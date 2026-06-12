Lyon Politiques : affaire Roman Abreu et LFI vs. Doucet - 12/06/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Affaire Roman Abreu : quelles conséquences pour Jean-Michel Aulas et Coeur Lyonnais ?

- Les insoumis menacent de saborder le budget de la Ville de Lyon : Grégory Doucet obligé de rebraquer à gauche ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.