Judiciaire

Près de Lyon : ivre, il menace son ex et tire au sol devant son enfant

Près de Lyon : ivre, il menace son ex et tire au sol devant son enfant
Près de Lyon : ivre, il menace son ex et tire au sol devant son enfant - LyonMag

Un quadragénaire a écopé d’une peine de prison à Villefranche-sur-Saône, après avoir menacé son ex-compagne et son nouveau conjoint avec un pistolet, en présence d’un enfant.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné, lundi 27 avril, un homme de 44 ans à douze mois d’emprisonnement, dont quatre mois ferme aménagés sous bracelet électronique, pour des faits survenus à Chazay-d’Azergues, le 31 janvier dernier.

Après avoir ramené leurs enfants chez son ex-compagne dans l’après-midi, l’homme repartait puis envoyait des messages insultants et inquiétants.

Peu avant 21h, il forçait le portail, menaçait le nouveau compagnon de son ex, bousculait cette dernière, puis sortait un pistolet avec lequel il proférait des menaces et tirait deux fois au sol.

La scène se déroulait sous les yeux de l’un de ses enfants, qui assistait à l’agression depuis une fenêtre avant d’être mis en sécurité par une voisine.

Placé en garde à vue, le suspect reconnaissait avoir consommé de l’alcool dans la journée. Le lendemain, 40 grammes de cannabis étaient aussi découverts à son domicile.

Le tribunal caladois l'a condamné à une peine assortie d'un sursis probatoire de deux ans, d’un suivi, d’obligations de travail et de formation, d’une indemnisation des victimes, ainsi que d’une interdiction d’arme et de la perte de son autorité parentale.

11 commentaires
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de maniere génèral le 03/05/2026 à 13:04

Encore un avec une belle éducation exemplaire surtout devant des enfants, la faiblesse de l'homme lorsqu'il n'arrive pas à s’exprimer, c'est bien triste. Madame il faut quitter cette homme pour vous et les enfants.

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Juste pour savoir le 03/05/2026 à 11:21
French connection a écrit le 03/05/2026 à 08h06

Ce qui est étonnant c'est de voir le ridicule des sanctions face aux faits et de voir que les tribunal inflige une interdiction de port d'arme à l'individu alors que la loi prévoit déjà l'interdiction de port d'arme pour tout le monde, de quoi rire du ridicule de la justice

Tu peux me rappeler quel est le premier groupe par le nombre de députés à l'Assemblée ? Parce que beugler et promettre de raser gratis, c’est bien, mais agir, c’est mieux, non ?

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Une paire de lunette et un cerveau le 03/05/2026 à 11:18
Billy le kid a écrit le 03/05/2026 à 08h05

Quand est- ce que l'on va envoyer ces individus assommés par la drogue au bagne ? ? ?

Peut-être que le jour où il y aura un bagne, on pourra poser la question...

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Garce69 le 03/05/2026 à 09:24

Un bilan psychiatrique n'aurait pas été de trop aussi...

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papyrebel le 03/05/2026 à 09:23

" Son ex" : Expression d'une vulgarité remarquable !

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French connection le 03/05/2026 à 08:06

Ce qui est étonnant c'est de voir le ridicule des sanctions face aux faits et de voir que les tribunal inflige une interdiction de port d'arme à l'individu alors que la loi prévoit déjà l'interdiction de port d'arme pour tout le monde, de quoi rire du ridicule de la justice

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Billy le kid le 03/05/2026 à 08:05

Quand est- ce que l'on va envoyer ces individus assommés par la drogue au bagne ? ? ?

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Catalan le 03/05/2026 à 08:00

En clair, 12 mois de prison dont 8 avec sursis, donc pas de prison et 4 mois avec bracelet,donc pas de prison. on est au tribunal ONG de Villefranche

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autre monde le 03/05/2026 à 07:53

lorsque je lis ce genre d information. j ai l impression de venir d un autre monde et d arriver dans un monde de tarés ou l éducation et l intelligence ne font pas partie de pakage de ce monde.

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Ex Précisions le 03/05/2026 à 07:43

Beaujolpif + fumette + soleil ça ne fait pas bon ménage !

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Justice mon c... le 03/05/2026 à 07:42

HALLUCINANT !!!!

Bracelet électronique alors qu'il est dangereux.

Les guignols qui dirigent la France disent qu'il n'y a pas assez de places en prison.

Par contre, pour Sarkozy qui n'est pas dangereux quoiqu'on pense de lui, là il y a 2 places de libre (une pour lui et une pour son garde du corps).

Cette justice me dégoûte.

Ces juges sont des idéologues complètement débiles.

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