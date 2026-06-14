Peu après le départ du feu dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble de la rue Mathieu-Dussurgey, les flammes se sont rapidement propagées au reste du bâtiment, rapporte le Progrès. Le sinistre a finalement touché plusieurs niveaux de cette résidence récente, provoquant d'importants dégâts.

Face à l'ampleur de l'incendie, les sapeurs-pompiers ont engagé d'importants moyens sur place. Au total, 23 engins et 66 soldats du feu ont été mobilisés afin de maîtriser le brasier et sécuriser le secteur.

Environ 60 habitants ont dû quitter précipitamment leurs logements. Selon les premiers éléments, aucune victime n'est à déplorer.

Plusieurs riverains ont rapporté avoir entendu de fortes détonations au moment de la propagation des flammes. Certains témoins évoquent également une explosion aperçue depuis les balcons de la résidence, sans que l'origine exacte ne soit connue à ce stade.

Dans les premières minutes de l'incendie, des habitants du quartier se sont mobilisés pour prévenir les occupants de l'immeuble et des bâtiments voisins. De nombreux résidents ont ainsi été alertés directement à leur porte avant l'arrivée des secours.

Alors que l'intervention se poursuivait encore tard dans la soirée, les occupants attendaient de connaître les conditions de réintégration de leurs logements. La municipalité a mis en place un dispositif d'accueil d'urgence, avec notamment un hébergement temporaire dans un gymnase et la prise en charge de nuitées d'hôtel pour les personnes ne pouvant pas regagner leur domicile.