Lyon Politiques : affaire Roman Abreu et LFI vs. Doucet - 12/06/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :
- Affaire Roman Abreu : quelles conséquences pour Jean-Michel Aulas et Coeur Lyonnais ?
- Les insoumis menacent de saborder le budget de la Ville de Lyon : Grégory Doucet obligé de rebraquer à gauche ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
Elle est où l'adoratrice de Aulas et Cedat ?Signaler Répondre
Alexandra Carraz-Ceselli celle qui ne ratait jamais une occasion de les mettre sur un piédestal ??