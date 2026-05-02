Qui était Romain G., le monstre de Lucenay qui a trahi la confiance des parents de ses victimes

Sur certains points, les histoires se ressemblent. Il y a eu Romain F., révélé comme étant Romain Farina, directeur d'école pédophile de Villefontaine. Et il y a désormais Romain G., le cinéaste de Lucenay.
Le premier a trahi la confiance des parents qui lui confiaient leurs enfants, comme le second, accusé d'avoir agressé sexuellement les camarades de classe de son fils.
Le premier était un membre respecté de sa communauté, au profil professionnel stable, comme le second qui s'était fait un nom dans le monde fermé du 7e art.
Le premier filmait ses "ateliers du goût", le second a aussi conservé des traces de ses atrocités.
Enfin, le premier a tenté (et réussi) de se suicider, le second également, mais a manqué son geste désespéré grâce à l'intervention des gendarmes.
Il pourrait donc y avoir un procès Romain G., là où les nombreuses victimes de Romain Farina en seront privées.
A Lucenay, petite commune du Beaujolais à proximité de Villefranche-sur-Saône, l'émoi est palpable. Car la France sait désormais ce que beaucoup soupçonnaient.
Romain G. a été auditionné pour la première fois en décembre 2024, après plusieurs témoignages d'enfants à qui il aurait imposé des fellations ou des attouchements, voire des viols digitaux. Des actes parfois filmés par ses soins.
Niant les faits dans un premier temps, il avait ensuite rédigé une lettre d'aveu puis avait été retrouvé in extremis dans un bois de Charnay, prêt à se pendre.
Au terme d'une longue enquête permettant de recenser les victimes grâce notamment aux vidéos, de libérer leur parole, le parquet de Villefranche-sur-Saône a mis en examen le trentenaire qui a travaillé avec Clovis Cornillac et Alexandre Astier. Au moins 34 victimes ont été recensées, âgées de 2 à 9 ans, pour la plupart des petits garçons qui étaient amis avec le fils du prédateur.
La grande crainte désormais à Lucenay, c'est que Romain G. suive encore les pas de Romain Farina et tente à nouveau de se suicider en prison. La route vers le procès est encore longue.
Cherche sur le Net "Pierre-Alain Cottineau LFI", ensuite tu reviens discuter.Signaler Répondre
Partant de là, on fait quoi, petit génie ? On dissous et interdit LFI et le RN parce que parmi leurs millions de voix aux élections, il y a un pédophile chez eux ?
Quant à toi qui prends pour pseudo le nom d'un mec qui a tué sa compagne en l'ayant avoinée, tu te sens bien dans tes baskets ? Je te conseille de consulter un psy, c'est maintenant remboursé.
Si. Dans chaque pays on a déjà une proportion de délinquants, de criminels.Signaler Répondre
Donc pourquoi en importer d'autres ?
entre les idées politiques des gens et leur perversité !!Signaler Répondre
C est effroyable !Signaler Répondre
Un procès scandaleux et nécessaire de plus, dans un monde , et un moule qui se tue. Ne commençant déjà la démonstration, que par les commentaires debiles publiés..
Une pensée énorme pour les tristes et malheureuses victimes.
puisque tu veux jouer a ce petit Jeu, je te conseilles de taper " pédophile de gauche" tu vas être surpris de voir l omerta. Par ailleurs l homonyme de ton pseudo est une véritable référence qui ne t interroge pasSignaler Répondre
Le cinéma, le monde de gauche...dans toute sa splendeurSignaler Répondre
toujours les mêmes rien de nouveau s’attaquer aux plus faibles les médias comme cnews et jdd et frontières ne font aucun article pas de débat sur le plateau la manipulation médiatique en marcheSignaler Répondre
Romain G était un partisan du Rn ou il republié régulièrement des vidéos de Bardella et marine le pen , allez voir sa page Facebook pour ceux qui connaissent son nom ! Donc la question est et je le répète : que disent les pro RN et Bardella ? Veuillez répondre directement et pas tergiverser, merci ! (No censure Lyon mag on a le droit de répondre merci)Signaler Répondre
c’est qu’on ne peut pas lui coller une OQTF vu qu’ il est chez lui en FranceSignaler Répondre
L'ancienne France by PS MODEM.Signaler Répondre
Pourquoi ne pas mettre son patronyme en entier, son nom est connu. Je ne comprends pas.Signaler Répondre
Va te faire soigner , il est grand temps !Signaler Répondre
excellentSignaler Répondre
on ne l a pas laissé se pendre ?Signaler Répondre
Chacun peut prendre un pseudo, mais prendre l homonyme de celui qui un palmarès avec les femmes,relève de la provoc.Signaler Répondre
Désolé mais c’est un bon vrai gaucho comme souvent dans le monde du cinéma.Signaler Répondre
Les droitardés alors, aucun commentaire lorsque les crimes sont commis par Romain ! Un bon français non issu de l’immigration !Signaler Répondre
Mais qu'est ce que vient faire le RN là dedans ? ? ? ? ? ? ? il s'agit d'un malade doublé d'un salopard !Signaler Répondre
Tu veux dire quoi au juste ? Tu penses être capable de nous expliquer ta "réflexion", avec des mots CLAIRS et SANS sous-entendus foireux ?Signaler Répondre
Je ne soutiens pas le RN, pour moi ce sont des billes, mais QUEL parti politique a à voir avec cette histoire ?
C’est tellement culturel que tu as beaucoup moins de commentaires,qu’un Rachid qui a fait un vol à la roulotte!Signaler Répondre
Comme le dit si bien notre camarade Obélix, ils sont fous ces romainsSignaler Répondre
Rien a voir.Au fait, Bertrand Cantat , l autre , homme de gauche donneur de leçons, tu en penses quoi de ton homonyme ???Signaler Répondre
Que disent les pro RN et Bardella ??Signaler Répondre