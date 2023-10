Hébergement d’urgence : le maire de Lyon va intenter un recours contre l’Etat

Ils publient ce lundi une tribune dans le journal Libération. "Dès demain, 10 octobre, journée internationale de la lutte contre le sans-abrisme, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Paris, Grenoble et Lyon seront les premières villes à déposer des recours pour que l’État assume enfin ses obligations en matière de prise en charge des personnes contraintes de dormir à la rue", peut-on notamment lire.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, est l’un des signataires de cette tribune où les élus parlent d’un nombre de personnes à la rue qui "explose". Face à cette augmentation, ils expliquent ouvrir des gymnases, des écoles ou encore des centres d’accueil. "Nos actions ne peuvent se substituer ni pallier un système national défaillant, irrespectueux des droits humains fondamentaux", poursuivent les maires de Lyon, Strasbourg, Rennes, Bordeaux, Paris et Grenoble. Ces derniers veulent "trouver des solutions opérationnelles, efficaces, pérennes" et "refonder le système d’hébergement d’urgence, avec les collectivités et les associations".

Les recours déposés sont des "recours gracieux devant nos préfectures", a indiqué à l’AFP la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian (EELV) avec au bout une demande de remboursement "des dépenses mises en œuvre par nos collectivités pour pallier la carence de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence".