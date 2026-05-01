FestiExpo : le plus grand rendez-vous de la culture turque revient à Lyon

Un voyage culturel sans quitter la métropole. À Lyon, le festival FestiExpo fera son retour du 8 au 10 mai à Eurexpo Lyon, pour une 16e édition placée sous le signe de l’immersion.

Présenté comme le plus grand rendez-vous de la culture turque en Europe, l’événement ambitionne d’attirer 80 000 visiteurs autour d’une programmation mêlant culture, gastronomie et business.

Sur près de 30 000 m² d’exposition, plus de 300 exposants seront réunis, venus de Turquie et de toute l’Europe.

Le festival propose plusieurs univers : un espace inspiré du Grand Bazar d’Istanbul, un pôle gastronomique avec dégustations, des stands dédiés au tourisme ou encore aux secteurs du design, du textile et de l’ameublement.

Côté animations, le public pourra assister à des spectacles de danse traditionnelle, des performances de derviches tourneurs ou encore des concerts. Des personnalités turques et des acteurs de séries sont également attendus pour des rencontres et séances de dédicaces.

Parmi les nouveautés de cette édition, un espace consacré au tourisme médical, avec une trentaine d’exposants, doit permettre de découvrir les offres de soins proposées en Turquie, de la dentisterie à la chirurgie spécialisée.

"FestiExpo est à la fois un festival grand public, un hub business et une vitrine de la Turquie contemporaine", souligne Izzet Doganel.

Ouvert aux familles comme aux professionnels, FestiExpo entend s’imposer comme un carrefour culturel et économique entre la France, l’Europe et la Turquie, au cœur du printemps lyonnais.