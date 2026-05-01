Villeurbanne : des vols de câbles plongent certains quartiers dans le noir, la mairie alerte les habitants

Des rues plongées dans l’obscurité. À Villeurbanne, la municipalité alerte sur une multiplication des vols de câbles électriques, qui perturbent l’éclairage public depuis plusieurs semaines.

Ces actes de malveillance visent principalement les câbles enterrés contenant du cuivre, un matériau très convoité. Conséquence directe : des coupures d’éclairage dans différents quartiers, parfois pendant plusieurs jours.

Face à ces incidents, les services municipaux organisent des tournées régulières pour repérer les pannes et planifier les réparations.

La Ville appelle également les habitants à signaler les dysfonctionnements pour accélérer les interventions : les signalements permettent "de commander les pièces nécessaires au plus vite". La démarche se fait en ligne, sur le site de la commune.

Mais les réparations peuvent prendre du temps, notamment en raison des délais d’approvisionnement en matériel.

Comme d’autres communes en France, Villeurbanne est confrontée à ce phénomène en hausse, qui impacte directement le quotidien des habitants et la sécurité dans l’espace public.