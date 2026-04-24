Lyon Politiques : groupes à la Métropole, frais de Doucet, JO 2030 et préfète Buccio - 24/04/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le politologue Romain Blachier, le communicant Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- LFI et PCF privés de groupe à la Métropole de Lyon : une mesure injuste ?

- Frais de représentation de Grégory Doucet : indécent ou logique ?

- JO 2030 : Lyon candidate, preuve d'un changement chez son maire écologiste ?

- La préfète Fabienne Buccio part à la retraite : que retenir de son passage à Lyon ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.