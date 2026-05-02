Judiciaire

Qui était Romain G., le monstre de Lucenay qui a trahi la confiance des parents de ses victimes

Qui était Romain G., le monstre de Lucenay qui a trahi la confiance des parents de ses victimes

Mis en examen et écroué dans l'affaire des agressions sexuelles et viols sur mineurs de Lucenay, Romain G. est au centre des discussions dans la commune rhodanienne. Portrait d'un monstre inattendu.

Sur certains points, les histoires se ressemblent. Il y a eu Romain F., révélé comme étant Romain Farina, directeur d'école pédophile de Villefontaine. Et il y a désormais Romain G., le cinéaste de Lucenay.

Le premier a trahi la confiance des parents qui lui confiaient leurs enfants, comme le second, accusé d'avoir agressé sexuellement les camarades de classe de son fils.

Le premier était un membre respecté de sa communauté, au profil professionnel stable, comme le second qui s'était fait un nom dans le monde fermé du 7e art.

Le premier filmait ses "ateliers du goût", le second a aussi conservé des traces de ses atrocités.

Enfin, le premier a tenté (et réussi) de se suicider, le second également, mais a manqué son geste désespéré grâce à l'intervention des gendarmes.

Il pourrait donc y avoir un procès Romain G., là où les nombreuses victimes de Romain Farina en seront privées.

A Lucenay, petite commune du Beaujolais à proximité de Villefranche-sur-Saône, l'émoi est palpable. Car la France sait désormais ce que beaucoup soupçonnaient.

Romain G. a été auditionné pour la première fois en décembre 2024, après plusieurs témoignages d'enfants à qui il aurait imposé des fellations ou des attouchements, voire des viols digitaux. Des actes parfois filmés par ses soins.

Niant les faits dans un premier temps, il avait ensuite rédigé une lettre d'aveu puis avait été retrouvé in extremis dans un bois de Charnay, prêt à se pendre.

Au terme d'une longue enquête permettant de recenser les victimes grâce notamment aux vidéos, de libérer leur parole, le parquet de Villefranche-sur-Saône a mis en examen le trentenaire qui a travaillé avec Clovis Cornillac et Alexandre Astier. Au moins 34 victimes ont été recensées, âgées de 2 à 9 ans, pour la plupart des petits garçons qui étaient amis avec le fils du prédateur.

La grande crainte désormais à Lucenay, c'est que Romain G. suive encore les pas de Romain Farina et tente à nouveau de se suicider en prison. La route vers le procès est encore longue.

23 commentaires
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Sans détour le 03/05/2026 à 11:03
Bertrand kanta a écrit le 02/05/2026 à 16h33

Romain G était un partisan du Rn ou il republié régulièrement des vidéos de Bardella et marine le pen , allez voir sa page Facebook pour ceux qui connaissent son nom ! Donc la question est et je le répète : que disent les pro RN et Bardella ? Veuillez répondre directement et pas tergiverser, merci ! (No censure Lyon mag on a le droit de répondre merci)

Cherche sur le Net "Pierre-Alain Cottineau LFI", ensuite tu reviens discuter.

Partant de là, on fait quoi, petit génie ? On dissous et interdit LFI et le RN parce que parmi leurs millions de voix aux élections, il y a un pédophile chez eux ?
Quant à toi qui prends pour pseudo le nom d'un mec qui a tué sa compagne en l'ayant avoinée, tu te sens bien dans tes baskets ? Je te conseille de consulter un psy, c'est maintenant remboursé.

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CerisedeLyon le 03/05/2026 à 06:36
Mais ils sont où ? a écrit le 02/05/2026 à 13h39

Les droitardés alors, aucun commentaire lorsque les crimes sont commis par Romain ! Un bon français non issu de l’immigration !

Si. Dans chaque pays on a déjà une proportion de délinquants, de criminels.
Donc pourquoi en importer d'autres ?

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aucun lien le 03/05/2026 à 03:54
Bertrand kanta a écrit le 02/05/2026 à 16h33

Romain G était un partisan du Rn ou il republié régulièrement des vidéos de Bardella et marine le pen , allez voir sa page Facebook pour ceux qui connaissent son nom ! Donc la question est et je le répète : que disent les pro RN et Bardella ? Veuillez répondre directement et pas tergiverser, merci ! (No censure Lyon mag on a le droit de répondre merci)

entre les idées politiques des gens et leur perversité !!

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Jdisa le 02/05/2026 à 22:48

C est effroyable !
Un procès scandaleux et nécessaire de plus, dans un monde , et un moule qui se tue. Ne commençant déjà la démonstration, que par les commentaires debiles publiés..

Une pensée énorme pour les tristes et malheureuses victimes.

