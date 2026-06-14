Un parking en feu à Villeurbanne : 15 personnes contraintes de quitter leur logement

Peu avant 16 heures ce dimanche 14 juin, les sapeurs-pompiers du Rhône sont intervenus rue Jean-Jaurès, dans le secteur de Grandclément à Villeurbanne, après le signalement d'un incendie dans un parking intégré à un immeuble d'habitation.

Selon les premiers éléments communiqués par les secours, le sinistre a pris naissance à l'intérieur d'un box où se trouvaient des détritus ainsi qu'un deux-roues. Face au risque de propagation des fumées, quinze occupants de l'immeuble ont été évacués le temps de l'intervention, précise le Progrès.

Plus de 30 pompiers mobilisés

Pour venir à bout du sinistre, un important dispositif a été engagé. Au total, 33 sapeurs-pompiers et 11 véhicules de secours ont été mobilisés sur place. Aucun blessé n'était recensé en fin d'après-midi. Aux alentours de 17h, le feu était en passe d'être totalement maîtrisé par les secours.

L'intervention a également eu des conséquences sur les transports en commun du secteur. Plusieurs lignes de bus ont dû être déviées, notamment les lignes C11 et C26, entraînant la suppression temporaire de certains arrêts à Villeurbanne.

La circulation du tramway T6 a aussi été impactée. Les stations situées entre Grandclément et Verlaine-Tolstoï n'étaient plus desservies dans les deux sens durant l'opération des pompiers.