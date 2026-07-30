À Lyon, un bailleur écope de près de 5000 euros d'amende pour avoir dépassé le plafond de loyer autorisé par l'encadrement

La préfecture a frappé fort dans le cadre de l'encadrement des loyers.
Par un arrêté signé le 24 juillet dernier, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a infligé une amende administrative de 4 900 euros à un propriétaire ayant loué un appartement situé dans le 3e arrondissement de Lyon à un montant supérieur au loyer maximal autorisé.
Selon l'arrêté préfectoral, le logement était loué avec un loyer de base dépassant de 261,51 euros le loyer de référence majoré, fixé par un arrêté préfectoral de 2022.
Ce dépassement était constaté depuis l'entrée en vigueur du bail, le 16 mai 2023.
Avant de prononcer cette sanction, l'administration avait adressé au propriétaire une mise en demeure en février 2026, puis un courrier l'informant de l'amende envisagée en avril. Faute de régularisation, la préfecture a confirmé la sanction et émis un titre de perception exécutoire.
Le propriétaire peut encore contester cette décision. L'arrêté prévoit la possibilité de déposer un recours gracieux auprès du préfet ou de saisir le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de la notification.
ça ne sert à rien : l'amende est trop faible pour être dissuasive !Signaler Répondre
prison ferme pour tous les crimes, sans bracelet électronique, sans remises de peine : ça fera réfléchir les racailles !
Vous trouvez ça juste que des gens qui ont les moyens de payer un loyer élevé, et dont le dossier va systématiquement passer en priorité par rapport à une personne avec des revenus moindre, puisse accéder à un loyer moins élevé grâce au plafonnement des loyers ?Signaler Répondre
Installation d'une climatisation pour justifier du tarif aurait été plus judicieux !Signaler Répondre
Bah il a cas mettre le loyer au prix c'est pas comme y veulent c'est déjà assez cher a Lyon avec tout ces arnaqueur de propriétairesSignaler Répondre
encre dans son duvet ..nue?avec juste du 5 de chanel...maryline en plus tarte..Signaler Répondre
Rien à péter d'elleSignaler Répondre
Avec Sarselli fini tout ça, on déplafonne les loyers et on vire les pauvres de Lyon.Signaler Répondre
Que le ciel vous entende !!!Signaler Répondre
Hein ?Signaler Répondre
Elle a disparue ?
ça c est l amende , mais il va falloir rembourser les trops percus de loyer.Signaler Répondre
Si, bien sûr que le marché est tendu et qu'avoir moins de loueur n'aide pas. Ça c'est la théorie.Signaler Répondre
Sauf que cette dernière n'est absolument pas respecté dans le milieu de la location d'habitations.
A quoi ça sert de mettre en location ou en vente des biens z des prix anormalement élevés ? La demande actuelle ne justifie absolument pas ces prix stratosphériques que l'on voit.
Donc franchement on n'a clairement pas besoin d'avoir sur le marché des gens qui abusent et louent à des tarifs déraisonnables. Il y a des limites au principe d'offre et de demande.
Donc bon débarras aux loueurs qui ne sont pas raisonnables
"blocage des prix" blocage des loyers" encore des mesures collectivistes qui ont largement prouvé leur nocivité depuis 1948.Signaler Répondre
Le marché n'est pas assez tendu pour qu'on se retrouve avec moins de logements à louer ?Signaler Répondre
Des parties fines ? Ben,je ne suis même pas invité🤣🤣Signaler Répondre
261*36 = 9396 €, il est gagnant.Signaler Répondre
Et même en Airbnb il peut y avoir des dégradations, des parties fines, des squats. ...Signaler Répondre
Entre les impayés, les dégradations, les squatteurs mieux vaut vendre ou louer en airbnb..Signaler Répondre
bah tant mieux, on n'a pas besoin de ce genre de propriétaire qui louent leurs biens beaucoup trop cherSignaler Répondre
Cette démarche et cet encadrement des loyers donnent un coup d’arrêt aux investissements des petits investisseurs à Lyon, quand on voit la CAF ce qu’elle donne aux locataires !Signaler Répondre
Quand un bailleur adopte l'attitude d'un dealer de quartier : faire SA loi et une zone de non-droit de son quartier...Signaler Répondre
Sanction.
Normal.
Le bailleur avait dû s'endormir.Signaler Répondre
Tout ce qu'ils vont gagner c'est que le propriétaire va arrêter de louer son bien.Signaler Répondre