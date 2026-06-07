Nouvelle fusillade à Villeurbanne : un homme entre la vie et la mort, des renforts de CRS déployés

Une nouvelle fusillade a éclaté dans la métropole lyonnaise. Et c'est encore à Villeurbanne, où les tensions et les guerres de territoires sont vives, que les faits se sont produits.
Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juin, peu après minuit, des tirs ont retenti dans le quartier Tolstoï-Grandclément, à Villeurbanne, sur un point de deal.
Selon les premiers éléments, deux individus circulant à trottinette se sont approchés d’un groupe de personnes rassemblées au niveau du 9 rue Louis Braille.
L’un des suspects, armé, aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite avec son complice.
Deux hommes ont été touchés par les rafales de balles.
L’une des victimes a été touchée à l’abdomen et son pronostic vital est engagé. La seconde a été blessée à la cuisse.
Les deux hommes ont été pris en charge par les secours puis transportés à l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon.
Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette nouvelle fusillade et d’identifier les auteurs en fuite.
Le préfet du Rhône Etienne Guyot a pris contact avec le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael et a décidé de renforcer la présence policière dans le secteur de la fusillade avec la mobilisation de CRS dès ce dimanche.
nous pouvons aussi dire le contraire s il n’avait aucun dealer, il n y aurait pas de consommateur du coup les deux sont a punir sévèrementSignaler Répondre
Laissez s'entretuer, on s'en fout... Et surtout ne pas les soigner, d'autant qu'ils agressent les pompiers et le SAMU.Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Que l urgence absolue se transforme en m…. Encore des petits anges….pour LFISignaler Répondre
Qu'on taxe les consommateurs 1000 balles quand on les prend avec un joint ça ca vite les calmer. Ce sont eux effectivement les responsables, les vendeurs ne font que profiter c'est le commerce de proximité.Signaler Répondre
Il existe aujourd'hui des quartiers de villes comme Medellín ou Bogotá dont le taux d'homicides est inférieur à celui de certaines villes d'Europe, alors que leur réputation reste très mauvaise.Signaler Répondre
À l'inverse, quelques secteurs de l'agglomération lyonnaise peuvent connaître ponctuellement une concentration de fusillades sans que cela fasse basculer l'ensemble de la ville dans des niveaux de violence comparables à ceux de la Colombie, par contre si rien n'est fait sérieusement on va s'en rapprocher inévitablement. Source : Chatgpt...
Faux. Il faut des troupes en kaki masquées et armées comme les agents d'ICE.Signaler Répondre
Un autre incident 'so what?'. A oublier sans regret.Signaler Répondre
L’Etat n’a plus aucune autorité et les impôts et prélèvements n’ont jamais été si élevés.Signaler Répondre
Les jeunes diplômés se cassent à l’étranger et nous accueillons des livreurs de bouffe en velo et trottinette. C’est le modèle de Macron.
Il est en déjeuner de famille chez beau-papa avec caviar et champagne.Signaler Répondre
les hôpitaux sont pour ceux qu’ils souhaitent être soigner, et non pour s'amuser. ( ça coûte cher)Signaler Répondre
S'il n'y avait pas autant de consommateurs il n'y aurait pas tant de dealers. A force de dire qu'un petit joint de temps en temps ça ne fait pas de mal voilà ou on en est. Les responsables sont avant tout les consommateurs.Signaler Répondre
y a t il d’autres infos intéressantes concernant Villeurbanne ?Signaler Répondre
il y avait déjà des crs et des équipages de police sur la place grand clément,ce qui fait que les dealers sont partis dans les rues aux alentours de la place.Comme il y a pas mal de groupes de dealers,ils se tirent dessus.Il faut des équipages de police dans tout villeurbanne.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Même pas foutu de bien viser ces bras cassésSignaler Répondre
Marre que ces parasites encombrent les hôpitaux et que moi sois obligé de payer pour les soigner....Signaler Répondre
Apprenez a viser les mecs....A 1m ça doit être possible non ?
Un métier d'avenir... racaillothérapeuthe !!Signaler Répondre
aucun gouvernement ne prendra le problème sérieusement.les politiques passent les narcos restentSignaler Répondre
Les mecs se tirent dessus à quasi bout portant et ils trouvent le moyen de se rater... En France on a les dealers les plus nuls du mondeSignaler Répondre
Apprenez à viser les tocards. Ça éviterait de nous faire payer pour soigner les racailles.Signaler Répondre
Fusillade à Villeurbanne... et? C'est quoi l'info?Signaler Répondre
Villeurbanne toujours au coeur de l'actualité et on peut dire que c'est de pire en pire !Signaler Répondre
aucune réaction du député de Villeurbanne ???Signaler Répondre
bin ma foi … il y a des nouvelles malheureusement bcp plus dramatiques..Signaler Répondre
ça continue encore et encore……. Quand un gouvernement Serieux prendra-t-il à bras le corps ce Problème et ses ramifications, avec le Sérieux et la Volonté nécessaires !!!Signaler Répondre
Les français n’en ont pas encore assez , mieux ils en redemandent alors ils vont en avoir toujours plusSignaler Répondre