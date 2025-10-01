A Vénissieux, la femme de l'adjoint reçoit un joli chèque de la mairie pour son commerce aux chiffres d'affaires étonnants

LyonMag a plusieurs fois évoqué les opérations à géométrie variable de la mairie communiste qui, dans un souci officiel de ne pas laisser ses commerces de proximité systématiquement devenir des kebabs, préempte régulièrement avec l'appui de la Métropole de Lyon.

Notre rédaction avait relayé les préemptions qui visaient les opposants de la maire Michèle Picard. Ce mercredi, le Progrès évoque celle qui bénéficie à un adjoint influent, Bayrem Braïki.

Chargé de la Culture de la Ville de Vénissieux, le frère du célèbre Bassem Braïki a vu sa femme être préemptée pour son improbable boutique sushis/fleuriste de la rue Paul-Bert.

Nadia Braïki avait signalé avoir trouvé un accord de vente pour 310 000 euros pour que son enseigne devienne un snack. Ni une, ni deux, la mairie de Vénissieux l'a préemptée contre 223 000 euros.

Pour Anticor, qui a procédé à un signalement au procureur de la République, il y a des soupçons de détournement de fonds publics qui planent au-dessus de cette opération. Car pour évaluer le sushis/fleuriste à 223 000 euros, les chiffres d'affaires ont été réclamés.

Et les 579 707 euros annuels annoncés en 2021, en sortie de Covid, ou les 468 426 euros de 2022 interpellent, d'autant que la boutique de Nadia Braïki recevait rarement des clients...

Il est donc demandé au parquet par l'association anticorruption de vérifier la véracité des chiffres d'affaires, mais aussi de s'assurer que l'adjoint et mari de la commerçante n'a pas pris part une seconde dans l'opération.