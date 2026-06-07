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Nouvelle fusillade à Villeurbanne : un homme entre la vie et la mort, des renforts de CRS déployés

Nouvelle fusillade à Villeurbanne : un homme entre la vie et la mort, des renforts de CRS déployés

Deux hommes ont été blessés par balles dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin à Villeurbanne, dans le quartier Tolstoï-Grandclément. L’un d’eux se trouve entre la vie et la mort.

Une nouvelle fusillade a éclaté dans la métropole lyonnaise. Et c'est encore à Villeurbanne, où les tensions et les guerres de territoires sont vives, que les faits se sont produits.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin, peu après minuit, des tirs ont retenti dans le quartier Tolstoï-Grandclément, à Villeurbanne, sur un point de deal.

Selon les premiers éléments, deux individus circulant à trottinette se sont approchés d’un groupe de personnes rassemblées au niveau du 9 rue Louis Braille.

L’un des suspects, armé, aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite avec son complice.

Deux hommes ont été touchés par les rafales de balles.

L’une des victimes a été touchée à l’abdomen et son pronostic vital est engagé. La seconde a été blessée à la cuisse.

Les deux hommes ont été pris en charge par les secours puis transportés à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon.

Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette nouvelle fusillade et d’identifier les auteurs en fuite.

Le préfet du Rhône Etienne Guyot a pris contact avec le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael et a décidé de renforcer la présence policière dans le secteur de la fusillade avec la mobilisation de CRS dès ce dimanche.

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villeurbanne

23 commentaires
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phil 6 le 07/06/2026 à 17:49
maville a écrit le 07/06/2026 à 15h50

S'il n'y avait pas autant de consommateurs il n'y aurait pas tant de dealers. A force de dire qu'un petit joint de temps en temps ça ne fait pas de mal voilà ou on en est. Les responsables sont avant tout les consommateurs.

nous pouvons aussi dire le contraire s il n’avait aucun dealer, il n y aurait pas de consommateur du coup les deux sont a punir sévèrement

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Racailles de m... le 07/06/2026 à 17:33

Laissez s'entretuer, on s'en fout... Et surtout ne pas les soigner, d'autant qu'ils agressent les pompiers et le SAMU.

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Chris25 le 07/06/2026 à 17:27

Ville apaisée...

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Nonalacensure le 07/06/2026 à 17:20

Que l urgence absolue se transforme en m…. Encore des petits anges….pour LFI

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jojolaberlue le 07/06/2026 à 16:59

Qu'on taxe les consommateurs 1000 balles quand on les prend avec un joint ça ca vite les calmer. Ce sont eux effectivement les responsables, les vendeurs ne font que profiter c'est le commerce de proximité.

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ecolopipo le 07/06/2026 à 16:58

Il existe aujourd'hui des quartiers de villes comme Medellín ou Bogotá dont le taux d'homicides est inférieur à celui de certaines villes d'Europe, alors que leur réputation reste très mauvaise.
À l'inverse, quelques secteurs de l'agglomération lyonnaise peuvent connaître ponctuellement une concentration de fusillades sans que cela fasse basculer l'ensemble de la ville dans des niveaux de violence comparables à ceux de la Colombie, par contre si rien n'est fait sérieusement on va s'en rapprocher inévitablement. Source : Chatgpt...

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 07/06/2026 à 16:52
laya a écrit le 07/06/2026 à 15h08

il y avait déjà des crs et des équipages de police sur la place grand clément,ce qui fait que les dealers sont partis dans les rues aux alentours de la place.Comme il y a pas mal de groupes de dealers,ils se tirent dessus.Il faut des équipages de police dans tout villeurbanne.

Faux. Il faut des troupes en kaki masquées et armées comme les agents d'ICE.

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Entomologie humaine le 07/06/2026 à 16:50

Un autre incident 'so what?'. A oublier sans regret.

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C’est mort le 07/06/2026 à 16:36
vrailyonnais a écrit le 07/06/2026 à 13h01

ça continue encore et encore……. Quand un gouvernement Serieux prendra-t-il à bras le corps ce Problème et ses ramifications, avec le Sérieux et la Volonté nécessaires !!!

L’Etat n’a plus aucune autorité et les impôts et prélèvements n’ont jamais été si élevés.
Les jeunes diplômés se cassent à l’étranger et nous accueillons des livreurs de bouffe en velo et trottinette. C’est le modèle de Macron.

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Ex Précisions le 07/06/2026 à 16:08
la place des terreaux a écrit le 07/06/2026 à 13h28

aucune réaction du député de Villeurbanne ???

Il est en déjeuner de famille chez beau-papa avec caviar et champagne.

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neutre04 le 07/06/2026 à 15:51

les hôpitaux sont pour ceux qu’ils souhaitent être soigner, et non pour s'amuser. ( ça coûte cher)

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maville le 07/06/2026 à 15:50

S'il n'y avait pas autant de consommateurs il n'y aurait pas tant de dealers. A force de dire qu'un petit joint de temps en temps ça ne fait pas de mal voilà ou on en est. Les responsables sont avant tout les consommateurs.

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eurpbo le 07/06/2026 à 15:41

y a t il d’autres infos intéressantes concernant Villeurbanne ?

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laya le 07/06/2026 à 15:08

il y avait déjà des crs et des équipages de police sur la place grand clément,ce qui fait que les dealers sont partis dans les rues aux alentours de la place.Comme il y a pas mal de groupes de dealers,ils se tirent dessus.Il faut des équipages de police dans tout villeurbanne.

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Solidarité 69 le 07/06/2026 à 14:33

La nouvelle France by LFI.

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LFI 69 le 07/06/2026 à 14:15

Même pas foutu de bien viser ces bras cassés

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Mauvais tireur le 07/06/2026 à 14:09

Marre que ces parasites encombrent les hôpitaux et que moi sois obligé de payer pour les soigner....
Apprenez a viser les mecs....A 1m ça doit être possible non ?

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Ritchie le 07/06/2026 à 14:09

Un métier d'avenir... racaillothérapeuthe !!

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Catalan le 07/06/2026 à 13:49
vrailyonnais a écrit le 07/06/2026 à 13h01

ça continue encore et encore……. Quand un gouvernement Serieux prendra-t-il à bras le corps ce Problème et ses ramifications, avec le Sérieux et la Volonté nécessaires !!!

aucun gouvernement ne prendra le problème sérieusement.les politiques passent les narcos restent

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Offrez leur des lunettes le 07/06/2026 à 13:46

Les mecs se tirent dessus à quasi bout portant et ils trouvent le moyen de se rater... En France on a les dealers les plus nuls du monde

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Bad Gode le 07/06/2026 à 13:42

Apprenez à viser les tocards. Ça éviterait de nous faire payer pour soigner les racailles.

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Comprend pas le 07/06/2026 à 13:37

Fusillade à Villeurbanne... et? C'est quoi l'info?

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bien sur le 07/06/2026 à 13:34

Villeurbanne toujours au coeur de l'actualité et on peut dire que c'est de pire en pire !

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la place des terreaux le 07/06/2026 à 13:28

aucune réaction du député de Villeurbanne ???

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cri69 le 07/06/2026 à 13:19

bin ma foi … il y a des nouvelles malheureusement bcp plus dramatiques..

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vrailyonnais le 07/06/2026 à 13:01

ça continue encore et encore……. Quand un gouvernement Serieux prendra-t-il à bras le corps ce Problème et ses ramifications, avec le Sérieux et la Volonté nécessaires !!!

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C’est bien le 07/06/2026 à 12:55

Les français n’en ont pas encore assez , mieux ils en redemandent alors ils vont en avoir toujours plus

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