Peu après le départ du feu dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble de la rue Mathieu-Dussurgey, les flammes se sont rapidement propagées au reste du bâtiment, rapporte le Progrès. Le sinistre a finalement touché plusieurs niveaux de cette résidence récente, provoquant d'importants dégâts.
Face à l'ampleur de l'incendie, les sapeurs-pompiers ont engagé d'importants moyens sur place. Au total, 23 engins et 66 soldats du feu ont été mobilisés afin de maîtriser le brasier et sécuriser le secteur.
Environ 60 habitants ont dû quitter précipitamment leurs logements. Selon les premiers éléments, aucune victime n'est à déplorer.
Plusieurs riverains ont rapporté avoir entendu de fortes détonations au moment de la propagation des flammes. Certains témoins évoquent également une explosion aperçue depuis les balcons de la résidence, sans que l'origine exacte ne soit connue à ce stade.
Dans les premières minutes de l'incendie, des habitants du quartier se sont mobilisés pour prévenir les occupants de l'immeuble et des bâtiments voisins. De nombreux résidents ont ainsi été alertés directement à leur porte avant l'arrivée des secours.
Alors que l'intervention se poursuivait encore tard dans la soirée, les occupants attendaient de connaître les conditions de réintégration de leurs logements. La municipalité a mis en place un dispositif d'accueil d'urgence, avec notamment un hébergement temporaire dans un gymnase et la prise en charge de nuitées d'hôtel pour les personnes ne pouvant pas regagner leur domicile.
@hani17935 ♬ son original - Hani
Les occupants ont mangé du Cassoulet et malheureusement au dessert ils ont allumé les bougies du gâteau d'anniversaire...Signaler Répondre
Tout à fait, le bobo Lfi avec leur fusée et pétards etc... et voilà.Signaler Répondre
Encore un pb de recharge de trottinettes électriques? Ça devient n’importe quoi!Signaler Répondre
Non a Saint Didier au mont d'or , pas de weshisation....Signaler Répondre
Deux neurones mais un seul commentaire, tous les jours. Et dire qu'il a le droit de vote...Signaler Répondre
Commentaire ridicule à côté de la plaqueSignaler Répondre
Faut connecter le système. Mon grand t es foutu !
Entre : les vols , les agressions , les cambriolages , les points de deal , la weshisation de rue , la saleté ambiante, les incendies , les explosions ,les gens d extrême gauche , les vélos , les trottinettes , ça devient très compliqué de vivre dans une métropole urbaineSignaler Répondre
Immeuble recent et aux normes.Signaler Répondre
La nouvelle France barbecue by LFI.Signaler Répondre
Les matériaux utilisés sont certainement pas dans les normes !Signaler Répondre
Un barbecue qui a tout simplement dérapé dans un appartSignaler Répondre