Judiciaire

Encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne : le tribunal saisi sur la validité de l’arrêté préfectoral

L’encadrement des loyers, déjà contesté par une partie des propriétaires, vient d’être fragilisé par une audience au tribunal administratif de Lyon.

Le dispositif d’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, instauré à l’initiative de la Métropole puis formalisé par un arrêté préfectoral en septembre 2023, fait désormais l’objet d’un recours en justice.

Ce mardi 30 septembre, le tribunal administratif de Lyon a examiné la demande de plusieurs organisations représentatives du secteur immobilier, parmi lesquelles l’Unpi 69, l’Unis, la FNAIM et le SNPI. Ces syndicats réclament l’annulation de l’arrêté de la préfète qui fixe les loyers de référence, majorés et minorés dans cinq zones des deux communes.

Au cœur de leur contestation : la carte intégrée à l’arrêté, jugée difficilement exploitable pour identifier clairement les rues concernées. La rapporteure publique a pointé un manque de lisibilité et recommandé l’annulation du texte préfectoral. D’autres arguments avancés par les professionnels de l’immobilier n’ont toutefois pas été retenus.

L’affaire a été mise en délibéré par le tribunal.

avatar
Tu sais pas lire le 01/10/2025 à 11:15
Ex Précisions a écrit le 01/10/2025 à 10h35

Mais oui, pourquoi on empêcherait ces truants en col blanc de continuer à s'enrichir sur les dos des plus modestes...
On devrait leur supprimer toutes les aides et abattements fiscaux de l'état pour cette mauvaise foi.

Et abrutis !
60% des proprio sont des petits qui préparent leur retraite
De quoi tu parles !!!
Du coup , plus de location pour les jeunes et les étudiants qui dorment dans leur voiture
Tu es un cretin qui ne sait ni lire ni compter

Signaler Répondre
avatar
MFTGB le 01/10/2025 à 10:51

Vive le ruissellement , ils ont réélu le Macaron !! et maintenant ils veulent le contrôle de prix ???

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/10/2025 à 10:35

Mais oui, pourquoi on empêcherait ces truants en col blanc de continuer à s'enrichir sur les dos des plus modestes...
On devrait leur supprimer toutes les aides et abattements fiscaux de l'état pour cette mauvaise foi.

Signaler Répondre
avatar
Vers une nouvelle claque le 01/10/2025 à 10:34
LFI 69 a écrit le 01/10/2025 à 10h23

L'indécence de ces associations de boomers qui veulent toujours plus se gaver sur le dos des plus démunis.

Toutes leurs tentatives ont échoué depuis 2020. Nouvelle déroute judiciaire en vue.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 01/10/2025 à 10:25

Ont à déjà des augmentations sans qui ont le droits alors si y as plus l'encadrement

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 01/10/2025 à 10:23

L'indécence de ces associations de boomers qui veulent toujours plus se gaver sur le dos des plus démunis.

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 01/10/2025 à 10:18

Comme d'hab,l'argent roi chez l'agent(sic) immo....toute la Frane est concernée,consternée...le camping-car a de l'avenir,comme ces tentes toits de voitures,
respecter les indices sera déjà une bonne chose les agences immos,j'ai vécu foncia,j'ai vaincu la peur d'envoyer balader ce bin's,si vous rencontrez des problèmes,l'UNARC est une trés bonne association face à ces trafiquants....du trafic immo.

Signaler Répondre
avatar
Staline is watching you le 01/10/2025 à 10:17

Vive le communisme et abat la liberté.

Signaler Répondre