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Catalan le 02/05/2026 à 17:33
Bertrand kanta a écrit le 02/05/2026 à 16h33

Romain G était un partisan du Rn ou il republié régulièrement des vidéos de Bardella et marine le pen , allez voir sa page Facebook pour ceux qui connaissent son nom ! Donc la question est et je le répète : que disent les pro RN et Bardella ? Veuillez répondre directement et pas tergiverser, merci ! (No censure Lyon mag on a le droit de répondre merci)

puisque tu veux jouer a ce petit Jeu, je te conseilles de taper " pédophile de gauche" tu vas être surpris de voir l omerta. Par ailleurs l homonyme de ton pseudo est une véritable référence qui ne t interroge pas

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J6 le 02/05/2026 à 17:33

Le cinéma, le monde de gauche...dans toute sa splendeur

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toujours les memes rien de nouveaux le 02/05/2026 à 17:13

toujours les mêmes rien de nouveau s’attaquer aux plus faibles les médias comme cnews et jdd et frontières ne font aucun article pas de débat sur le plateau la manipulation médiatique en marche

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Bertrand kanta le 02/05/2026 à 16:33

Romain G était un partisan du Rn ou il republié régulièrement des vidéos de Bardella et marine le pen , allez voir sa page Facebook pour ceux qui connaissent son nom ! Donc la question est et je le répète : que disent les pro RN et Bardella ? Veuillez répondre directement et pas tergiverser, merci ! (No censure Lyon mag on a le droit de répondre merci)

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le problème le 02/05/2026 à 16:02
Mais ils sont où ? a écrit le 02/05/2026 à 13h39

Les droitardés alors, aucun commentaire lorsque les crimes sont commis par Romain ! Un bon français non issu de l’immigration !

c’est qu’on ne peut pas lui coller une OQTF vu qu’ il est chez lui en France

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Solidarité 69 le 02/05/2026 à 15:54

L'ancienne France by PS MODEM.

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papy mougeot le 02/05/2026 à 15:28

Pourquoi ne pas mettre son patronyme en entier, son nom est connu. Je ne comprends pas.

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oh tu sais pas le 02/05/2026 à 15:22
Bertrand kanta a écrit le 02/05/2026 à 10h58

Que disent les pro RN et Bardella ??

Va te faire soigner , il est grand temps !

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hihihi le 02/05/2026 à 14:48
SuperTonton a écrit le 02/05/2026 à 12h25

Comme le dit si bien notre camarade Obélix, ils sont fous ces romains

excellent

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mais pourquoi le 02/05/2026 à 14:47

on ne l a pas laissé se pendre ?

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Catalan le 02/05/2026 à 14:34
L'abus de substances qui font rire est mauvais a écrit le 02/05/2026 à 12h58

Tu veux dire quoi au juste ? Tu penses être capable de nous expliquer ta "réflexion", avec des mots CLAIRS et SANS sous-entendus foireux ?
Je ne soutiens pas le RN, pour moi ce sont des billes, mais QUEL parti politique a à voir avec cette histoire ?

Chacun peut prendre un pseudo, mais prendre l homonyme de celui qui un palmarès avec les femmes,relève de la provoc.

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Ça n’a rien à voir le 02/05/2026 à 14:33
Mais ils sont où ? a écrit le 02/05/2026 à 13h39

Les droitardés alors, aucun commentaire lorsque les crimes sont commis par Romain ! Un bon français non issu de l’immigration !

Désolé mais c’est un bon vrai gaucho comme souvent dans le monde du cinéma.

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Mais ils sont où ? le 02/05/2026 à 13:39

Les droitardés alors, aucun commentaire lorsque les crimes sont commis par Romain ! Un bon français non issu de l’immigration !

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entre nous le 02/05/2026 à 13:39
Bertrand kanta a écrit le 02/05/2026 à 10h58

Que disent les pro RN et Bardella ??

Mais qu'est ce que vient faire le RN là dedans ? ? ? ? ? ? ? il s'agit d'un malade doublé d'un salopard !

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L'abus de substances qui font rire est mauvais le 02/05/2026 à 12:58
Bertrand kanta a écrit le 02/05/2026 à 10h58

Que disent les pro RN et Bardella ??

Tu veux dire quoi au juste ? Tu penses être capable de nous expliquer ta "réflexion", avec des mots CLAIRS et SANS sous-entendus foireux ?
Je ne soutiens pas le RN, pour moi ce sont des billes, mais QUEL parti politique a à voir avec cette histoire ?

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Cayu le 02/05/2026 à 12:56

C’est tellement culturel que tu as beaucoup moins de commentaires,qu’un Rachid qui a fait un vol à la roulotte!

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SuperTonton le 02/05/2026 à 12:25

Comme le dit si bien notre camarade Obélix, ils sont fous ces romains

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Catalan le 02/05/2026 à 11:31
Bertrand kanta a écrit le 02/05/2026 à 10h58

Que disent les pro RN et Bardella ??

Rien a voir.Au fait, Bertrand Cantat , l autre , homme de gauche donneur de leçons, tu en penses quoi de ton homonyme ???

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Bertrand kanta le 02/05/2026 à 10:58

Que disent les pro RN et Bardella ??

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