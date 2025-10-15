Judiciaire

L'encadrement des loyers de 2023 annulé par la justice à Lyon et Villeurbanne !

L'encadrement des loyers de 2023 annulé par la justice à Lyon et Villeurbanne !

La décision est tombée.

Par un jugement ce mardi, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la préfète du Rhône datant de 2023 et qui instaurait l'encadrement des loyers sur les communes de Lyon et Villeurbanne.

Comme préconisé par le rapporteur public, les juges ont estimé, comme dénoncé par quatre syndicats de professionnels de l'immobilier (l’Unpi 69, l’Unis, la FNAIM et le SNPI) qui les avaient saisis, que la préfecture du Rhône avait réalisé une carte trop imprécise des secteurs concernés par l'encadrement des loyers.

"Les contours exacts ne sont pas déterminables, notamment s’agissant des voies qui les délimitent", justifie le tribunal administratif, ce qui rend l'arrêté "contraire à l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme". Il estime aussi que le seul "renvoi par l’arrêté aux sites internet des services de l’État et de la Métropole de Lyon ne peut pallier cette carence".

Un coup dur pour les écologistes, même si leur mesure prend l'eau à cause des services de l'Etat.

Quelles conséquences pour l'encadrement des loyers et les contrats signés en 2023, mis sur pause dans l'attente de l'arrêté 2025 de la préfète ? Et surtout quelles munitions cela donne-t-il aux syndicats pour poursuivre leur combat, potentiellement pour rendre caduques les réductions de loyers imposées aux propriétaires ?

Tags :

encadrement des loyers

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Monpays le 15/10/2025 à 17:04

La justice encadra les encadrés dans le cadre de l'encadrement !

Signaler Répondre
avatar
Mieux ! le 15/10/2025 à 16:28
bien d'accord a écrit le 15/10/2025 à 16h08

Enfin, le règne des escrolocs touche à sa fin, la justice est derrière Aulas et on pourra enfin laisser les touristes revenir en voiture sur la presquile, au pied de leurs AIrbnb et eux ils feront les courses dans les magasins de la presquile : tout le monde sera gagnant !

on détruit la presqu 'ile pour faire un noeud d 'autoroutes .

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 15/10/2025 à 16:08

Enfin, le règne des escrolocs touche à sa fin, la justice est derrière Aulas et on pourra enfin laisser les touristes revenir en voiture sur la presquile, au pied de leurs AIrbnb et eux ils feront les courses dans les magasins de la presquile : tout le monde sera gagnant !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/10/2025 à 15:18
Cookie the first a écrit le 15/10/2025 à 12h56

L'encadrement des loyers n'a fait qu'accentuer la crise du logement ! C'est ce qui s'appelle une fausse bonne idée

Parce que l’Unpi 69, l’Unis, la FNAIM et le SNPI ne voulaient pas lâcher le morceau...
Il faut les contraindre.

Signaler Répondre
avatar
Bob le 15/10/2025 à 15:08

Seul l'arrêté de 2023 a été annulé
Les arrêtés de 2024 ou 2025 restent en vigueur

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 15/10/2025 à 15:08
Amalgame a écrit le 15/10/2025 à 14h09

Tu parle d'un juge mais en l occurrence tu penses à Jean-Luc n'est ce pas ?

oui il pense à Merluchon le millionnaire

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 15/10/2025 à 14:40

À Lyon, on attend des décisions solides, pas du "bricolage" militant, on mérite une politique sérieuse...
Avec EEVL résultat des arrêtés annulés pour cause d’incompétence... Risible et ridicule.
À force de faire n’importe quoi, les jardiniers finissent par faire du surplace.
La fin de règne de Gregory approche.

Signaler Répondre
avatar
Perdu d'avance le 15/10/2025 à 14:34
Cookie the first a écrit le 15/10/2025 à 12h56

L'encadrement des loyers n'a fait qu'accentuer la crise du logement ! C'est ce qui s'appelle une fausse bonne idée

C'est vrai, mais c'est compliqué de faire comprendre ça à un ecolo-dogmatique de base.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 15/10/2025 à 14:29

C'est Sandrine Runel qui va être contente

Signaler Répondre
avatar
Vivent les marchands de sommeil le 15/10/2025 à 14:28
pie69 a écrit le 15/10/2025 à 13h45

M’encadrement des loyer est une belle connerie !
Les investisseurs se font plus rare et l’économie tout entière en pâti !
Les écolo gauchistes tue le progrès et la France !!!

