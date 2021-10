Renaud Payre : "Il faut toujours plus d'hospitalité dans la Métropole de Lyon"

La Métropole de Lyon célébrait la semaine de l'Hospitalité. Ce qui a fait bondir certaines associations qui reprochent à la majorité écologiste de laisser encore trop de monde dormir dehors. Renaud Payre reconnaît qu'il y a "beaucoup trop de personnes à la rue. Aucun doute là-dessus. On a beaucoup fait sur cette première année. Mais ça ne suffit pas.

Il faut toujours plus d'hospitalité, et se mettre une stratégie sur plusieurs années pour mieux agir", indique le vice-président de la collectivité.

"Quand un collectif identifie un patrimoine, il peut venir nous voir. On peut en discuter et voir si on peut l'attribuer. Mais pas de manière illégale, ce n'est pas notre méthode", poursuit l'élu chargé de l'Habitat et du Logement social.

Avec l'encadrement des loyers et les mesures pour favoriser l'accession à la propriété, la Métropole de Lyon entend "réguler le marché (de l'immobilier ndlr) et lui redonner un sens". "Il faut arrêter d'associer le logement au profit", réclame Renaud Payre.

