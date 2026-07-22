Les incendies se multiplient autour de Lyon : plusieurs hectares ravagés par les flammes

En l'espace de deux jours, plusieurs incendies ont touché des secteurs agricoles et de végétation, mobilisant d'importants moyens de secours dans un contexte particulièrement sensible après plusieurs épisodes de canicules et de sécheresse.

Le dernier en date s'est produit ce mardi 21 juillet en fin d'après-midi à Denicé, dans le Beaujolais. Un incendie s'est déclaré dans un champ, rue du Signerin, au niveau du hameau du Mondard. Environ un hectare et demi de basse végétation a été détruit. Une quinzaine de sapeurs-pompiers appuyés par cinq engins sont intervenus durant près de deux heures avant de parvenir à circonscrire le sinistre.

Cette intervention est survenue moins de 24 heures après un autre incendie à Gleizé. Lundi après-midi, un feu avait parcouru plus d'un hectare de chaume, nécessitant la mobilisation d'une vingtaine de sapeurs-pompiers pour éviter toute propagation.

Les Monts du Lyonnais n'ont pas été épargnés. Toujours lundi, deux incendies successifs se sont déclarés dans le secteur de Montferrat, sur la commune de Vaugneray. Au total, une dizaine d'hectares ont été parcourus par les flammes.

Le premier départ de feu est intervenu dans la matinée. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte afin d'en déterminer les circonstances. Selon les informations rapportées par nos confrères du Progrès, l'hypothèse d'un acte volontaire est étudiée.

Un second incendie s'est ensuite déclaré vers 16h. D'après les premiers éléments, il serait lié à la manipulation d'un matériel agricole. La personne à l'origine du départ de feu aurait elle-même alerté les secours. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, les flammes ont pu être stoppées avant d'atteindre une zone boisée.

Cette série d'interventions illustre la forte sensibilité des espaces agricoles et naturels en cette période estivale. Dans ce contexte, les autorités rappellent régulièrement la nécessité de faire preuve de la plus grande vigilance afin de limiter les risques de départ de feu.