Là , c 'était le bon temps , l ' économie ronflait comme vos voisins de chambrée.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 15/10/2025 à 14:24

C'était déjà pa respecté vu l'augmentation que j'ai eu en 2 ans mdr alors la vu qui a plus l'encadrement sa va être violent les prix des locations

Signaler Répondre
avatar
Wow le 15/10/2025 à 14:21

C'est honteux de diffuser de la désinformation comme ça. Il y a des journalistes là-dedans ?

Signaler Répondre
avatar
C 'est les services de la préfecture qui seraient en cause le 15/10/2025 à 14:14
pas que les mesures a écrit le 15/10/2025 à 12h28

C'est les écolos qui prennent la flotte! et de partout! vivement qu'ils dégagent

mais en bon commentateur réacs aigris de LM , vous n 'êtes pas à cela prêt , du poutrump local !

Signaler Répondre
avatar
Contre idiot le 15/10/2025 à 14:12
Bon a écrit le 15/10/2025 à 12h27

Il va de désillusions en désillusions notre khmer en moment !

C'est l'arrête de 2023 qui a été annulé pas 2024 ou 2025.. Les fachos en ont peu dans le ciboulo

Signaler Répondre
avatar
Amalgame le 15/10/2025 à 14:09
LFI 69 a écrit le 15/10/2025 à 13h14

Les juges, héritiers de boomers au patrimoine immobilier, viennent sauvegarder leurs intérêts personnels par ce jugement.
Le juge en l'espèce ne serait il pas un gros propriétaire immobilier ?

Tu parle d'un juge mais en l occurrence tu penses à Jean-Luc n'est ce pas ?

Signaler Répondre
avatar
quoi le 15/10/2025 à 14:04

Vite, je perds pas de temps !!!
Je vais mettre en location mon studio de 15m² sous les combles classé G à 1000€ par mois.

Signaler Répondre
avatar
Les écolos sont de très mauvais économistes le 15/10/2025 à 13:56

L'encadrement aura une influence catastrophique sur l'état du parc immobilier locatif, et in fine sur les volumes de biens proposés à la location.

C'est une fausse bonne idée, de très courte vue.

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 15/10/2025 à 13:45

M’encadrement des loyer est une belle connerie !
Les investisseurs se font plus rare et l’économie tout entière en pâti !
Les écolo gauchistes tue le progrès et la France !!!

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 15/10/2025 à 13:38

Vous remarquerez que ceux qui sont pour l'encadrement des loyers ne sont pas pour l'encadrement des taxes foncières

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 15/10/2025 à 13:14

Les juges, héritiers de boomers au patrimoine immobilier, viennent sauvegarder leurs intérêts personnels par ce jugement.
Le juge en l'espèce ne serait il pas un gros propriétaire immobilier ?

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 15/10/2025 à 13:12

Les bailleurs vont donc pouvoir réclamer les arriérés de loyer aux locataires.

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 15/10/2025 à 12:56
Ex Précisions a écrit le 15/10/2025 à 12h13

Les 1ers de cordée ont toujours raison dans notre pays, ils s'en sortent toujours pour ramasser un max de blé sur le dos des français.
Pour une fois que les pastèques soutenaient quelque chose d'utile...

L'encadrement des loyers n'a fait qu'accentuer la crise du logement ! C'est ce qui s'appelle une fausse bonne idée

Signaler Répondre
avatar
Ben faut savoir dessiner le 15/10/2025 à 12:34

Il est exact que la carte était imprécise, en ce sens que les contours existaient , mais sans point de repère facile , pour savoir quelle rue était la limite par exemple
Le site Web qui à une adresse donnée répond "oui ou non pour l encadrement " n a fonctionné que bien plus tard et était opaque car toujours pas de carte zoomable .
Bref... un peu court.

Signaler Répondre
avatar
pas que les mesures le 15/10/2025 à 12:28

C'est les écolos qui prennent la flotte! et de partout! vivement qu'ils dégagent

Signaler Répondre
avatar
Bon le 15/10/2025 à 12:27

Il va de désillusions en désillusions notre khmer en moment !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/10/2025 à 12:13

Les 1ers de cordée ont toujours raison dans notre pays, ils s'en sortent toujours pour ramasser un max de blé sur le dos des français.
Pour une fois que les pastèques soutenaient quelque chose d'utile...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.