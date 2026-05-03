Près de Lyon : ivre, il menace son ex et tire au sol devant son enfant

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné, lundi 27 avril, un homme de 44 ans à douze mois d’emprisonnement, dont quatre mois ferme aménagés sous bracelet électronique, pour des faits survenus à Chazay-d’Azergues, le 31 janvier dernier.

Après avoir ramené leurs enfants chez son ex-compagne dans l’après-midi, l’homme repartait puis envoyait des messages insultants et inquiétants.

Peu avant 21h, il forçait le portail, menaçait le nouveau compagnon de son ex, bousculait cette dernière, puis sortait un pistolet avec lequel il proférait des menaces et tirait deux fois au sol.

La scène se déroulait sous les yeux de l’un de ses enfants, qui assistait à l’agression depuis une fenêtre avant d’être mis en sécurité par une voisine.

Placé en garde à vue, le suspect reconnaissait avoir consommé de l’alcool dans la journée. Le lendemain, 40 grammes de cannabis étaient aussi découverts à son domicile.

Le tribunal caladois l'a condamné à une peine assortie d'un sursis probatoire de deux ans, d’un suivi, d’obligations de travail et de formation, d’une indemnisation des victimes, ainsi que d’une interdiction d’arme et de la perte de son autorité parentale.