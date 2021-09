Michel Le Faou : "Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : une usine à gaz symbolique"

Ancien adjoint au maire de Lyon et vice-président de la Métropole chargé de l’Urbanisme, Michel Le Faou siège aujourd’hui dans l’opposition, aux côtés de David Kimelfeld.

S’opposer, c’est d’ailleurs ce qu’il fait vis-à-vis de l’encadrement des loyers, qui sera appliqué l’an prochain à Lyon et Villeurbanne. Selon lui, et en se basant sur le travail de l’Observatoire local des loyers, cette mesure n’est pas nécessaire : "Jusqu’à présent, les loyers ont peu évolué. Il évoque une hausse en moyenne de 30 centimes entre 2016 et 2020".

"On est en train de mettre en place une usine à gaz symbolique. Et le symbole ne produit pas de logements", poursuit-il, indiquant que le vrai problème selon lui est la "disponibilité du nombre de logements, et notamment de petits logements en direction des étudiants et des jeunes ménages qui veulent venir résider sur Lyon et Villeurbanne".

Michel Le Faou s’agace aussi de voir les écologistes vouloir réviser le Plan local d’urbanisme et d’habitation (PLU-H) pour faciliter l’application de leur vision. "Vouloir en faire plus et mieux, ça risque de contraindre la faisabilité d’un certain nombre de projets, de réduire les capacités constructives et donc de faire in fine en sorte que vous ayez moins de logements produits", prévient l’ancien président de la SACVL.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.