Annulation de l'arrêté sur l'encadrement des loyers : la préfète fait appel, un nouvel arrêté pris à compter du 1er novembre

Mise à jour 17h : la préfecture du Rhône réagit à son tour prenant "acte de la décision du tribunal administratif de Lyon" et fait part de son intention de faire appel de la décision. Les autorités annoncent également une modification de la cartographie en cause et la prise d'un nouvel arrêté à compter du 1er novembre.

Article initial : Et ce, à la demande de quatre syndicats de professionnels de l'immobilier (Unpi 69, l’Unis, la FNAIM et le SNPI) car la carte jointe à l'arrêté pour annoncer les secteurs concernés par la mesure n'était pas suffisamment claire.

Avec cette décision qui ne concerne que l'année 2023, la justice ouvre la voie à d'autres recours pour 2024 et surtout 2025 pour laquelle l'arrêté préfectoral n'a pas encore été pris.

Du côté de la Métropole de Lyon, à l'origine de la demande d'application de l'encadrement des loyers, on "regrette cette décision qui concerne un détail technique". Selon la collectivité, "l'encadrement des loyers est un dispositif qui a fait ses preuves et qui est largement plébiscité par les Français, sans entraîner de conséquences négatives sur le marché immobilier".

"Nous ne doutons pas que le prochain arrêté prendra en compte les attentes de la juridiction administrative afin de permettre la poursuite du dispositif", conclut la Métropole de Lyon dans un communiqué de presse, comme un signal de fumée envoyé à la préfecture du Rhône.

