A Vénissieux, la femme de l'adjoint reçoit un joli chèque de la mairie pour son commerce aux chiffres d'affaires étonnants

Vénissieux et les préemptions, c'est une histoire un peu tordue.

LyonMag a plusieurs fois évoqué les opérations à géométrie variable de la mairie communiste qui, dans un souci officiel de ne pas laisser ses commerces de proximité systématiquement devenir des kebabs, préempte régulièrement avec l'appui de la Métropole de Lyon.

Notre rédaction avait relayé les préemptions qui visaient les opposants de la maire Michèle Picard. Ce mercredi, le Progrès évoque celle qui bénéficie à un adjoint influent, Bayrem Braïki.

Chargé de la Culture de la Ville de Vénissieux, le frère du célèbre Bassem Braïki a vu sa femme être préemptée pour son improbable boutique sushis/fleuriste de la rue Paul-Bert.

Nadia Braïki avait signalé avoir trouvé un accord de vente pour 310 000 euros pour que son enseigne devienne un snack. Ni une, ni deux, la mairie de Vénissieux l'a préemptée contre 223 000 euros.

Pour Anticor, qui a procédé à un signalement au procureur de la République, il y a des soupçons de détournement de fonds publics qui planent au-dessus de cette opération. Car pour évaluer le sushis/fleuriste à 223 000 euros, les chiffres d'affaires ont été réclamés.

Et les 579 707 euros annuels annoncés en 2021, en sortie de Covid, ou les 468 426 euros de 2022 interpellent, d'autant que la boutique de Nadia Braïki recevait rarement des clients...

Il est donc demandé au parquet par l'association anticorruption de vérifier la véracité des chiffres d'affaires, mais aussi de s'assurer que l'adjoint et mari de la commerçante n'a pas pris part une seconde dans l'opération.

slimaneLahoual le 01/10/2025 à 19:03

Je veux ouvrir une enseigne de chaussure, charcuterie et caviste je peux demander aussi à la mairie de m'aider ? Je précise ce commerce plébiscité par les résidents manque cruellement à Vénissieux.

Tatin le 01/10/2025 à 18:48

Comme pour la salle Joliot Curie de Vénissieux, il y a anguille sur roche !

Hahaha le 01/10/2025 à 18:42

La gauche est quand même régulièrement prise la main dans le pot de caviar.

Le CA importe peu le 01/10/2025 à 18:25

On s'en moque de son chiffre d'affaires bidon, ce qui compte c'est de savoir si la mairie s'est faite arnaquer en payant 220k€. Le reste c'est que de la couille pour les médias, ça fait juste vendre de l'encart publicitaire.

le procureur va lancer une en(qui)quette..? le 01/10/2025 à 18:21
y devait y avoir des vendeuses a écrit le 01/10/2025 à 18h09

montantes

çà se passe au 1 er

leegeer le 01/10/2025 à 18:17

de toute évidence ces chiffres d'affaire sont gonflés 468 k€ par an sur 11 mois c'est un CA mensuel d'environ 40 k€..soit chaque semaine 10 k€..!!! ...reste a savoir ce que va faire le Procureur ..ouvrir une enquête..et après ?

PattyOL le 01/10/2025 à 18:17

Le XS Bar, l’un des lieux LGBT les plus connus de Lyon, est mis en demeure par la mairie de respecter la loi.
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-le-bar-gay-juge-trop-bruyant-en-conflit-avec-la-mairie-son-gerant-en-colere_63237872.html

y devait y avoir des vendeuses le 01/10/2025 à 18:09
Macool a écrit le 01/10/2025 à 17h54

Sacré rendement la boutique…

montantes

Macool le 01/10/2025 à 17:54

Sacré rendement la boutique…

ouvre les yeux le 01/10/2025 à 17:32

Vénissieux et les magouille et son LFI, la république n'existe pas là bas malheureusement.

Schuss69 le 01/10/2025 à 17:28

Les malversations de l'équipe municipale de Vénissieux pourraient faire l'objet d'un feuilleton. A chaque jour son intrigue. Mais ce sont toujours les mêmes personnages que l'on retrouve. Vivement les prochaines élections qu'on change d'acteurs.

C est inquiétant le 01/10/2025 à 17:25

Il faut faire attention : cela risque d'arriver un jour ,en France .

D.K le 01/10/2025 à 17:21

Les sales communistes corrompus, et ils osent faire le morale aux autres ! Tout ce qu’ils savent c’est partager des richesses des autres, sans aucune savoir de créer des richesses ! Leur idéologie criminelle et absurde. C’est la honte d’avoir encore cette partie et voter pour !!! Dans les pays normaux, surtout dans les ex pays communistes, ils sont interdits comme destructeurs et utopistes jaloux !!!

VENISH le 01/10/2025 à 17:13

il y a très peut de monde ce commerce. beaucoup de gens peuvent en témoigné.
peso, je n'ai jamais vue une personne sortir un bouquet de fleur.
aller comprendre.
A quand un juge va mettre son nez en profondeur, je parle au moins 30 ans en arrière.

Démo le 01/10/2025 à 16:26
Connor McLeod a écrit le 01/10/2025 à 14h16

C'est pas mal cettz idée de 2 enseignes en une.
Du coup j'hésite à ouvrir mon activité, entre :
- pompiste pâtissier
- pizzaiolo sculpteur sur glace
- pompes funèbres boîte de nuit

Vous avez fait ma journée avec le dernier concept !!

LyLy le 01/10/2025 à 16:01

Elle était aussi Banquière-Magicienne, non ?

