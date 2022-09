Encadrement des loyers : la FNAIM "regrette franchement" les propos du maire de Villeurbanne

Pour rappel, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, a saisi en début de semaine, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le maire a par ailleurs saisi la Chambre de commerce et d’industrie pour obtenir la radiation de la carte professionnelle des contrevenants identifiés.

Nicolas Bouscasse lui répond et "regrette franchement" ces propos. Il souhaite rappeler au maire que les sanctions sont "prévues par la loi ELAN et non pas par la loi de Villeurbanne". Mais aussi que 65% du marché de l’immobilier "n’est pas intermédié" par les professionnels et que ce sont ces 65% qui "représentent le plus grand risque de non-application de cet encadrement".

Le président de la FNAIM dit avoir "prévenu" le maire de Villeurbanne "qu’il ne s’en sortirait pas", s’il ne mettait pas en place "une police métropolitaine sur ce sujet". "Aujourd’hui, on ne peut que regretter que cette police ne soit composée que de 6 personnes pour l’ensemble de la Métropole" termine-t-il.

T.B.