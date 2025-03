Encadrement des loyers : un premier propriétaire condamné à Lyon

Mais aussi de permettre la poursuite en justice des propriétaires récalcitrants et trop gourmands.

Trois ans après, un premier propriétaire a été condamné à Lyon. Il est passé devant le tribunal judiciaire il y a quelques mois. Et le jugement vient de tomber.

Deux anciens colocataires de son appartement du 6e arrondissement lui réclamaient le remboursement des sommes trop-perçues entre 2022 et 2023. Car ils payaient 600 euros de loyer mensuel, au lieu des 407,35 euros fixés par l'encadrement métropolitain.

Après avoir essuyé le refus à deux reprises de leur propriétaire de modifier le montant du loyer, ils avaient enclencher une procédure.

Le tribunal a donc condamné le propriétaire à leur verser 1715 et 2293 euros, mais aussi 1600 euros au titre des frais de justice, et plus de 2000 euros qui représentent le remboursement du dépôt de garantie et celui des charges locatives.

Une dizaine d'autres procédures sont en cours et devraient occuper les juges lyonnais ces prochains mois.

"Cette décision de justice historique doit donner encore plus de confiance aux locataires pour contester à chaque fois que leur loyer dépasse le plafond", a commenté la Confédération syndicale des familles, qui accompagnait les deux locataires dans leur combat judiciaire.