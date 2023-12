Mineurs isolés à la rue : Lyon en commun appelle à la fin du "bras de fer" entre Métropole et préfecture

Dans un communiqué, le groupe Lyon en Commun et sa déclinaison métropolitaine La Métropole en Commun appelle à la fin du "bras de fer" entre les services de l'Etat et les écologistes.

"Nous appelons Madame la Préfète du Rhône et Monsieur le Président de la Métropole de Lyon à ouvrir un dialogue construit et constructif afin de faire cesser une situation qui relève, selon notre groupe, de la non-assistance à personnes en danger", évoquent les membres des groupes où siège Nathalie Perrin-Gilbert, reprochant aux acteurs de ne pas prendre "pleinement leur responsabilité légale et morale".

Les élus demandent enfin à la Métropole "d'organiser les indispensables mises à l'abri et en sécurité" des mineurs isolés du square Sainte-Marie-Perrin qui ont tenté ce week-end de forcer l'entrée d'un gymnase avant d'être refoulés par les forces de l'ordre.

Et à la préfète du Rhône de "stopper ses expulsions inhumaines alors que le froid continue de s'intensifier. Il en va de notre humanité commune de ne pas laisser dormir dehors ceux dont la seule faute est d’être au coeur d’un vide juridique", en référence au délai de vérification de la minorité des concernés qui retarde leur prise en charge.