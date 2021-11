Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : êtes-vous en règle ? - SIMULATEUR

Les contrats de location des logements vides ou meublés sont concernés, avec la définition d'un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral et qui correspond aux loyers médians, calculés à partir des niveaux constatés par l'Observatoire local des Loyers.

Lyon et Villeurbanne sont désormais découpées en 4 zones. Les loyers de référence varient en fonction de la zone géographique, de la typologie du logement et de son année de construction, et si le logement est loué vide ou meublé. Un complément de loyer pourra être appliqué si le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant. Pour les logements meublés, une majoration unitaire par mètre carré est appliquée au loyer de référence.

Un simulateur de loyer a été mis en ligne pour aider les propriétaires et les locataires à vérifier si le loyer pratiqué est conforme à la loi.

En cas de non-respect de cet encadrement, le bailleur sera mis en demeure. Ce dernier aura l'obligation, dans un délai de deux mois, de mettre le contrat en conformité et de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Si la mise en demeure reste infructueuse, le bailleur pourra être condamné à payer une amende de 5000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.

Un locataire floué pourra engager deux procédures : civile et administrative. La première consiste tout d'abord en l'envoi d'un courrier avec accusé de réception à son propriétaire pour lui laisser se mettre en conformité cinq mois avant la fin du contrat. Sans réaction de la part de ce dernier, la Commission départementale de conciliation pourra être saisie en vue d'une médiation. Enfin, le tribunal judiciaire pourra être saisi si aucune solution n'a fonctionné.

A noter enfin que le locataire a la possibilité d'écrire à la Métropole sur encadrementdesloyers@grandlyon.com afin que la collectivité signale les faits à l'Etat.