"L'encadrement des loyers n'a jamais cessé de s'appliquer à Lyon et Villeurbanne" : la Métropole remet les points sur les i

Alors que l'arrêté préfectoral de 2023 sur l'encadrement des loyers a été annulé par la justice administrative, la collectivité communique ce lundi sur le fait que la mesure reste en vigueur.
"Des informations erronées ont pu circuler suite à l’annulation de l’arrêté préfectoral 2023 par le Tribunal administratif le 14 octobre 2025, suite à un défaut de forme. Cependant, l’encadrement des loyers n’a jamais cessé de s’appliquer à Lyon et Villeurbanne", prévient la Métropole, qui encourage les locataires à "continuer à faire valoir leurs droits".
Pour rappel, depuis la mise en place de l’encadrement durant le mandat, plus de 496 signalements ont été instruits par les services de l’État, en forte augmentation depuis 2022. Et 321 situations ont été régularisées, pour un montant de trop perçus restitués aux locataires de 768 872 euros, soit en moyenne 2400 euros par locataire.
Les locataires, propriétaires et professionnels de l’immobilier peuvent continuer à vérifier la conformité des loyers en faisant le test sur le simulateur en ligne de la Métropole de Lyon. Plus de 1,2 million de simulations ont déjà été enregistrées.
Avec les prix du marché sur Lyon , les primo accédants sont une catégorie en voie de disparitionSignaler Répondre
Ok pour l'encadrement des impôts aussi et tout le monde sera contentSignaler Répondre
Tu peux le vendre, il y’a beaucoup de gens qui seront contents d’acheter plutôt que de louerSignaler Répondre
Avec leur délire et vu que les locataires ont beaucoup plus de droits que les propriétaires, j’ai préféré retirer mon logement de la location. Avec le risque absolu, quasi certain d’être squatté, confronté à des personnes qui refusent de payer leur loyer, sachant qu’il y aura toujours un juge une association de gauche pour les protéger et m’expliquer que je suis un salaud, en france il n’y a aucun intérêt à louer. Ajoutez les impôts .,,Signaler Répondre
Le texte remis à l'endroit avec des ponctuations c'est exactement çà !Signaler Répondre
Les pastèques c'est faites ce que je dis pas ce que je fais...
Lyon Métropole habitat n'en cadre rien ne respectent pas les locataires ne font rien et surtout ils s'en mettent plein les poches c'est honteux de la part des dirigeants les personnes ne devront pas payer leurs loyers tant que les choses ne seront clair car ils augmentent Les loyers comme ils veulent ne payer plusSignaler Répondre