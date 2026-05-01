Sécurité

Villeurbanne : des vols de câbles plongent certains quartiers dans le noir, la mairie alerte les habitants

Villeurbanne : des vols de câbles plongent certains quartiers dans le noir, la mairie alerte les habitants
DR

Villeurbanne fait face à une recrudescence de vols de cuivre, entraînant des coupures d’éclairage public dans plusieurs secteurs.

Des rues plongées dans l’obscurité. À Villeurbanne, la municipalité alerte sur une multiplication des vols de câbles électriques, qui perturbent l’éclairage public depuis plusieurs semaines.

Ces actes de malveillance visent principalement les câbles enterrés contenant du cuivre, un matériau très convoité. Conséquence directe : des coupures d’éclairage dans différents quartiers, parfois pendant plusieurs jours.

Face à ces incidents, les services municipaux organisent des tournées régulières pour repérer les pannes et planifier les réparations.

La Ville appelle également les habitants à signaler les dysfonctionnements pour accélérer les interventions : les signalements permettent "de commander les pièces nécessaires au plus vite". La démarche se fait en ligne, sur le site de la commune.

Mais les réparations peuvent prendre du temps, notamment en raison des délais d’approvisionnement en matériel.

Comme d’autres communes en France, Villeurbanne est confrontée à ce phénomène en hausse, qui impacte directement le quotidien des habitants et la sécurité dans l’espace public.

Tags :

villeurbanne

24 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Corsica77788 le 02/05/2026 à 17:42

Villeurbanne..vraiment la zone...parfait symbole de la déliquescence de la france...

Signaler Répondre
avatar
FutureIsNow le 02/05/2026 à 13:43
open bar a écrit le 01/05/2026 à 14h28

ce pays est open bar, continuez bien à aller travailler et payer un max d'impôts et de cotisations mais faites gaffe à ne pas vous prendre une balle perdue dans la rue laquelle est peut-être d'ailleurs plongée dans le noir vu que les câbles sont volés régulièrement en toute impunité.

Oui, prenez vous des amendes pour avoir roulé à 51km/h sur le periph pendant que les gens 'normaux' roulent à 90 et freinent juste avant le radar, continuez tous ces trucs d'auto-flagellation et cette tolérance qui ne s'applique qu'à des gens qui ne respectent pas la société...pendant ce temps les hopitaux ferment, les medecins manquent, la violence et le reste se répandent...

Je pense que les français sont comme les autres et ils ne comprendront que quand on viendra taper au porte-monnaie...mais pas progressivement comme depuis des années, mais un bon coup (cf. Italie, Chypre...)

Signaler Répondre
avatar
neutre04 le 02/05/2026 à 11:17

ce soir ceux qui rachète le cuivre qui faudrait sanctionner. ce n'est pas quand même du petit cuivre, j'imagine de grosse bobines de cuivre et ça se voit.

Signaler Répondre
avatar
Vote le 02/05/2026 à 08:52

Dans une commune qui souhaite vivre comme dans le tiers monde, c'est normal qu'elle commence a s'entraîner

Signaler Répondre
avatar
bienentendu le 02/05/2026 à 08:43
ouf a écrit le 02/05/2026 à 07h54

La Mairie, de Villeurbanne comme d'hab déplore , demande aux gens de surveiller et de signaler, ça c'est extraordinaire ! C'est aux gens de faire le boulot
Comment la police municipale intervient en complément de la police nationale ?
que fait l'adjoint à la sécurité ??
Pour les bobos à la Mairie, la sécurité c'est pas leur truc

A Villeurbanne c'est la continuité ! pourquoi changer quand on est réélu ? c'est que au moins 47 % des votants sont satisfait !

Signaler Répondre
avatar
ouf le 02/05/2026 à 07:54

La Mairie, de Villeurbanne comme d'hab déplore , demande aux gens de surveiller et de signaler, ça c'est extraordinaire ! C'est aux gens de faire le boulot
Comment la police municipale intervient en complément de la police nationale ?
que fait l'adjoint à la sécurité ??
Pour les bobos à la Mairie, la sécurité c'est pas leur truc

Signaler Répondre
avatar
vol de cuivre le 02/05/2026 à 07:52

on sait qui sont les spécialistes !

Signaler Répondre
avatar
CerisedeLyon le 02/05/2026 à 06:38

Tout le monde sait.

Signaler Répondre
avatar
Joubs69 le 01/05/2026 à 22:31

Ni n’a jamais volé du câble cuivre ?
Rien de grave, les impôts sont là pour remplacer.

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 01/05/2026 à 20:14

De futurs électriciens, métier que ne veulent pas faire les français

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 01/05/2026 à 19:51

La nouvelle France by LFI.

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 01/05/2026 à 18:38

L'argument utilisé disant que d'autres communes sont touchées n'est pas une excuse.
La vidéo surveillance peut être dissuasive.
La fréquence des patrouilles de police également ainsi qu'une exemplarité des peines judiciaire.
Mais le "tout le monde il est beau, il est gentil ' des politiciens clientéliste est néfaste.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/05/2026 à 18:36
LFI 69 a écrit le 01/05/2026 à 17h26

Un sentiment d'éclairage apaisé

Le maire gauchiste ne coupe pas l'éclairage public la nuit ?
Avec les jours qui rallongent ces câbles ne servent à rien ;-)

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 01/05/2026 à 17:26

Un sentiment d'éclairage apaisé

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 01/05/2026 à 15:38

Certainement des astronomes qui veulent moins de pollution lumineuses !!!

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 01/05/2026 à 15:19

Zéro valeur, zéro respect et surtout zéro sanction. Des droits, des droits et zéro devoir.
Pays à la derive.

Signaler Répondre
avatar
attendez le 01/05/2026 à 15:05
Bianca a écrit le 01/05/2026 à 14h12

La police sert à quoi ? C'est à nous de surveiller ?
On l'arche sur la tête !!!!!

La police ,elle est surtout dans les bureaux !

Signaler Répondre
avatar
non mais on rigole le 01/05/2026 à 15:00

La municipalité alerte sur une multiplication des vols de cables ? ? ? ? ? et alors ? ? ? c'est à nous d'assurer la surveillance ??????

Signaler Répondre
avatar
la place des terreaux le 01/05/2026 à 15:00

chronique d'une ville ordinaire

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 01/05/2026 à 14:51

Ville apaisée...

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 01/05/2026 à 14:44

Et si on parvient de temps à autres à chopper les voleurs, on les condamne à pédaler dans la cave pendant dix ans, huit heures par jour, pour fournir l'électricité perdue par leur vol ?.. Ce serait mérité.

Signaler Répondre
avatar
Lpolice? le 01/05/2026 à 14:28
Bianca a écrit le 01/05/2026 à 14h12

La police sert à quoi ? C'est à nous de surveiller ?
On l'arche sur la tête !!!!!

Municipale e surpoids, avec des horaires olé, olé
ne dscendent jamais des voitures
Les mêmes dans toute la Métropole

Signaler Répondre
avatar
open bar le 01/05/2026 à 14:28

ce pays est open bar, continuez bien à aller travailler et payer un max d'impôts et de cotisations mais faites gaffe à ne pas vous prendre une balle perdue dans la rue laquelle est peut-être d'ailleurs plongée dans le noir vu que les câbles sont volés régulièrement en toute impunité.

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 01/05/2026 à 14:12

La police sert à quoi ? C'est à nous de surveiller ?
On l'arche sur la tête !!!!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.