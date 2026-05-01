Villeurbanne : des vols de câbles plongent certains quartiers dans le noir, la mairie alerte les habitants

Des rues plongées dans l’obscurité. À Villeurbanne, la municipalité alerte sur une multiplication des vols de câbles électriques, qui perturbent l’éclairage public depuis plusieurs semaines.
Ces actes de malveillance visent principalement les câbles enterrés contenant du cuivre, un matériau très convoité. Conséquence directe : des coupures d’éclairage dans différents quartiers, parfois pendant plusieurs jours.
Face à ces incidents, les services municipaux organisent des tournées régulières pour repérer les pannes et planifier les réparations.
La Ville appelle également les habitants à signaler les dysfonctionnements pour accélérer les interventions : les signalements permettent "de commander les pièces nécessaires au plus vite". La démarche se fait en ligne, sur le site de la commune.
Mais les réparations peuvent prendre du temps, notamment en raison des délais d’approvisionnement en matériel.
Comme d’autres communes en France, Villeurbanne est confrontée à ce phénomène en hausse, qui impacte directement le quotidien des habitants et la sécurité dans l’espace public.
Villeurbanne..vraiment la zone...parfait symbole de la déliquescence de la france...Signaler Répondre
Oui, prenez vous des amendes pour avoir roulé à 51km/h sur le periph pendant que les gens 'normaux' roulent à 90 et freinent juste avant le radar, continuez tous ces trucs d'auto-flagellation et cette tolérance qui ne s'applique qu'à des gens qui ne respectent pas la société...pendant ce temps les hopitaux ferment, les medecins manquent, la violence et le reste se répandent...Signaler Répondre
Je pense que les français sont comme les autres et ils ne comprendront que quand on viendra taper au porte-monnaie...mais pas progressivement comme depuis des années, mais un bon coup (cf. Italie, Chypre...)
ce soir ceux qui rachète le cuivre qui faudrait sanctionner. ce n'est pas quand même du petit cuivre, j'imagine de grosse bobines de cuivre et ça se voit.Signaler Répondre
Dans une commune qui souhaite vivre comme dans le tiers monde, c'est normal qu'elle commence a s'entraînerSignaler Répondre
A Villeurbanne c'est la continuité ! pourquoi changer quand on est réélu ? c'est que au moins 47 % des votants sont satisfait !Signaler Répondre
La Mairie, de Villeurbanne comme d'hab déplore , demande aux gens de surveiller et de signaler, ça c'est extraordinaire ! C'est aux gens de faire le boulotSignaler Répondre
Comment la police municipale intervient en complément de la police nationale ?
que fait l'adjoint à la sécurité ??
Pour les bobos à la Mairie, la sécurité c'est pas leur truc
on sait qui sont les spécialistes !Signaler Répondre
Tout le monde sait.Signaler Répondre
Ni n’a jamais volé du câble cuivre ?Signaler Répondre
Rien de grave, les impôts sont là pour remplacer.
De futurs électriciens, métier que ne veulent pas faire les françaisSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
L'argument utilisé disant que d'autres communes sont touchées n'est pas une excuse.Signaler Répondre
La vidéo surveillance peut être dissuasive.
La fréquence des patrouilles de police également ainsi qu'une exemplarité des peines judiciaire.
Mais le "tout le monde il est beau, il est gentil ' des politiciens clientéliste est néfaste.
Le maire gauchiste ne coupe pas l'éclairage public la nuit ?Signaler Répondre
Avec les jours qui rallongent ces câbles ne servent à rien ;-)
Un sentiment d'éclairage apaiséSignaler Répondre
Certainement des astronomes qui veulent moins de pollution lumineuses !!!Signaler Répondre
Zéro valeur, zéro respect et surtout zéro sanction. Des droits, des droits et zéro devoir.Signaler Répondre
Pays à la derive.
La police ,elle est surtout dans les bureaux !Signaler Répondre
La municipalité alerte sur une multiplication des vols de cables ? ? ? ? ? et alors ? ? ? c'est à nous d'assurer la surveillance ??????Signaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Et si on parvient de temps à autres à chopper les voleurs, on les condamne à pédaler dans la cave pendant dix ans, huit heures par jour, pour fournir l'électricité perdue par leur vol ?.. Ce serait mérité.Signaler Répondre
Municipale e surpoids, avec des horaires olé, oléSignaler Répondre
ne dscendent jamais des voitures
Les mêmes dans toute la Métropole
ce pays est open bar, continuez bien à aller travailler et payer un max d'impôts et de cotisations mais faites gaffe à ne pas vous prendre une balle perdue dans la rue laquelle est peut-être d'ailleurs plongée dans le noir vu que les câbles sont volés régulièrement en toute impunité.Signaler Répondre
La police sert à quoi ? C'est à nous de surveiller ?Signaler Répondre
On l'arche sur la tête !!!!!