Renaud Payre : "Nous avons une crise du logement mais pas de ministre du logement"

Ancien directeur de Sciences Po Lyon, Renaud Payre suit avec intérêt la situation politique du pays. "Le Président de la République est seul responsable de cette situation de blocage absolu dont l'effet premier va être l'immobilisme. (...) Les factures vont flamber dès l'automne", dénonce le vice-président de la Métropole.

"Nous ne voyons aucune issue dans les prochains mois, et peut-être les prochaines années vu l'entêtement du Président de la République", poursuit-il.

"Aujourd'hui nous avons une crise du logement mais pas de ministre du logement. Les premiers qui vont payer, ce sont les familles les plus modestes. Nous devons agir", dénonce Renaud Payre.

La Métropole de Lyon a récemment instauré un permis de louer dans le quartier Bellevue de Saint-Priest. Dans ce "quartier très modeste où les copropriétés se dégradent", il faut cocher certaines cases avant d'avoir le droit de mettre son bien en location. Renaud Payre veut ainsi "lutter contre les marchands de sommeil. Il faut absolument freiner la tendance à exploiter la misère".

A l'avenir, la collectivité réfléchira à "activer cet outil dans d'autres quartiers qui présenteront les mêmes caractéristiques avec des biens qui se dégradent".

L'autre gros dossier que pilote Renaud Payre, c'est l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne. Il instaurera prochainement une 5e zone et permettra aux loyers des logements de 2005 et après d'être plus chers.

Les premières sanctions tomberont "dès lors que des procédures seront entamées".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Emmanuel Macron

04:49 Proportionnelle

07:10 Permis de louer

10:25 Encadrement des loyers