Nouvelle fusillade à Villeurbanne : un homme entre la vie et la mort, des renforts de CRS déployés

Une nouvelle fusillade a éclaté dans la métropole lyonnaise. Et c'est encore à Villeurbanne, où les tensions et les guerres de territoires sont vives, que les faits se sont produits.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin, peu après minuit, des tirs ont retenti dans le quartier Tolstoï-Grandclément, à Villeurbanne, sur un point de deal.

Selon les premiers éléments, deux individus circulant à trottinette se sont approchés d’un groupe de personnes rassemblées au niveau du 9 rue Louis Braille.

L’un des suspects, armé, aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite avec son complice.

Deux hommes ont été touchés par les rafales de balles.

L’une des victimes a été touchée à l’abdomen et son pronostic vital est engagé. La seconde a été blessée à la cuisse.

Les deux hommes ont été pris en charge par les secours puis transportés à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon.

Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette nouvelle fusillade et d’identifier les auteurs en fuite.

Le préfet du Rhône Etienne Guyot a pris contact avec le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael et a décidé de renforcer la présence policière dans le secteur de la fusillade avec la mobilisation de CRS dès ce dimanche.