux, non ?Signaler Répondre
Peut-être que le jour où il y aura un bagne, on pourra poser la question...Signaler Répondre
Un bilan psychiatrique n'aurait pas été de trop aussi...Signaler Répondre
" Son ex" : Expression d'une vulgarité remarquable !Signaler Répondre
Ce qui est étonnant c'est de voir le ridicule des sanctions face aux faits et de voir que les tribunal inflige une interdiction de port d'arme à l'individu alors que la loi prévoit déjà l'interdiction de port d'arme pour tout le monde, de quoi rire du ridicule de la justiceSignaler Répondre
Quand est- ce que l'on va envoyer ces individus assommés par la drogue au bagne ? ? ?Signaler Répondre
En clair, 12 mois de prison dont 8 avec sursis, donc pas de prison et 4 mois avec bracelet,donc pas de prison. on est au tribunal ONG de VillefrancheSignaler Répondre
lorsque je lis ce genre d information. j ai l impression de venir d un autre monde et d arriver dans un monde de tarés ou l éducation et l intelligence ne font pas partie de pakage de ce monde.Signaler Répondre
Beaujolpif + fumette + soleil ça ne fait pas bon ménage !Signaler Répondre
HALLUCINANT !!!!Signaler Répondre
Bracelet électronique alors qu'il est dangereux.
Les guignols qui dirigent la France disent qu'il n'y a pas assez de places en prison.
Par contre, pour Sarkozy qui n'est pas dangereux quoiqu'on pense de lui, là il y a 2 places de libre (une pour lui et une pour son garde du corps).
Cette justice me dégoûte.
Ces juges sont des idéologues complètement débiles.