La connasse le 01/10/2025 à 15:57
Connor McLeod a écrit le 01/10/2025 à 14h16

C'est pas mal cettz idée de 2 enseignes en une.
Du coup j'hésite à ouvrir mon activité, entre :
- pompiste pâtissier
- pizzaiolo sculpteur sur glace
- pompes funèbres boîte de nuit

La dernière est la meilleure 🤭😂😂😂

Joubs le 01/10/2025 à 15:33

Les sushis fleurs. Ca a toujours été un concept florissant chez les communistes.

Deux poids deux mesures le 01/10/2025 à 15:14

Pourquoi les entreprises se font déchirer par les services de l’état lors des contrôle et que la mairie de venissieux passe à travers depuis 80 ans
Ainisi que leurs élus
Et leurs proches !!!!!

oui mais le 01/10/2025 à 15:12
et voilà et voilà a écrit le 01/10/2025 à 13h09

La France d'aujourd'hui un joli bordel !

ici ce n'est plus vraiment la France depuis quelques années

elle va se faire le 01/10/2025 à 14:55
fleur de corruption a écrit le 01/10/2025 à 13h24

ça sent pas bon pour la fleuriste.
il serait toutefois bon que l'article précise le projet public à l'origine de cet achat par la collectivité, sinon ça a peu de sens.
plus de 500K€ de CA pour un fleuriste, c'est en effet bien au dessus de la moyenne (de l'ordre de 200K€), surtout pour une petite boutique. mais si elle est très bien achalandée ça n'est pas impossible.

du sushi?

Ex Précisions le 01/10/2025 à 14:46
Vipret a écrit le 01/10/2025 à 13h53

La Rose et la Morue... on croirait un titre de la Série Noire.

Sur les sushis on peut mettre des fleurs dessus, de l'orchidée ou du shiso, sinon il existe des compositions florales de sushi qui n'ont rien à voir avec la nourriture ;-)
Je plaisante, c'est n'importe quoi cet établissement...

WhyNot le 01/10/2025 à 14:36

Ca marche bien dit donc la fleur/sushi. Je vais peut-être le faire ce commerce Guitare/Couture.

Lol.... le 01/10/2025 à 14:28

Poutine un jour
Poutine toujours

Amen le 01/10/2025 à 14:23

C'est quand que tout le monde comprendra que l'on ne peut pas faire confiance à ces gens là .
Qu'ils soient gérant d'un " bouigbouig " , artisan ,
élu , commerçant ou tout simplement piéton , ils ont le sens de l'escroquerie très développé !
Faire confiance à ces personnes est interdit !

Moua ha ha le 01/10/2025 à 14:19

Pardon elle reçoit un cheque du contribuable, dire la mairie, la collectivité l’état ça noie la réalité de nos privations pour engraisser des corrompus, des idéologues, des apparatchik syndicalistes et politiques, la même face d’une pièce «tragique »

Connor McLeod le 01/10/2025 à 14:16

C'est pas mal cettz idée de 2 enseignes en une.
Du coup j'hésite à ouvrir mon activité, entre :
- pompiste pâtissier
- pizzaiolo sculpteur sur glace
- pompes funèbres boîte de nuit

lol le 01/10/2025 à 14:07
C'est quoi la suite a écrit le 01/10/2025 à 13h08

Oui et alors ?

Communiste,je présume ?

kool le 01/10/2025 à 14:07

Si ce n'est pas de la corruption,c'est quoi ? C'est vrai que les communistes sont dirigés par la Russie,la Chine ...

Vipret le 01/10/2025 à 13:53

La Rose et la Morue... on croirait un titre de la Série Noire.

fleur de corruption le 01/10/2025 à 13:30
fleur de corruption a écrit le 01/10/2025 à 13h24

ça sent pas bon pour la fleuriste.
il serait toutefois bon que l'article précise le projet public à l'origine de cet achat par la collectivité, sinon ça a peu de sens.
plus de 500K€ de CA pour un fleuriste, c'est en effet bien au dessus de la moyenne (de l'ordre de 200K€), surtout pour une petite boutique. mais si elle est très bien achalandée ça n'est pas impossible.

je me réponds à moi-même pour préciser:
1) si le projet urbain de la mairie est légitime et que le prix d'achat est bon, il n'y a pas de problème, quand bien même le maire serait propriétaire du local,
2) si les chiffres d'affaires déclarés et l'offre de proposition d'achat sont faux et/ou gonflés, mais que le prix d'achat est bon et que le projet urbain est légitime, alors il n'y a pas de problème non plus (même s'il y a une fausse déclaration, aussi condamnable soit-elle).
Car si la commune n'est pas lésée il n'y a pas de sujet.

fleur de corruption le 01/10/2025 à 13:24

ça sent pas bon pour la fleuriste.
il serait toutefois bon que l'article précise le projet public à l'origine de cet achat par la collectivité, sinon ça a peu de sens.
plus de 500K€ de CA pour un fleuriste, c'est en effet bien au dessus de la moyenne (de l'ordre de 200K€), surtout pour une petite boutique. mais si elle est très bien achalandée ça n'est pas impossible.

Wallah',. le 01/10/2025 à 13:23

Le socialisme, c'est dépenser l'argent des autres sans oublier de se servir au passage.

roco le 01/10/2025 à 13:20

avec un chifffe d affaires pareil il y avait peut être chose que du saumon dans les sushis ?

et voilà et voilà le 01/10/2025 à 13:09

La France d'aujourd'hui un joli bordel !

Pfuiiii le 01/10/2025 à 13:09

Elle faisait peut-être aussi "pressing" (à billets), ça fait bien gonfler le chiffre d'affaire, ces trucs-là ! :-D

C'est quoi la suite le 01/10/2025 à 13:08

Oui et alors ?

