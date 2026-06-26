Lyon Politiques : lutte contre les VSS, encadrement des loyers et finances de la Métropole - 26/06/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Rapport à la Métropole, commission à la Ville : enfin les élus s'emparent du sujet des violences sexistes et sexuelles, pour quel résultat ?

- Fin de l'encadrement des loyers confirmée par Véronique Sarselli : bouffée d'air frais pour le marché ou catastrophe sociale ?

- Mesures "drastiques" pour les finances de la Métropole, mais indemnités quadruplées pour Véronique Sarselli : quel signal envoyé aux usagers ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.