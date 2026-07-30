Judiciaire

À Lyon, un bailleur écope de près de 5000 euros d'amende pour avoir dépassé le plafond de loyer autorisé par l'encadrement

À Lyon, un bailleur écope de près de 5000 euros d'amende pour avoir dépassé le plafond de loyer autorisé par l'encadrement

La préfecture du Rhône a sanctionné un propriétaire ayant loué un appartement du 3e arrondissement de Lyon à un tarif supérieur au plafond fixé par l'encadrement des loyers. Le dépassement était constaté depuis 2023.

La préfecture a frappé fort dans le cadre de l'encadrement des loyers.

Par un arrêté signé le 24 juillet dernier, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a infligé une amende administrative de 4 900 euros à un propriétaire ayant loué un appartement situé dans le 3e arrondissement de Lyon à un montant supérieur au loyer maximal autorisé.

Selon l'arrêté préfectoral, le logement était loué avec un loyer de base dépassant de 261,51 euros le loyer de référence majoré, fixé par un arrêté préfectoral de 2022.

Ce dépassement était constaté depuis l'entrée en vigueur du bail, le 16 mai 2023.

Avant de prononcer cette sanction, l'administration avait adressé au propriétaire une mise en demeure en février 2026, puis un courrier l'informant de l'amende envisagée en avril. Faute de régularisation, la préfecture a confirmé la sanction et émis un titre de perception exécutoire.

Le propriétaire peut encore contester cette décision. L'arrêté prévoit la possibilité de déposer un recours gracieux auprès du préfet ou de saisir le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Tags :

encadrement des loyers

22 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
zemmourvite le 30/07/2026 à 14:12

ça ne sert à rien : l'amende est trop faible pour être dissuasive !
prison ferme pour tous les crimes, sans bracelet électronique, sans remises de peine : ça fera réfléchir les racailles !

Signaler Répondre
avatar
Watt le 30/07/2026 à 13:43
Tant pis a écrit le 30/07/2026 à 10h36

Si, bien sûr que le marché est tendu et qu'avoir moins de loueur n'aide pas. Ça c'est la théorie.
Sauf que cette dernière n'est absolument pas respecté dans le milieu de la location d'habitations.

A quoi ça sert de mettre en location ou en vente des biens z des prix anormalement élevés ? La demande actuelle ne justifie absolument pas ces prix stratosphériques que l'on voit.

Donc franchement on n'a clairement pas besoin d'avoir sur le marché des gens qui abusent et louent à des tarifs déraisonnables. Il y a des limites au principe d'offre et de demande.

Donc bon débarras aux loueurs qui ne sont pas raisonnables

Vous trouvez ça juste que des gens qui ont les moyens de payer un loyer élevé, et dont le dossier va systématiquement passer en priorité par rapport à une personne avec des revenus moindre, puisse accéder à un loyer moins élevé grâce au plafonnement des loyers ?

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 30/07/2026 à 13:35

Installation d'une climatisation pour justifier du tarif aurait été plus judicieux !

Signaler Répondre
avatar
johnny le 30/07/2026 à 13:31
tant pis a écrit le 30/07/2026 à 09h41

bah tant mieux, on n'a pas besoin de ce genre de propriétaire qui louent leurs biens beaucoup trop cher

Bah il a cas mettre le loyer au prix c'est pas comme y veulent c'est déjà assez cher a Lyon avec tout ces arnaqueur de propriétaires

Signaler Répondre
avatar
elle somnole le 30/07/2026 à 13:18
Des nouvelles de Sandrine ? a écrit le 30/07/2026 à 11h34

Hein ?
Elle a disparue ?

encre dans son duvet ..nue?avec juste du 5 de chanel...maryline en plus tarte..

Signaler Répondre
avatar
En même temps le 30/07/2026 à 12:54
Espoir, espoir a écrit le 30/07/2026 à 11h42

Que le ciel vous entende !!!

Rien à péter d'elle

Signaler Répondre
avatar
Mort aux pauvres le 30/07/2026 à 12:51

Avec Sarselli fini tout ça, on déplafonne les loyers et on vire les pauvres de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Espoir, espoir le 30/07/2026 à 11:42
Des nouvelles de Sandrine ? a écrit le 30/07/2026 à 11h34

Hein ?
Elle a disparue ?

