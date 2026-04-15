Villeurbanne : des ombrières installées dans les écoles pour anticiper les fortes chaleurs

La Ville de Villeurbanne anticipe les fortes chaleurs. Car même si les épisodes les plus marquants se déroulent en période de vacances scolaires, certaines classes deviennent rapidement des fours à l'approche de l'été.

Dans le cadre de son plan canicule, la municipalité annonce l’installation d’équipements de protection solaire dans plusieurs écoles, afin d’améliorer le confort des élèves avant l’été.

Deux cours de récréation particulièrement exposées vont ainsi être équipées d’ombrières. Au sein du groupe scolaire Renan Nord, une structure de 45 m² en acier galvanisé, recouverte d’une toile tendue étanche, sera installée dans la cour centrale pour un coût de 40 000 euros. Sa mise en service est prévue début mai.

Au groupe scolaire Lazare-Goujon, une ombrière plus vaste, d’une surface de 95 m², prendra place dans la cour élémentaire. Elle reposera sur une structure mêlant bois et acier, pour un investissement de 150 000 euros, avec une livraison attendue dès le 20 avril.

Au-delà de ces installations, la ville engage une série de travaux pour rafraîchir les bâtiments scolaires. Plusieurs établissements verront leurs menuiseries extérieures rénovées, notamment les groupes scolaires Château-Gaillard, Anatole-France et René-Descartes. Des volets roulants et brise-soleil seront également remplacés, tandis que des films solaires seront posés sur certains vitrages exposés.

Dans les salles de classe, la municipalité prévoit aussi l’installation de brasseurs d’air, entre quatre et six par pièce selon les besoins, dans plusieurs écoles comme Anatole-France maternelle, Antonin-Perrin ou encore Édouard-Herriot.

Au total, ces aménagements représentent un investissement de 1,25 million d’euros pour l’année 2026.