Que le ciel vous entende !!!

Signaler Répondre
avatar
Des nouvelles de Sandrine ? le 30/07/2026 à 11:34
1789 a écrit le 30/07/2026 à 09h54

261*36 = 9396 €, il est gagnant.

Hein ?
Elle a disparue ?

Signaler Répondre
avatar
a pas tout compris le 30/07/2026 à 11:33
1789 a écrit le 30/07/2026 à 09h54

261*36 = 9396 €, il est gagnant.

ça c est l amende , mais il va falloir rembourser les trops percus de loyer.

Signaler Répondre
avatar
Tant pis le 30/07/2026 à 10:36
Watt a écrit le 30/07/2026 à 10h04

Le marché n'est pas assez tendu pour qu'on se retrouve avec moins de logements à louer ?

Si, bien sûr que le marché est tendu et qu'avoir moins de loueur n'aide pas. Ça c'est la théorie.
Sauf que cette dernière n'est absolument pas respecté dans le milieu de la location d'habitations.

A quoi ça sert de mettre en location ou en vente des biens z des prix anormalement élevés ? La demande actuelle ne justifie absolument pas ces prix stratosphériques que l'on voit.

Donc franchement on n'a clairement pas besoin d'avoir sur le marché des gens qui abusent et louent à des tarifs déraisonnables. Il y a des limites au principe d'offre et de demande.

Donc bon débarras aux loueurs qui ne sont pas raisonnables

Signaler Répondre
avatar
philenice le 30/07/2026 à 10:21

"blocage des prix" blocage des loyers" encore des mesures collectivistes qui ont largement prouvé leur nocivité depuis 1948.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 30/07/2026 à 10:04
tant pis a écrit le 30/07/2026 à 09h41

bah tant mieux, on n'a pas besoin de ce genre de propriétaire qui louent leurs biens beaucoup trop cher

Le marché n'est pas assez tendu pour qu'on se retrouve avec moins de logements à louer ?

Signaler Répondre
avatar
pffff le 30/07/2026 à 09:55
Pas tout a fait vrai a écrit le 30/07/2026 à 09h49

Et même en Airbnb il peut y avoir des dégradations, des parties fines, des squats. ...

Des parties fines ? Ben,je ne suis même pas invité🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
1789 le 30/07/2026 à 09:54

261*36 = 9396 €, il est gagnant.

Signaler Répondre
avatar
Pas tout a fait vrai le 30/07/2026 à 09:49
Ça ne rapporte plus rien a écrit le 30/07/2026 à 09h41

Entre les impayés, les dégradations, les squatteurs mieux vaut vendre ou louer en airbnb..

Et même en Airbnb il peut y avoir des dégradations, des parties fines, des squats. ...

Signaler Répondre
avatar
Ça ne rapporte plus rien le 30/07/2026 à 09:41

Entre les impayés, les dégradations, les squatteurs mieux vaut vendre ou louer en airbnb..

Signaler Répondre
avatar
tant pis le 30/07/2026 à 09:41
Watt a écrit le 30/07/2026 à 09h18

Tout ce qu'ils vont gagner c'est que le propriétaire va arrêter de louer son bien.

bah tant mieux, on n'a pas besoin de ce genre de propriétaire qui louent leurs biens beaucoup trop cher

Signaler Répondre
avatar
Frankilio le 30/07/2026 à 09:40

Cette démarche et cet encadrement des loyers donnent un coup d’arrêt aux investissements des petits investisseurs à Lyon, quand on voit la CAF ce qu’elle donne aux locataires !

Signaler Répondre
avatar
pas de zone de non droit le 30/07/2026 à 09:35

Quand un bailleur adopte l'attitude d'un dealer de quartier : faire SA loi et une zone de non-droit de son quartier...
Sanction.
Normal.

Signaler Répondre
avatar
Et alors ? le 30/07/2026 à 09:18

Le bailleur avait dû s'endormir.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 30/07/2026 à 09:18

Tout ce qu'ils vont gagner c'est que le propriétaire va arrêter de louer son bien.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.